https://ukraina.ru/20231010/1050071079.html

Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход"

Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход" - 10.10.2023 Украина.ру

Захарова: США, Зеленский и Варфоломей ведут антиправославный "крестовый поход"

Киевский режим в своей пещерной русофобии не ограничивается войной с русским языком и культурой, нападая на Православную церковь вместе с США и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом 10 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-10-10T19:36

2023-10-10T19:36

2023-10-10T19:36

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мария захарова

мид рф

гонения

упц

сша

константинопольский патриархат

варфоломей (патриарх варфоломей)

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"При поддержке США и Константинопольского патриархата власти Украины продолжают "крестовый поход" против канонического православия", - констатировала она Захарова напомнила, что 5 октября в Чернигове у Украинской православной церкви "под предлогом "реставрации" отобрали Троицкий кафедральный, Преображенский и Успенский соборы". Теперь верующие лишены возможности попасть в храмы для молитвы и богослужения. "Власти не скрывают, что цель этого правового беспредела – изъять в пользу киевского режима находящееся в пользовании Украинской православной церкви недвижимое имущество заповедника "Чернигов древний". Всё это укладывается в русле антирелигиозной и грабительской политики киевского режима по насильственному лишению канонической церкви её приходов с последующей их передачей в так называемую "Православную церковь Украины", - заявила официальный представитель МИД России.Тем временем в парламенте Украины подготовлено рассмотрение законопроекта о запрете УПЦ. Захват православных храмов раскольниками и самосвятами приобрёл огромные масштабы после государственного переворота 2014 года ("майдана"). Новые власти Украины поощряют такую практику, демонизируя каноническую Православную церковь.

https://ukraina.ru/20230706/1047842965.html

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новости, мария захарова, мид рф, гонения, упц, сша, константинопольский патриархат, варфоломей (патриарх варфоломей)