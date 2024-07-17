Прожорливы и тонут в черноземе: эксперт раскрыл, каких железных "динозавров" шлет Запад Украине
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Российская техника рассчитана именно на театр военных действий. Бойцы ВС РФ управляют своей техникой уже много лет, украинцам же нужно постоянно вникать в новые технические детали западных машин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Вся техника в зоне СВО имеет на конце букву М – модернизированная. Танки Т-72, которые так пугают противника, оснащены не только плановой дополнительной защитой ("Контакт-5"), но и дополнительную к ней защиту верхней полусферы танка, отметил эксперт.
"Важно отметить, что наша техника рассчитана именно на этот театр военных действий. Мы модернизировали ее ходовую часть и траки. Она теперь может с места разворачиваться, менять угол обстрела и по-другому входить в аппарель (платформа для подъёма и спуска техники – ред.). У ВСУ с этим совсем не так", - подчеркнул ветеран.
С Запада Киеву поступают огромные "динозавры" вроде "Абрамсов", которых в буквальном смысле земля не держит. Они неповоротливы, прожорливы и легко вязнут в черноземе. Они пришли для того, чтобы вступить в свой последний бой, добавил он.
Более того, если российский военнослужащий управляет этой техникой много лет, то украинцам приходится вникать в новые технические детали западной техники. Противник при всем желании не может ее освоить, заключил собеседник издания.
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