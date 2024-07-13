https://ukraina.ru/20240713/1056237136.html

Ядерное оружие для Украины: каким будет следующий шаг Запада против России - Суздальцев

Ядерное оружие для Украины: каким будет следующий шаг Запада против России - Суздальцев - 13.07.2024 Украина.ру

Ядерное оружие для Украины: каким будет следующий шаг Запада против России - Суздальцев

Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру объяснил, чем опасен для России приход к власти правых в Европе, оценил итоги саммита НАТО в Вашингтоне и предсказал, какое оружие Запад поставит на Украину после разгрома истребителей F-16

2024-07-13T11:56

2024-07-13T11:56

2024-07-13T11:56

россия

украина

запад

андрей суздальцев

нато

f-16

джо байден

видео

вашингтон

британия

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00:21 – итоги парламентских выборов в Британии и во Франции: что это значит для России? 09:11 – что решили на саммите НАТО в Вашингтоне и куда падает Байден? 18:46 – какой предлог европейские власти предъявят народу для нового похода на восток? 27:15 – что считать победой России, где стоит остановиться и надо ли?

россия

украина

запад

вашингтон

британия

франция

европа

китай

кнр (китай)

польша

индия

крым

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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