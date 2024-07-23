https://ukraina.ru/20240723/1056415878.html

Меры "наказания" для Венгрии, бегство ВСУ, убийство мирных жителей. Главное на Украине на утро 23 июля

Меры "наказания" для Венгрии, бегство ВСУ, убийство мирных жителей. Главное на Украине на утро 23 июля - 23.07.2024 Украина.ру

Меры "наказания" для Венгрии, бегство ВСУ, убийство мирных жителей. Главное на Украине на утро 23 июля

Украина.ру, 23.07.2024

2024-07-23T09:00

2024-07-23T09:00

2024-07-23T10:20

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Венгрию раскритиковали за мирную инициативу, страны ЕС рассматривают для нее меры "наказания". На Украине звучат взрывы, повреждены объекты критической инфраструктуры, ВСУ оставляют свои позиции. Националисты пытаются атаковать российские территории, гибнут людиНакануне агентство Рейтер проинформировало, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перенес следующую встречу глав МИД в Брюссель вместо Будапешта из-за позиции Венгрии по Украине.Как писало Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС, страны Евросоюза рассматривают меры "наказания" для Венгрии на фоне недовольства визитами венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин.По данным издания, страны ЕС могут решить бойкотировать организованные Венгрией неофициальные встречи министров.Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что Венгрии вообще стоит задуматься, подходит ли ей членство в Евросоюзе с учетом разницы "ценностей".По ее словам, Венгрии не стоило с позиции председателя в Совете ЕС посещать Москву и Пекин.В то же время ранее словацкий президент Петер Пеллегрини заверял, что Словакия не будет присоединяться к бойкоту председательства Венгрии в Европейском союзе после визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин, поскольку считает, что нельзя наказывать независимую страну за стремление к диалогу.Глава словацкого правительства Роберт Фицо также говорил, что представители Словакии в органах Европейского союза не согласятся с наказанием Венгрии.Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Словакия однозначно поддержала мирную инициативу Венгрии по Украине, несмотря на огромное давление, чем вызвала неудовольствие верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Этот вопрос обсуждался на совете глав МИД ЕС в Брюсселе, где Словакию представлял государственный секретарь МИД Марек Эшток."В связи с заграничными поездками премьера Венгрии Виктора Орбана государственный секретарь (МИД Словакии Марек Эшток - ред.) повторил, что Словакия не поддерживает критику Венгрии за ее мирные инициативы и отвергает любые размышления о бойкотировании венгерского председательства в Совете ЕС", - говорится в сообщении МИД Словакии.Венгрия в июле стала на полгода временным председателем Совета ЕС.За самостоятельную политику и "немейнстримные" для ЕС взгляды Будапешт критикуют. Само председательство Венгрии неоднократно становилось предметом шантажа. Весь последний год из Брюсселя доносились требования лишить Будапешт законного председательства из-за позиции и отказа поддержать некоторые инициативы ЕС, в том числе по помощи Украине и санкциям против России. В мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию.В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального мейнстрима.Последним крупным скандалом стала поездка премьера Орбана с мирной миссией в РФ и Китай. В Еврокомиссии заявили, что Орбан в поездках не представлял ЕС и что Будапешт не проинформировал их о визитах ни до, ни после поездок. Там также пригрозили, что отменят традиционную для ЕК осеннюю поездку еврокомиссаров на расширенное заседание в Будапешт как столицу страны-председателя Совета Евросоюза.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.Разрушения на Украине и бегство ВСУВ ночь на вторник по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.Украинские СМИ писали о взрывах в нескольких регионах, в том числе в Сумской области.Сумская военная областная администрация позже заверила, что ночью регион подвергся ударам, взрывами было повреждено несколько объектов критической инфраструктуры Шосткинской городской общины.При этом не уточняется, о каких именно объектах идет речь.Из сообщения администрации следует, что работы по ликвидации последствий удара и аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются, на месте работают необходимые службы.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров, в свою очередь, указал, что ночью получили повреждения и ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Чиновник также не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что "определенно обеспокоена" ударами по своим подземным хранилищам топлива, передало агентство Рейтер.По словам главы компании Алексея Чернышова, с марта "Нафтогаз" пережил по меньшей мере семь таких ударов.В апреле главред аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич заявлял, что удары по подземным хранилищам газа на западе Украины лишают Киев заработка на хранении газа для Европы.Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко указал, что солдаты ВСУ понесли серьезные потери и оставили свои позиции в населенном пункте Макеевка в ЛНР."Они отступили на запасные позиции, расположенные северо-западнее населенного пункта", - сказал Марочко.Он отметил, что военнослужащие Украины отступили после нанесения со стороны ВС РФ сильного удара.Ведущий российский специалист по системам ПВО, военный аналитик Алексей Леонков рассказал, что российские военные научились выявлять и уничтожать украинские зенитные ракетные комплексы, применяющие крайне опасную тактику противовоздушных засад.Тактика предполагает, что расчеты украинских ЗРК нацелены именно на поражение самолетов и сохранение самого комплекса ПВО, задача прикрытия атакуемой наземной цели становится для них второстепенной. Для этого украинские ЗРК продвигаются максимально близко к фронту и не подают никаких сигналов, а РЛС включают всего на несколько десятков секунд – когда уже их зенитные ракеты летят в самолет.При этом целеуказание ЗРК ВСУ, уточнил специалист, получают от внешних источников. Например, от средств пассивной радиотехнической разведки или от обзорных станций метрового диапазона из глубокого тыла. Западные комплексы, в частности, получают информацию о целях через систему передачи данных Link-16.По словам Леонкова, если не получается предотвратить пуск зенитных ракет, российским летчикам удается от них уходить за счет маневрирования с большими перегрузками и работы бортового комплекса обороны "Хибины"."Зафиксировано уже несколько случаев, когда российским самолетам удавалось уходить от вражеских ракет", - рассказал эксперт."Хибины" представляют собой комплексы радиоэлектронной борьбы, контейнеры которых ставятся на законцовки крыла применяемых в СВО самолетов Су-34 и Су-35С. Штурмовики Су-25 несут их под крылом. По данным "Ростеха", "Хибины" искажают сигнал от самолета для радаров ПВО, что мешает наводить на него ракеты.По словам эксперта, уничтожение выявленных в засадах украинских ЗРК выполняется с применением разных вариантов разведывательно-ударных систем. В такие системы входят средства автоматизации, связи и управления, а также различные ударные и разведывательные комплексы воздушного и наземного базирования.В свою очередь, российский офицер с позывным "Гамбит" из подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск "Север" рассказал, что российские военные определяют местоположение высших офицеров ВСУ при использовании ими системы спутниковой связи "Иридиум"."Они пользуются спутниковой системой связи "Иридиум". К ней доступ получить достаточно сложно, однако есть подразделения, которые этим занимаются. Зачастую такие радиостанции обслуживают наиболее важных представителей ВСУ... Буквально только выход (на связь. – Ред.) был, минута-две - нам тут же передают координаты, где они были. И мы уже передаем заинтересованным подразделениям", - рассказал "Гамбит".По его словам, далее уже принимается решение - нанести ли огневое поражение по цели или проследить за ней."Иридиум" - всемирный оператор спутниковой телефонной связи. Эта система была разработана для доступа к ней с помощью небольших портативных телефонов - размером с сотовый телефон.Атаки ВСУНесмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории.Так, в ночь на вторник они пытались совершить террористическую атаку с применением беспилотников. Однако дежурные средства российской ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над Крымом и Чёрным морем, а также ещё по два дрона над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.Кроме того, российские средства ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку беспилотников в Севастополе, уничтожено более 15 БПЛА, объекты в городе не пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.Беспилотник ВСУ атаковал в белгородской Щетиновке движущийся по дороге легковой автомобиль, написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь, от госпитализации мужчины отказались.Всего за прошедшие сутки украинские войска 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Четырнадцать обстрелов - на донецком направлении. Двадцать один обстрел - на горловском направлении", -перечислили в представительстве.Было выпущено 95 боеприпасов. Два мирных жителя погибли, ранения различной степени тяжести получили семь человек.Утром в результате обстрела Петровского района Донецка пострадала пожилая женщина."Этим утром в результате вражеского обстрела Петровского района по улице Вагнера пострадала женщина 1937 года рождения. У неё осколочное ранение грудной клетки", - написал в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.Во время поездки в зону спецоперации с выступлениями под обстрел попала культурно-гуманитарная бригада Московского Современного Художественного Театра (КГБ МСХТ), сообщил главный режиссёр театра Руслан Банковский."Никто из артистов театра, среди которых были Олег Камещиков, Александр Миллер, Ольга Незговорова, заслуженная артистка России Людмила Татарова - не пострадал",- заверил Банковский.По его информации, артисты, несмотря на инцидент, приняли решение продолжить творческие выступления.

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Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, венгрия, украина, россия, виктор орбан, жозеп боррель, андрей марочко, ес, вооруженные силы украины, мид, вс рф, атака, удары, пво, беспилотники