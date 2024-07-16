https://ukraina.ru/20240716/1056272318.html

Максим Вилков: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег

Максим Вилков: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег - 16.07.2024 Украина.ру

Максим Вилков: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег

Рейтинг Зеленского падает от месяца к месяцу. Вы можете проводить какую угодно пропагандистскую политику, но если экономическая ситуация в стране крайне печальна, ваша популярность будет падать

2024-07-16T04:43

2024-07-16T04:43

2024-07-16T04:47

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С другой стороны, существует репрессивная машина и националистические формирования, которые позволят Зеленскому держать население в повиновении. Поэтому никаких изменений во властной структуре Украины в ближайшее время ждать не стоит, считает политолог, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Марьяну Безуглую сняли с поста главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, Безуглая считает, что её выгнали из-за "правды о проблемах в ВСУ и обращений военных". При этом, по словам депутата Ирины Геращенко, вопрос снятия Безуглой с должности замглавы всего парламентского комитета блокирует Офис Зеленского.- Максим, Безуглую считают цепным псом Зеленского, который атакует всех главкомов ВСУ (и Сырского, и Залужного). Сам Зеленский в интервью выступил против огульного обвинения Сырского во всех провалах, но и Безуглую полностью отстранить от дел не позволяет. Помогите, пожалуйста, разобраться в этом запутанном клубке отношений между военным и политическим руководством Украины.- В борьбе внутри правящей верхушки Украины постоянно происходит смена сторон (кто за кого, кто против кого). Эти люди пришли к власти примерно в одно и то же время, выступают с одной политической программой. Единственное, что их различает – степень близости к власти и доступ к источникам денег.По замыслу Офиса Зеленского, Безуглая должна была стать постоянно действующим инструментом, который снижает популярность военного руководства Украины среди простых граждан. Но, учитывая, что в этой истории замешаны личностные мотивы и разные источники финансирования (возможно, деньги ей дает не только Офис Зеленского), критика Безуглой стала наносить вред самому Зеленскому. Тем более, под удар попадал Сырский – человек, который был назначен Зеленским на пост главкома ВСУ на фоне его конфликта с Залужным.Поэтому Безуглую решили отодвинуть от медийного поля.Серьезных изменений в политике руководства Украины, тактике ВСУ, их преступлений и коррупционных схемах мы не увидим. Это исключительно внутренняя борьба.- Получается, что Безуглую кто-то попытался перекупить? Поэтому ее решили отодвинуть, но полностью не изгнать?- Да. У происходящего на Украине есть два основных источника финансирования – европейский и американский. И вся внутриукраинская борьба происходит между этими двумя источниками финансирования.- Если говорить однозначно, насколько эффективно у Зеленского получается сломать авторитет военачальников?- Ему это не удается, потому что рейтинг Зеленского падает от месяца к месяцу. Вы можете проводить какую угодно пропагандистскую политику, но если экономическая ситуация в стране крайне печальна, ваша популярность будет падать.С другой стороны, существует репрессивная машина и националистические формирования, которые позволят Зеленскому держать население в повиновении. Поэтому несмотря на потерю его популярности, никаких изменений во властной структуре Украины в ближайшее время ждать не стоит.- Если популярность Зеленского падает, за счет чего украинское общество верит в перемогу?- Мы не знаем, во что верит украинское общество, потому что у нас нет объективных социологических исследований и других источников информации. Мы можем только сравнить риторику в интернете, которая была два года назад и которая есть сейчас.- Москва постоянно заявляет, что Штаты уберут Зеленского в 2025 году, повесив на него все непопулярные решения. Если уберут, то зачем? Если не уберут, насколько этот наш инструмент воздействия на противника эффективен?- Москва отталкивается от общей практики того, как действовали США в отношении своих марионеток в локальных конфликтах на протяжении второй половины XX века: как только какой-то лидер становился им неудобен, его убирали с помощью местных военных или других силовых группировок, ставили нового лидера и таким образом продлевали этот проамериканский режим.Мы не знаем, что будет в 2025 году на Украине, учитывая, что сейчас на самом Западе происходит серьезный процесс смены власти. До ноября 2024 года (выборов в США) прогнозировать судьбу Зеленского не стоит.О том, как политические расклады существуют в украинской политической элите, в интервью политического эксперта Михаила Павлива "Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность".

https://ukraina.ru/20240509/1054994900.html

https://ukraina.ru/20240715/1056269053.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, политика, сша, всу, верховная рада, россия, марьяна безуглая, москва, вооруженные силы украины, украина.ру