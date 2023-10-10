Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход" - 10.10.2023 Украина.ру
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Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход"
Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход" - 10.10.2023 Украина.ру
Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход"
Киевский режим в своей пещерной русофобии не ограничивается войной с русским языком и культурой, нападая на Православную церковь вместе с США и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом 10 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-10-10T19:36
2023-10-10T19:36
новости
мария захарова
мид рф
гонения
упц
сша
константинопольский патриархат
варфоломей (патриарх варфоломей)
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"При поддержке США и Константинопольского патриархата власти Украины продолжают "крестовый поход" против канонического православия", - констатировала она Захарова напомнила, что 5 октября в Чернигове у Украинской православной церкви "под предлогом "реставрации" отобрали Троицкий кафедральный, Преображенский и Успенский соборы". Теперь верующие лишены возможности попасть в храмы для молитвы и богослужения. "Власти не скрывают, что цель этого правового беспредела – изъять в пользу киевского режима находящееся в пользовании Украинской православной церкви недвижимое имущество заповедника "Чернигов древний". Всё это укладывается в русле антирелигиозной и грабительской политики киевского режима по насильственному лишению канонической церкви её приходов с последующей их передачей в так называемую "Православную церковь Украины", - заявила официальный представитель МИД России.Тем временем в парламенте Украины подготовлено рассмотрение законопроекта о запрете УПЦ. Захват православных храмов раскольниками и самосвятами приобрёл огромные масштабы после государственного переворота 2014 года ("майдана"). Новые власти Украины поощряют такую практику, демонизируя каноническую Православную церковь.
https://ukraina.ru/20230706/1047842965.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мария захарова, мид рф, гонения, упц, сша, константинопольский патриархат, варфоломей (патриарх варфоломей)
Новости, Мария Захарова, МИД РФ, гонения, УПЦ, США, Константинопольский патриархат, Варфоломей (патриарх Варфоломей)

Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход"

19:36 10.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТомос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Киевский режим в своей пещерной русофобии не ограничивается войной с русским языком и культурой, нападая на Православную церковь вместе с США и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом 10 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"При поддержке США и Константинопольского патриархата власти Украины продолжают "крестовый поход" против канонического православия", - констатировала она

Захарова напомнила, что 5 октября в Чернигове у Украинской православной церкви "под предлогом "реставрации" отобрали Троицкий кафедральный, Преображенский и Успенский соборы". Теперь верующие лишены возможности попасть в храмы для молитвы и богослужения.

"Власти не скрывают, что цель этого правового беспредела – изъять в пользу киевского режима находящееся в пользовании Украинской православной церкви недвижимое имущество заповедника "Чернигов древний". Всё это укладывается в русле антирелигиозной и грабительской политики киевского режима по насильственному лишению канонической церкви её приходов с последующей их передачей в так называемую "Православную церковь Украины", - заявила официальный представитель МИД России.
Тем временем в парламенте Украины подготовлено рассмотрение законопроекта о запрете УПЦ. Захват православных храмов раскольниками и самосвятами приобрёл огромные масштабы после государственного переворота 2014 года ("майдана"). Новые власти Украины поощряют такую практику, демонизируя каноническую Православную церковь.
6 июля, 13:21
"Если у Зеленского есть совесть, пусть прекратит гонения". Как верующие отстаивают Киево-Печерскую лавруУтром 6 июля комиссия Минкульта Украины при содействии полиции опечатала несколько корпусов Киево-Печерской ларвы, сообщил ряд телеграм-каналов
 
НовостиМария ЗахароваМИД РФгоненияУПЦСШАКонстантинопольский патриархатВарфоломей (патриарх Варфоломей)
 
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