https://ukraina.ru/20240713/1056237136.html
Ядерное оружие для Украины: каким будет следующий шаг Запада против России - Суздальцев
Ядерное оружие для Украины: каким будет следующий шаг Запада против России - Суздальцев - 13.07.2024 Украина.ру
Ядерное оружие для Украины: каким будет следующий шаг Запада против России - Суздальцев
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру объяснил, чем опасен для России приход к власти правых в Европе, оценил итоги саммита НАТО в Вашингтоне и предсказал, какое оружие Запад поставит на Украину после разгрома истребителей F-16
2024-07-13T11:56
2024-07-13T11:56
2024-07-13T11:56
россия
украина
запад
андрей суздальцев
нато
f-16
джо байден
видео
вашингтон
британия
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00:21 – итоги парламентских выборов в Британии и во Франции: что это значит для России? 09:11 – что решили на саммите НАТО в Вашингтоне и куда падает Байден? 18:46 – какой предлог европейские власти предъявят народу для нового похода на восток? 27:15 – что считать победой России, где стоит остановиться и надо ли?
россия
украина
запад
вашингтон
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крым
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, запад, андрей суздальцев, нато, f-16, джо байден, видео, вашингтон, британия, франция, саммит, выборы, евросоюз, европа, китай, кнр (китай), польша, правые, индия, демократия, политика, танки, леопард, крым, m1 abrams, видео
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Ядерное оружие для Украины: каким будет следующий шаг Запада против России - Суздальцев
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру объяснил, чем опасен для России приход к власти правых в Европе, оценил итоги саммита НАТО в Вашингтоне и предсказал, какое оружие Запад поставит на Украину после разгрома истребителей F-16
00:21 – итоги парламентских выборов в Британии и во Франции: что это значит для России?
09:11 – что решили на саммите НАТО в Вашингтоне и куда падает Байден?
18:46 – какой предлог европейские власти предъявят народу для нового похода на восток?
27:15 – что считать победой России, где стоит остановиться и надо ли?