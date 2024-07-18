https://ukraina.ru/20240718/1056321778.html

"Где войска Мордвичева — там победа": эксперт раскрыл, как бойцы "Центра" дожимают ВСУ в Дзержинске

"Где войска Мордвичева — там победа": эксперт раскрыл, как бойцы "Центра" дожимают ВСУ в Дзержинске - 18.07.2024 Украина.ру

"Где войска Мордвичева — там победа": эксперт раскрыл, как бойцы "Центра" дожимают ВСУ в Дзержинске

Западные аналитики пишут, что у русских в "Центре", кроме нескольких бригад, есть резервы: 27-я мотострелковая дивизия и 90-я танковая дивизия. Их бросают в бой в тот момент, когда надо дожать противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-07-18T04:30

2024-07-18T04:30

2024-07-18T04:30

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Мастерство российского командования сейчас значительно возросло. Тот же генерал-полковник Андрей Мордвичев (группировка "Центр") умудряется как жонглер действовать на нескольких направлениях, сообщил эксперт.Он движется на Красноармейск и оказывает 1-му армейскому корпусу помощь в овладении Дзержинском. Там, где войска Мордвичева, — там победа, подчеркнул полковник запаса.Украинские источники сообщают, что два полка 27-й дивизии ВС РФ переброшены под Дзержинск, чтобы помочь продвинутся 132-й горловской бригаде и 9-й бригаде 1-го корпуса — местным ребятам, которые лучше всех знают Донецкое направление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру

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новости, россия, запорожье, донецкое направление, вс рф, наступление, резервы, центр, сво