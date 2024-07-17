Прожорливы и тонут в черноземе: эксперт раскрыл, каких железных "динозавров" шлет Запад Украине - 17.07.2024 Украина.ру
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Прожорливы и тонут в черноземе: эксперт раскрыл, каких железных "динозавров" шлет Запад Украине
Прожорливы и тонут в черноземе: эксперт раскрыл, каких железных "динозавров" шлет Запад Украине - 17.07.2024 Украина.ру
Прожорливы и тонут в черноземе: эксперт раскрыл, каких железных "динозавров" шлет Запад Украине
Российская техника рассчитана именно на театр военных действий. Бойцы ВС РФ управляют своей техникой уже много лет, украинцам же нужно постоянно вникать в новые технические детали западных машин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-07-17T05:45
2024-07-17T05:45
новости
запад
украина
россия
т-72 "урал"
танки
модернизация
сво
m1 abrams
техника
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Вся техника в зоне СВО имеет на конце букву М – модернизированная. Танки Т-72, которые так пугают противника, оснащены не только плановой дополнительной защитой ("Контакт-5"), но и дополнительную к ней защиту верхней полусферы танка, отметил эксперт.С Запада Киеву поступают огромные "динозавры" вроде "Абрамсов", которых в буквальном смысле земля не держит. Они неповоротливы, прожорливы и легко вязнут в черноземе. Они пришли для того, чтобы вступить в свой последний бой, добавил он.Более того, если российский военнослужащий управляет этой техникой много лет, то украинцам приходится вникать в новые технические детали западной техники. Противник при всем желании не может ее освоить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО том, как разобраться в этом запутанном клубке отношений между военным и политическим руководством Украины - в интервью Максима Вилкова: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег на сайте Украина.ру
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новости, запад, украина, россия, т-72 "урал", танки, модернизация, сво, m1 abrams, техника, военная техника, бой, вс рф, всу
Новости, Запад, Украина, Россия, Т-72 "Урал", танки, модернизация, СВО, M1 Abrams, техника, военная техника, бой, ВС РФ, ВСУ

Прожорливы и тонут в черноземе: эксперт раскрыл, каких железных "динозавров" шлет Запад Украине

05:45 17.07.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Российская техника рассчитана именно на театр военных действий. Бойцы ВС РФ управляют своей техникой уже много лет, украинцам же нужно постоянно вникать в новые технические детали западных машин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Вся техника в зоне СВО имеет на конце букву М – модернизированная. Танки Т-72, которые так пугают противника, оснащены не только плановой дополнительной защитой ("Контакт-5"), но и дополнительную к ней защиту верхней полусферы танка, отметил эксперт.
"Важно отметить, что наша техника рассчитана именно на этот театр военных действий. Мы модернизировали ее ходовую часть и траки. Она теперь может с места разворачиваться, менять угол обстрела и по-другому входить в аппарель (платформа для подъёма и спуска техники – ред.). У ВСУ с этим совсем не так", - подчеркнул ветеран.
С Запада Киеву поступают огромные "динозавры" вроде "Абрамсов", которых в буквальном смысле земля не держит. Они неповоротливы, прожорливы и легко вязнут в черноземе. Они пришли для того, чтобы вступить в свой последний бой, добавил он.
Более того, если российский военнослужащий управляет этой техникой много лет, то украинцам приходится вникать в новые технические детали западной техники. Противник при всем желании не может ее освоить, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.ру
О том, как разобраться в этом запутанном клубке отношений между военным и политическим руководством Украины - в интервью Максима Вилкова: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег на сайте Украина.ру
Международный авиационно-космический салон МАКС-2011 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Вчера, 05:50
ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16Украина испытывает большую потребность в боевой авиации. За последние месяцы потери ВВС ВСУ достигли катастрофических размеров. Особенно отражается это на штурмовиках Су-25, осуществляющих непосредственную поддержку наземных сил на поле боя
 
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