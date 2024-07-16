Максим Вилков: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег - 16.07.2024 Украина.ру
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Максим Вилков: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег
Максим Вилков: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег - 16.07.2024 Украина.ру
Максим Вилков: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег
Рейтинг Зеленского падает от месяца к месяцу. Вы можете проводить какую угодно пропагандистскую политику, но если экономическая ситуация в стране крайне печальна, ваша популярность будет падать
2024-07-16T04:43
2024-07-16T04:47
интервью
украина
владимир зеленский
александр сырский
валерий залужный
политика
сша
всу
верховная рада
россия
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С другой стороны, существует репрессивная машина и националистические формирования, которые позволят Зеленскому держать население в повиновении. Поэтому никаких изменений во властной структуре Украины в ближайшее время ждать не стоит, считает политолог, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Марьяну Безуглую сняли с поста главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, Безуглая считает, что её выгнали из-за "правды о проблемах в ВСУ и обращений военных". При этом, по словам депутата Ирины Геращенко, вопрос снятия Безуглой с должности замглавы всего парламентского комитета блокирует Офис Зеленского.- Максим, Безуглую считают цепным псом Зеленского, который атакует всех главкомов ВСУ (и Сырского, и Залужного). Сам Зеленский в интервью выступил против огульного обвинения Сырского во всех провалах, но и Безуглую полностью отстранить от дел не позволяет. Помогите, пожалуйста, разобраться в этом запутанном клубке отношений между военным и политическим руководством Украины.- В борьбе внутри правящей верхушки Украины постоянно происходит смена сторон (кто за кого, кто против кого). Эти люди пришли к власти примерно в одно и то же время, выступают с одной политической программой. Единственное, что их различает – степень близости к власти и доступ к источникам денег.По замыслу Офиса Зеленского, Безуглая должна была стать постоянно действующим инструментом, который снижает популярность военного руководства Украины среди простых граждан. Но, учитывая, что в этой истории замешаны личностные мотивы и разные источники финансирования (возможно, деньги ей дает не только Офис Зеленского), критика Безуглой стала наносить вред самому Зеленскому. Тем более, под удар попадал Сырский – человек, который был назначен Зеленским на пост главкома ВСУ на фоне его конфликта с Залужным.Поэтому Безуглую решили отодвинуть от медийного поля.Серьезных изменений в политике руководства Украины, тактике ВСУ, их преступлений и коррупционных схемах мы не увидим. Это исключительно внутренняя борьба.- Получается, что Безуглую кто-то попытался перекупить? Поэтому ее решили отодвинуть, но полностью не изгнать?- Да. У происходящего на Украине есть два основных источника финансирования – европейский и американский. И вся внутриукраинская борьба происходит между этими двумя источниками финансирования.- Если говорить однозначно, насколько эффективно у Зеленского получается сломать авторитет военачальников?- Ему это не удается, потому что рейтинг Зеленского падает от месяца к месяцу. Вы можете проводить какую угодно пропагандистскую политику, но если экономическая ситуация в стране крайне печальна, ваша популярность будет падать.С другой стороны, существует репрессивная машина и националистические формирования, которые позволят Зеленскому держать население в повиновении. Поэтому несмотря на потерю его популярности, никаких изменений во властной структуре Украины в ближайшее время ждать не стоит.- Если популярность Зеленского падает, за счет чего украинское общество верит в перемогу?- Мы не знаем, во что верит украинское общество, потому что у нас нет объективных социологических исследований и других источников информации. Мы можем только сравнить риторику в интернете, которая была два года назад и которая есть сейчас.- Москва постоянно заявляет, что Штаты уберут Зеленского в 2025 году, повесив на него все непопулярные решения. Если уберут, то зачем? Если не уберут, насколько этот наш инструмент воздействия на противника эффективен?- Москва отталкивается от общей практики того, как действовали США в отношении своих марионеток в локальных конфликтах на протяжении второй половины XX века: как только какой-то лидер становился им неудобен, его убирали с помощью местных военных или других силовых группировок, ставили нового лидера и таким образом продлевали этот проамериканский режим.Мы не знаем, что будет в 2025 году на Украине, учитывая, что сейчас на самом Западе происходит серьезный процесс смены власти. До ноября 2024 года (выборов в США) прогнозировать судьбу Зеленского не стоит.О том, как политические расклады существуют в украинской политической элите, в интервью политического эксперта Михаила Павлива "Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность".
https://ukraina.ru/20240509/1054994900.html
https://ukraina.ru/20240715/1056269053.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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4.7
96
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, политика, сша, всу, верховная рада, россия, марьяна безуглая, москва, вооруженные силы украины, украина.ру
Интервью, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Валерий Залужный, политика, США, ВСУ, Верховная Рада, Россия, Марьяна Безуглая, Москва, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Максим Вилков: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег

04:43 16.07.2024 (обновлено: 04:47 16.07.2024)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаМаксим Вилков интервью
Максим Вилков интервью - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Рейтинг Зеленского падает от месяца к месяцу. Вы можете проводить какую угодно пропагандистскую политику, но если экономическая ситуация в стране крайне печальна, ваша популярность будет падать
С другой стороны, существует репрессивная машина и националистические формирования, которые позволят Зеленскому держать население в повиновении. Поэтому никаких изменений во властной структуре Украины в ближайшее время ждать не стоит, считает политолог, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее Марьяну Безуглую сняли с поста главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, Безуглая считает, что её выгнали из-за "правды о проблемах в ВСУ и обращений военных". При этом, по словам депутата Ирины Геращенко, вопрос снятия Безуглой с должности замглавы всего парламентского комитета блокирует Офис Зеленского.
- Максим, Безуглую считают цепным псом Зеленского, который атакует всех главкомов ВСУ (и Сырского, и Залужного). Сам Зеленский в интервью выступил против огульного обвинения Сырского во всех провалах, но и Безуглую полностью отстранить от дел не позволяет. Помогите, пожалуйста, разобраться в этом запутанном клубке отношений между военным и политическим руководством Украины.
- В борьбе внутри правящей верхушки Украины постоянно происходит смена сторон (кто за кого, кто против кого). Эти люди пришли к власти примерно в одно и то же время, выступают с одной политической программой. Единственное, что их различает – степень близости к власти и доступ к источникам денег.
Максим Вилков интервью - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
9 мая, 16:08
Максим Вилков: Залужный получил синекуру и повторит судьбу Яценюка, а Зеленского уберут при двух условияхСейчас Западу менять Зеленского незачем. Он его поменяет только в том случае, если понадобится провести мирные переговоры или вдруг вскроются совсем уж вопиющие факты коррупции киевского режима, которые будут подрывать позиции провоенных администраций в странах Европы или администрации Байдена
По замыслу Офиса Зеленского, Безуглая должна была стать постоянно действующим инструментом, который снижает популярность военного руководства Украины среди простых граждан. Но, учитывая, что в этой истории замешаны личностные мотивы и разные источники финансирования (возможно, деньги ей дает не только Офис Зеленского), критика Безуглой стала наносить вред самому Зеленскому. Тем более, под удар попадал Сырский – человек, который был назначен Зеленским на пост главкома ВСУ на фоне его конфликта с Залужным.
Поэтому Безуглую решили отодвинуть от медийного поля.
Серьезных изменений в политике руководства Украины, тактике ВСУ, их преступлений и коррупционных схемах мы не увидим. Это исключительно внутренняя борьба.
- Получается, что Безуглую кто-то попытался перекупить? Поэтому ее решили отодвинуть, но полностью не изгнать?
- Да. У происходящего на Украине есть два основных источника финансирования – европейский и американский. И вся внутриукраинская борьба происходит между этими двумя источниками финансирования.
- Если говорить однозначно, насколько эффективно у Зеленского получается сломать авторитет военачальников?
- Ему это не удается, потому что рейтинг Зеленского падает от месяца к месяцу. Вы можете проводить какую угодно пропагандистскую политику, но если экономическая ситуация в стране крайне печальна, ваша популярность будет падать.
С другой стороны, существует репрессивная машина и националистические формирования, которые позволят Зеленскому держать население в повиновении. Поэтому несмотря на потерю его популярности, никаких изменений во властной структуре Украины в ближайшее время ждать не стоит.
- Если популярность Зеленского падает, за счет чего украинское общество верит в перемогу?
- Мы не знаем, во что верит украинское общество, потому что у нас нет объективных социологических исследований и других источников информации. Мы можем только сравнить риторику в интернете, которая была два года назад и которая есть сейчас.
- Москва постоянно заявляет, что Штаты уберут Зеленского в 2025 году, повесив на него все непопулярные решения. Если уберут, то зачем? Если не уберут, насколько этот наш инструмент воздействия на противника эффективен?
- Москва отталкивается от общей практики того, как действовали США в отношении своих марионеток в локальных конфликтах на протяжении второй половины XX века: как только какой-то лидер становился им неудобен, его убирали с помощью местных военных или других силовых группировок, ставили нового лидера и таким образом продлевали этот проамериканский режим.
Эдуард Лозанский интервью
Вчера, 20:00
От Клинтона до Байдена. Эдуард Лозанский о том, кто виноват в развале Украины через НАТОИстерия НАТО вокруг России и Украины может привести к Судному дню. Альянс не готов к ядерной войне с русскими, но случайности возможны. Нужны переговоры, и здесь вся надежда на Трампа.
Мы не знаем, что будет в 2025 году на Украине, учитывая, что сейчас на самом Западе происходит серьезный процесс смены власти. До ноября 2024 года (выборов в США) прогнозировать судьбу Зеленского не стоит.
О том, как политические расклады существуют в украинской политической элите, в интервью политического эксперта Михаила Павлива "Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность".
 
ИнтервьюУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВалерий ЗалужныйполитикаСШАВСУВерховная РадаРоссияМарьяна БезуглаяМоскваВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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