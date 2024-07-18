"Где войска Мордвичева — там победа": эксперт раскрыл, как бойцы "Центра" дожимают ВСУ в Дзержинске - 18.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240718/1056321778.html
"Где войска Мордвичева — там победа": эксперт раскрыл, как бойцы "Центра" дожимают ВСУ в Дзержинске
"Где войска Мордвичева — там победа": эксперт раскрыл, как бойцы "Центра" дожимают ВСУ в Дзержинске - 18.07.2024 Украина.ру
"Где войска Мордвичева — там победа": эксперт раскрыл, как бойцы "Центра" дожимают ВСУ в Дзержинске
Западные аналитики пишут, что у русских в "Центре", кроме нескольких бригад, есть резервы: 27-я мотострелковая дивизия и 90-я танковая дивизия. Их бросают в бой в тот момент, когда надо дожать противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-07-18T04:30
2024-07-18T04:30
новости
россия
запорожье
донецкое направление
вс рф
наступление
резервы
центр
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048969000_0:346:2975:2019_1920x0_80_0_0_95b049aec4ab29701666dcc19a10ee76.jpg
Мастерство российского командования сейчас значительно возросло. Тот же генерал-полковник Андрей Мордвичев (группировка "Центр") умудряется как жонглер действовать на нескольких направлениях, сообщил эксперт.Он движется на Красноармейск и оказывает 1-му армейскому корпусу помощь в овладении Дзержинском. Там, где войска Мордвичева, — там победа, подчеркнул полковник запаса.Украинские источники сообщают, что два полка 27-й дивизии ВС РФ переброшены под Дзержинск, чтобы помочь продвинутся 132-й горловской бригаде и 9-й бригаде 1-го корпуса — местным ребятам, которые лучше всех знают Донецкое направление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240716/1056279973.html
россия
запорожье
донецкое направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048969000_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_508a85906db386d5860c6d574c733b0f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запорожье, донецкое направление, вс рф, наступление, резервы, центр, сво
Новости, Россия, Запорожье, Донецкое направление, ВС РФ, наступление, резервы, центр, СВО

"Где войска Мордвичева — там победа": эксперт раскрыл, как бойцы "Центра" дожимают ВСУ в Дзержинске

04:30 18.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Западные аналитики пишут, что у русских в "Центре", кроме нескольких бригад, есть резервы: 27-я мотострелковая дивизия и 90-я танковая дивизия. Их бросают в бой в тот момент, когда надо дожать противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Мастерство российского командования сейчас значительно возросло. Тот же генерал-полковник Андрей Мордвичев (группировка "Центр") умудряется как жонглер действовать на нескольких направлениях, сообщил эксперт.
Он движется на Красноармейск и оказывает 1-му армейскому корпусу помощь в овладении Дзержинском. Там, где войска Мордвичева, — там победа, подчеркнул полковник запаса.
"Западные аналитики пишут, что у русских в "Центре", кроме нескольких бригад, есть резервы: 27-я мотострелковая дивизия и 90-я танковая дивизия. Их бросают в бой в тот момент, когда надо дожать противника", - отметил Мощанский.
Украинские источники сообщают, что два полка 27-й дивизии ВС РФ переброшены под Дзержинск, чтобы помочь продвинутся 132-й горловской бригаде и 9-й бригаде 1-го корпуса — местным ребятам, которые лучше всех знают Донецкое направление, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 16.07.2024
16 июля, 11:38
От Пенса к Вэнсу: Трамп выбрал своим вице-президентом "деревенщину" из "ржавого пояса"В ночь на 16 июля по московскому времени съезд Республиканской партии США утвердил кандидата в президенты Соединенных Штатов, им ожидаемо стал Дональд Трамп. Интрига заключалась в том, кто вместе с ним пойдет на выборы в качестве кандидата в вице-президенты. В итоге номинацию получил 39-летний сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс
 
НовостиРоссияЗапорожьеДонецкое направлениеВС РФнаступлениерезервыцентрСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45Надеются, что мы "истечем кровью": военный эксперт о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных
05:32Это - позорное дело. Ассанж, послесловие
05:30Поток добровольцев не ослабевает: эксперт о создании второго эшелона и стратегического резерва армии РФ
05:15Все начинается с психологической победы: инструктор рассказал, как помогает пациентам пережить травму
05:13Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу
05:00Алексей Самойлов: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском
04:45"Могут биться там сколько угодно": Военный эксперт раскрыл, где и когда ВСУ пойдут в новый контрнаступ
04:30"Где войска Мордвичева — там победа": эксперт раскрыл, как бойцы "Центра" дожимают ВСУ в Дзержинске
04:15Сделать 150 "одуванчиков": ветеран ополчения рассказал, как проходит процесс реабилитации бойцов СВО
04:00"Важно разобраться в голове": инструктор рассказал, как помогает бойцам пережить потерю конечностей
03:45Прошли огонь и воду: Мощанский о том, какая хитрая "фишка" ВСУ вводит в заблуждение российских военных
03:30"Человеку нужно остаться собой": инструктор по реабилитации о том, как мотивирует бойцов личным примером
03:15"Это просто какой-то космос": Насонов пояснил, сможет ли Украина запускать F-16 с рокадных дорог
03:00"Будут управляться одним человеком": эксперт о том, как инженеры научились подключать дроны к системе ИИ
18:45Лавров о Палестине и Украине, обмен пленными. Итоги 17 июля
17:53В Харьковской области посчитали, сколько всего энергообъектов было повреждено с начала СВО
17:33Купить свободу: на Украине подготовили законопроект, благодаря которому коррупционеры избежат наказания
16:51Киев внедрил особый режим въезда и выезда в Херсонскую область
16:40Против России – НАТО, против Китая – его "клоны": о новых войнах, которые готовят США – Денисов
16:22В украинских магазинах перестали продавать некоторые товары, на жалобы Киев реагирует стандартно -"ЦИПсО"
Лента новостейМолния