"Где войска Мордвичева — там победа": эксперт раскрыл, как бойцы "Центра" дожимают ВСУ в Дзержинске
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Западные аналитики пишут, что у русских в "Центре", кроме нескольких бригад, есть резервы: 27-я мотострелковая дивизия и 90-я танковая дивизия. Их бросают в бой в тот момент, когда надо дожать противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Мастерство российского командования сейчас значительно возросло. Тот же генерал-полковник Андрей Мордвичев (группировка "Центр") умудряется как жонглер действовать на нескольких направлениях, сообщил эксперт.
Он движется на Красноармейск и оказывает 1-му армейскому корпусу помощь в овладении Дзержинском. Там, где войска Мордвичева, — там победа, подчеркнул полковник запаса.
"Западные аналитики пишут, что у русских в "Центре", кроме нескольких бригад, есть резервы: 27-я мотострелковая дивизия и 90-я танковая дивизия. Их бросают в бой в тот момент, когда надо дожать противника", - отметил Мощанский.
Украинские источники сообщают, что два полка 27-й дивизии ВС РФ переброшены под Дзержинск, чтобы помочь продвинутся 132-й горловской бригаде и 9-й бригаде 1-го корпуса — местным ребятам, которые лучше всех знают Донецкое направление, заключил собеседник издания.
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