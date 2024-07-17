"Испытать на собственной шкуре": Рогозин о том, почему все технические решения нужно проверять в бою
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Нет иного варианта проверить технические решения, кроме как испытать их в реальном бою, в реальном противостоянии. Можно сколько угодно ездить по полигонам, что-то там тестировать, проверять и считать, что вы защищены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
Военно-технический центр "Царские волки" сейчас работает над поиском тех решений, которые сведут на нет преимущества противника в БПЛА. Мы должны каждый раз ориентироваться на результаты боевой апробации разработанных нами образцов боевой техники, рассказал сенатор.
"Вчера, как я вам говорил выше, у нас был бой, когда нас хотели поразить два дрона ВСУ. Но противник не смог этого сделать, не смог поразить нашу тяжелую технику, которую мы защищали. Ни один дрон не долетел до цели из-за электромагнитного воздействия, которое мы организовали", - отметил Рогозин.
Нет иного варианта проверить такие технические решения, кроме как проверить их в реальном бою, в реальном противостоянии. Можно сколько угодно ездить по полигонам, что-то там тестировать, проверять и считать, что вы защищены, но так не получается, добавил он.
"Если я подписываю какое-то техническое заключение и рекомендую некую систему защиты, например, комплекса электронной борьбы, говоря о том, что это отличная рабочая лошадка, которую можно применять, то я должен на своей собственной шкуре ее испытать", - подчеркнул Рогозин.
Как я тогда смогу смотреть в глаза тем, кому я это буду рекомендовать, потому что если эта штука не сработает, погибнут люди или пострадают мирные граждане. Поэтому мы стараемся все проводить через фронт, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.ру
О том, с чем связано покушение на Трампа и что будет дальше - в интервью Эдуарда Лозанского о том, кто виноват в развале Украины через НАТО
Вчера, 15:00Дмитрий Дробницкий: Первый выстрел гражданской войны в США сделан, но Трамп уже дал жесткий ответСША как национальное государство выйдут из гражданской войны обновленными и окрепшими. Но Pax Americana как глобальной структуре приходит конец. Этому можно порадоваться, но на самом деле это огромный вызов для других государств, потому что мы все еще живем в этом американском мире.