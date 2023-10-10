Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход"
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТомос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
Киевский режим в своей пещерной русофобии не ограничивается войной с русским языком и культурой, нападая на Православную церковь вместе с США и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом 10 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"При поддержке США и Константинопольского патриархата власти Украины продолжают "крестовый поход" против канонического православия", - констатировала она
Захарова напомнила, что 5 октября в Чернигове у Украинской православной церкви "под предлогом "реставрации" отобрали Троицкий кафедральный, Преображенский и Успенский соборы". Теперь верующие лишены возможности попасть в храмы для молитвы и богослужения.
"Власти не скрывают, что цель этого правового беспредела – изъять в пользу киевского режима находящееся в пользовании Украинской православной церкви недвижимое имущество заповедника "Чернигов древний". Всё это укладывается в русле антирелигиозной и грабительской политики киевского режима по насильственному лишению канонической церкви её приходов с последующей их передачей в так называемую "Православную церковь Украины", - заявила официальный представитель МИД России.
Захарова напомнила, что 5 октября в Чернигове у Украинской православной церкви "под предлогом "реставрации" отобрали Троицкий кафедральный, Преображенский и Успенский соборы". Теперь верующие лишены возможности попасть в храмы для молитвы и богослужения.
"Власти не скрывают, что цель этого правового беспредела – изъять в пользу киевского режима находящееся в пользовании Украинской православной церкви недвижимое имущество заповедника "Чернигов древний". Всё это укладывается в русле антирелигиозной и грабительской политики киевского режима по насильственному лишению канонической церкви её приходов с последующей их передачей в так называемую "Православную церковь Украины", - заявила официальный представитель МИД России.
Тем временем в парламенте Украины подготовлено рассмотрение законопроекта о запрете УПЦ. Захват православных храмов раскольниками и самосвятами приобрёл огромные масштабы после государственного переворота 2014 года ("майдана"). Новые власти Украины поощряют такую практику, демонизируя каноническую Православную церковь.