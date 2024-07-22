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Патриарх Варфоломей может лишиться гражданства из-за Украины
Патриарх Варфоломей может лишиться гражданства из-за Украины - 22.07.2024 Украина.ру
Патриарх Варфоломей может лишиться гражданства из-за Украины
Константинопольского патриарха Варфоломея необходимо лишить турецкого гражданства, если он продолжит антитурецкую деятельность. Об этом заявил заместитель главы турецкой оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр, передает РИА Новости
2024-07-22T08:35
2024-07-22T08:35
2024-07-22T08:35
варфоломей (патриарх варфоломей)
новости
украина
швейцария
турция
константинопольская православная церковь
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По словам политика, основная задача Варфоломея и американского архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора это служение верующим, однако в последнее время они "зашли слишком далеко".Он подчеркнул, что ожидает реакции на случившееся от правящей Партии справедливости и развития и от президента Реджепа Тайипа Эрдогана. "Необходимо напомнить этим людям о том, что они являются представителями духовенства. Нужно предостеречь их от антитурецкого поведения. Если же они, несмотря на эти предупреждения, продолжат свою деятельность в том же духе, то обоих нужно лишить турецкого гражданства, а Варфоломея отстранить от его должности в Фенере", - призвал Гюр.Он уточнил, что одним из поводов для такого призыва стало участие Варфоломея в конференции по Украине. Константинопольский патриарх принял участие в конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии. Патриархат заявил, что поддерживает совместное коммюнике, принятое по итогам конференций. Турецкий дипломатический источник сообщал в июне, что Турция заставила организаторов саммита в Швейцарии убрать греческий патриархат Стамбула из списка подписантов декларации. На сайте МИД Швейцарии, в котором перечислены сторонники этого коммюнике, указано отдельно "Греческий патриархат Стамбула присутствовал на саммите в качестве наблюдателя и поддерживает принципы, изложенные в Совместном коммюнике".Элпидофор же, которого называют одним из возможных преемников Варфоломея, на днях заявил на мероприятии о "незаконной оккупации" Северного Кипра Турцией, сообщают турецкие СМИ. Элпидофор - активный сторонник украинской автокефалии и активно участвовал в предоставлении так называемого томоса автокефалии раскольнической церковной структуре на Украине, получившей название "Православная церковь Украины".Подробнее о связи Варфоломея с Киевом - в материале Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход" на сайте Украина.ру.
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варфоломей (патриарх варфоломей), новости, украина, швейцария, турция, константинопольская православная церковь
Патриарх Варфоломей может лишиться гражданства из-за Украины
Константинопольского патриарха Варфоломея необходимо лишить турецкого гражданства, если он продолжит антитурецкую деятельность. Об этом заявил заместитель главы турецкой оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр, передает РИА Новости
По словам политика, основная задача Варфоломея и американского архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора это служение верующим, однако в последнее время они "зашли слишком далеко".
"Неприемлемо, чтобы Варфоломей и Элпидофор, которые не могут выезжать за границу без разрешения префектуры (стамбульского района Фатих - ред.), выступали на международных платформах с антитурецкими заявлениями и рассуждали о Турецкой Республике и нашей дорогой Турецкой Республике Северного Кипра!" - отметил Гюр.
Он подчеркнул, что ожидает реакции на случившееся от правящей Партии справедливости и развития и от президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Необходимо напомнить этим людям о том, что они являются представителями духовенства. Нужно предостеречь их от антитурецкого поведения. Если же они, несмотря на эти предупреждения, продолжат свою деятельность в том же духе, то обоих нужно лишить турецкого гражданства, а Варфоломея отстранить от его должности в Фенере", - призвал Гюр.
Он уточнил, что одним из поводов для такого призыва стало участие Варфоломея в конференции по Украине.
Константинопольский патриарх принял участие в конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии. Патриархат заявил, что поддерживает совместное коммюнике, принятое по итогам конференций. Турецкий дипломатический источник сообщал в июне, что Турция заставила организаторов саммита в Швейцарии убрать греческий патриархат Стамбула из списка подписантов декларации. На сайте МИД Швейцарии, в котором перечислены сторонники этого коммюнике, указано отдельно "Греческий патриархат Стамбула присутствовал на саммите в качестве наблюдателя и поддерживает принципы, изложенные в Совместном коммюнике".
Элпидофор же, которого называют одним из возможных преемников Варфоломея, на днях заявил на мероприятии о "незаконной оккупации" Северного Кипра Турцией, сообщают турецкие СМИ. Элпидофор - активный сторонник украинской автокефалии и активно участвовал в предоставлении так называемого томоса автокефалии раскольнической церковной структуре на Украине, получившей название "Православная церковь Украины".