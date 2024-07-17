https://ukraina.ru/20240717/1056295291.html

Прожорливы и тонут в черноземе: эксперт раскрыл, каких железных "динозавров" шлет Запад Украине

Прожорливы и тонут в черноземе: эксперт раскрыл, каких железных "динозавров" шлет Запад Украине - 17.07.2024 Украина.ру

Прожорливы и тонут в черноземе: эксперт раскрыл, каких железных "динозавров" шлет Запад Украине

Российская техника рассчитана именно на театр военных действий. Бойцы ВС РФ управляют своей техникой уже много лет, украинцам же нужно постоянно вникать в новые технические детали западных машин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-07-17T05:45

2024-07-17T05:45

2024-07-17T05:45

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модернизация

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m1 abrams

техника

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Вся техника в зоне СВО имеет на конце букву М – модернизированная. Танки Т-72, которые так пугают противника, оснащены не только плановой дополнительной защитой ("Контакт-5"), но и дополнительную к ней защиту верхней полусферы танка, отметил эксперт.С Запада Киеву поступают огромные "динозавры" вроде "Абрамсов", которых в буквальном смысле земля не держит. Они неповоротливы, прожорливы и легко вязнут в черноземе. Они пришли для того, чтобы вступить в свой последний бой, добавил он.Более того, если российский военнослужащий управляет этой техникой много лет, то украинцам приходится вникать в новые технические детали западной техники. Противник при всем желании не может ее освоить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО том, как разобраться в этом запутанном клубке отношений между военным и политическим руководством Украины - в интервью Максима Вилкова: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240716/1056272673.html

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новости, запад, украина, россия, т-72 "урал", танки, модернизация, сво, m1 abrams, техника, военная техника, бой, вс рф, всу