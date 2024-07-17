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Украинские дроны несколько раз атаковали спасателей в ДНР
Украинские дроны несколько раз атаковали спасателей в ДНР - 17.07.2024 Украина.ру
Украинские дроны несколько раз атаковали спасателей в ДНР
Украинские беспилотники дважды обстреляли автомобиль сотрудников МЧС России во время выезда на тушение загоревшегося автомобиля в Ясиноватском районе ДНР, сообщает 17 июля региональное управление МЧС РФ
2024-07-17T13:09
2024-07-17T13:09
2024-07-17T13:09
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"В Ясиноватском районе дважды под обстрелом оказались сотрудники МЧС России. Утром из-за попадания взрывоопасного предмета загорелся автомобиль. Как только сотрудники МЧС прибыли на место, произошел повторный сброс боеприпаса с беспилотника на пожарный автомобиль. Личный состав успел спуститься в укрытие", - говорится в телеграм-канале ведомства.Оперативная обстановка не позволила приступить к ликвидации возгорания и при возвращении в пожарную часть рядом с цистерной разорвался еще один взрывоопасный предмет. Никто из сотрудников не пострадал, им удалось доехать до подразделения.В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информировало, что украинский беспилотник-камикадзе атаковал Никитовский район Горловки, поврежден многоквартирный дом.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, россия, мчс, беспилотники, дроны, спасатель
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС, беспилотники, дроны, спасатель
Украинские дроны несколько раз атаковали спасателей в ДНР
Украинские беспилотники дважды обстреляли автомобиль сотрудников МЧС России во время выезда на тушение загоревшегося автомобиля в Ясиноватском районе ДНР, сообщает 17 июля региональное управление МЧС РФ
"В Ясиноватском районе дважды под обстрелом оказались сотрудники МЧС России. Утром из-за попадания взрывоопасного предмета загорелся автомобиль. Как только сотрудники МЧС прибыли на место, произошел повторный сброс боеприпаса с беспилотника на пожарный автомобиль. Личный состав успел спуститься в укрытие", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Оперативная обстановка не позволила приступить к ликвидации возгорания и при возвращении в пожарную часть рядом с цистерной разорвался еще один взрывоопасный предмет. Никто из сотрудников не пострадал, им удалось доехать до подразделения.
В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информировало, что украинский беспилотник-камикадзе атаковал Никитовский район Горловки, поврежден многоквартирный дом.