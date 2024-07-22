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Патриарх Варфоломей может лишиться гражданства из-за Украины

Патриарх Варфоломей может лишиться гражданства из-за Украины - 22.07.2024 Украина.ру

Патриарх Варфоломей может лишиться гражданства из-за Украины

Константинопольского патриарха Варфоломея необходимо лишить турецкого гражданства, если он продолжит антитурецкую деятельность. Об этом заявил заместитель главы турецкой оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр, передает РИА Новости

2024-07-22T08:35

2024-07-22T08:35

2024-07-22T08:35

варфоломей (патриарх варфоломей)

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турция

константинопольская православная церковь

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По словам политика, основная задача Варфоломея и американского архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора это служение верующим, однако в последнее время они "зашли слишком далеко".Он подчеркнул, что ожидает реакции на случившееся от правящей Партии справедливости и развития и от президента Реджепа Тайипа Эрдогана. "Необходимо напомнить этим людям о том, что они являются представителями духовенства. Нужно предостеречь их от антитурецкого поведения. Если же они, несмотря на эти предупреждения, продолжат свою деятельность в том же духе, то обоих нужно лишить турецкого гражданства, а Варфоломея отстранить от его должности в Фенере", - призвал Гюр.Он уточнил, что одним из поводов для такого призыва стало участие Варфоломея в конференции по Украине. Константинопольский патриарх принял участие в конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии. Патриархат заявил, что поддерживает совместное коммюнике, принятое по итогам конференций. Турецкий дипломатический источник сообщал в июне, что Турция заставила организаторов саммита в Швейцарии убрать греческий патриархат Стамбула из списка подписантов декларации. На сайте МИД Швейцарии, в котором перечислены сторонники этого коммюнике, указано отдельно "Греческий патриархат Стамбула присутствовал на саммите в качестве наблюдателя и поддерживает принципы, изложенные в Совместном коммюнике".Элпидофор же, которого называют одним из возможных преемников Варфоломея, на днях заявил на мероприятии о "незаконной оккупации" Северного Кипра Турцией, сообщают турецкие СМИ. Элпидофор - активный сторонник украинской автокефалии и активно участвовал в предоставлении так называемого томоса автокефалии раскольнической церковной структуре на Украине, получившей название "Православная церковь Украины".Подробнее о связи Варфоломея с Киевом - в материале Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход" на сайте Украина.ру.

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