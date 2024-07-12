"Украинский договор" и соглашения о безопасности - 12.07.2024 Украина.ру
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"Украинский договор" и соглашения о безопасности
"Украинский договор" и соглашения о безопасности - 12.07.2024 Украина.ру
"Украинский договор" и соглашения о безопасности
По итогам саммита НАТО в Вашингтоне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, трагически заламывая руки, сообщил, что Украина не может ждать ещё 75 лет, чтобы стать членом НАТО. Кулеба разумеется не знает, что Украина подавала заявку на членство в НАТО не 75, а 70 лет назад. Но главная идея понятна – украинская власть не в восторге от итогов саммита
2024-07-12T15:40
2024-07-12T15:40
украина
россия
нато
ес
вооруженные силы украины
безопасность
соглашение
договор
мнения
дмитрий кулеба
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Впрочем, любому понимающему человеку было понятно, что вероятность получения каких-то гарантий членства на этом саммите строго нулевая – как минимум потому, что никто в здравом уме и твёрдой памяти (да, мы знаем, что это смелое предположение) не будет принимать в альянс страну, находящуюся в состоянии войны, которая неизвестно чем закончится. Разумеется, Запад демонстрирует дежурный оптимизм, но все отдают себе отчёт, что получится некрасиво, если в НАТО войдёт страна, как минимум, с территориальными потерями, которые она не признаёт.Тем не менее, именно пресловутый дежурный оптимизм и уже сделанные уступки киевскому режиму подталкивали к тому, чтобы подписать хоть что-нибудь. Это "что-нибудь" получило название "Украинский договор" (Ukraine Compact).О том, что документ готовился в панике прямо перед саммитом и его тупо не успели согласовать, говорит то, что в его начале приведён список из 21 страны, а подписи поставили 23 страны (не считая Украины и ЕС, причём от последнего в списке главы Евросовета и Еврокомиссии, а подпись от ЕС только одна). Из членов НАТО документ не подписали Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия, Черногория. Причём Румыния, например, имеет соглашение о безопасности с Украиной, т.е. её просто забыли пригласить.В самом по себе договоре ничего интересного нет.Вводная часть в целом соответствует соответствующим фрагментам соглашений о безопасности. В частности, утверждается, что "безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона и за его пределами, и что мы намерены поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу над агрессией России". "Российская агрессия" – плохо, небо зелёное, вода твердая и т.п.Особенно мило выглядит констатация намерения "признать приверженность Украины реформам, укрепляющим демократию, верховенство закона, уважение прав человека и свободы СМИ". Хотя придраться не к чему – реформам Украина действительно привержена. В отличие от демократии.Содержательная часть состоит из трёх пунктов:1. Подписанты обязуются "поддерживать неотложные потребности Украины в обороне и безопасности, в том числе путем постоянного предоставления помощи в области безопасности и обучения, современной военной техники, а также оборонной промышленности и необходимой экономической поддержки".2. "Ускорить усилия по созданию будущих украинских сил, которые сохранят надежный потенциал обороны и сдерживания", для чего провести в течение полугода совещание министров обороны, на котором утвердить "дорожные карты" развития ВСУ до 2027 года и позже.3. "В случае будущего вооружённого нападения России на Украину после завершения текущих боевых действий быстро и коллективно собраться на самых высоких уровнях для определения соответствующих дальнейших шагов в поддержку Украины".В общем – минимум конкретики, но то же самое можно сказать о соглашениях о безопасности – это рамочные документы, которые только создают базу для более прикладных соглашений.Кстати, единственная более или менее точная дата касается именно сроков проведения встречи для утверждения этой самой конкретики – т.е., в течение полугода они о чём-то договорятся и предмет договорённостей наверняка будет для нас неприятен.Вообще же, как представляется, целью данного договора является объединение стран, уже подписавших соглашения о безопасности с Украиной. Как минимум представляется логичным согласование сроков и маршрутов поставок уже обещанной военной техники и снаряжения. Если подходить к "Украинскому договору" именно с этой точки зрения, то понятно и отсутствие конкретики – это зонтичный документ к договорам о безопасности. Хотя есть основания полагать, что первоначально его подписание всё же не предполагалось.С политической же точки зрения все три содержательных пункта ориентированы не на обеспечение безопасности Украины, а на поддержании её способности воевать с Россией (соглашения о безопасности всё же более широкие и предполагают возможность использования ВСУ по всему миру в качестве ЧВК стран–реципиентов военной помощи киевскому режиму).По сути это - милитаризация Украины, предотвращение которой – одна из официально провозглашённых целей СВО. Таким образом, любое соглашение между Украиной и Россией должно предполагать расторжение или, хотя бы, отказ Украины от выполнения соглашений о безопасности вообще и "Украинского договора" в частности.О попытке вступления Украины в НАТО в 1954 году можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украина, НАТО и план несостоявшейся ядерной войны"
https://ukraina.ru/20240709/1056152667.html
https://ukraina.ru/20240710/1056154495.html
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Василий Стоякин
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украина, россия, нато, ес, вооруженные силы украины, безопасность, соглашение, договор, мнения, дмитрий кулеба, василий стоякин, румыния
Украина, Россия, НАТО, ЕС, Вооруженные силы Украины, безопасность, соглашение, договор, Мнения, Дмитрий Кулеба, Василий Стоякин, Румыния

"Украинский договор" и соглашения о безопасности

15:40 12.07.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
По итогам саммита НАТО в Вашингтоне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, трагически заламывая руки, сообщил, что Украина не может ждать ещё 75 лет, чтобы стать членом НАТО. Кулеба разумеется не знает, что Украина подавала заявку на членство в НАТО не 75, а 70 лет назад. Но главная идея понятна – украинская власть не в восторге от итогов саммита
Впрочем, любому понимающему человеку было понятно, что вероятность получения каких-то гарантий членства на этом саммите строго нулевая – как минимум потому, что никто в здравом уме и твёрдой памяти (да, мы знаем, что это смелое предположение) не будет принимать в альянс страну, находящуюся в состоянии войны, которая неизвестно чем закончится. Разумеется, Запад демонстрирует дежурный оптимизм, но все отдают себе отчёт, что получится некрасиво, если в НАТО войдёт страна, как минимум, с территориальными потерями, которые она не признаёт.
Тем не менее, именно пресловутый дежурный оптимизм и уже сделанные уступки киевскому режиму подталкивали к тому, чтобы подписать хоть что-нибудь. Это "что-нибудь" получило название "Украинский договор" (Ukraine Compact).
О том, что документ готовился в панике прямо перед саммитом и его тупо не успели согласовать, говорит то, что в его начале приведён список из 21 страны, а подписи поставили 23 страны (не считая Украины и ЕС, причём от последнего в списке главы Евросовета и Еврокомиссии, а подпись от ЕС только одна). Из членов НАТО документ не подписали Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия, Черногория. Причём Румыния, например, имеет соглашение о безопасности с Украиной, т.е. её просто забыли пригласить.
В самом по себе договоре ничего интересного нет.
Вводная часть в целом соответствует соответствующим фрагментам соглашений о безопасности. В частности, утверждается, что "безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона и за его пределами, и что мы намерены поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу над агрессией России". "Российская агрессия" – плохо, небо зелёное, вода твердая и т.п.
9 июля, 17:24
Соглашение о безопасности с Польшей: возвращаясь к "Киевской унии"8 июля Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали соглашение о безопасности, которое, как сразу же заявил теперь уже бывший президент Украины, является уникальным. Это, в общем-то правда – присутствующие в этом соглашении нормы более нигде не встречаются и, более того, противоречат самой концепции соглашений о безопасности
Особенно мило выглядит констатация намерения "признать приверженность Украины реформам, укрепляющим демократию, верховенство закона, уважение прав человека и свободы СМИ". Хотя придраться не к чему – реформам Украина действительно привержена. В отличие от демократии.
Содержательная часть состоит из трёх пунктов:
1. Подписанты обязуются "поддерживать неотложные потребности Украины в обороне и безопасности, в том числе путем постоянного предоставления помощи в области безопасности и обучения, современной военной техники, а также оборонной промышленности и необходимой экономической поддержки".
2. "Ускорить усилия по созданию будущих украинских сил, которые сохранят надежный потенциал обороны и сдерживания", для чего провести в течение полугода совещание министров обороны, на котором утвердить "дорожные карты" развития ВСУ до 2027 года и позже.
3. "В случае будущего вооружённого нападения России на Украину после завершения текущих боевых действий быстро и коллективно собраться на самых высоких уровнях для определения соответствующих дальнейших шагов в поддержку Украины".
В общем – минимум конкретики, но то же самое можно сказать о соглашениях о безопасности – это рамочные документы, которые только создают базу для более прикладных соглашений.
Кстати, единственная более или менее точная дата касается именно сроков проведения встречи для утверждения этой самой конкретики – т.е., в течение полугода они о чём-то договорятся и предмет договорённостей наверняка будет для нас неприятен.
- РИА Новости, 1920, 10.07.2024
10 июля, 06:16
Всемирная военная диктатура, приближающая третью мировую войну. Во что превратилась НАТО 75 лет спустяС 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит юбилейный саммит НАТО, приуроченный к её 75-летию. Что же представляет из себя Североатлантический альянс сегодня
Вообще же, как представляется, целью данного договора является объединение стран, уже подписавших соглашения о безопасности с Украиной. Как минимум представляется логичным согласование сроков и маршрутов поставок уже обещанной военной техники и снаряжения. Если подходить к "Украинскому договору" именно с этой точки зрения, то понятно и отсутствие конкретики – это зонтичный документ к договорам о безопасности. Хотя есть основания полагать, что первоначально его подписание всё же не предполагалось.
С политической же точки зрения все три содержательных пункта ориентированы не на обеспечение безопасности Украины, а на поддержании её способности воевать с Россией (соглашения о безопасности всё же более широкие и предполагают возможность использования ВСУ по всему миру в качестве ЧВК стран–реципиентов военной помощи киевскому режиму).
По сути это - милитаризация Украины, предотвращение которой – одна из официально провозглашённых целей СВО. Таким образом, любое соглашение между Украиной и Россией должно предполагать расторжение или, хотя бы, отказ Украины от выполнения соглашений о безопасности вообще и "Украинского договора" в частности.
О попытке вступления Украины в НАТО в 1954 году можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украина, НАТО и план несостоявшейся ядерной войны"
 
УкраинаРоссияНАТОЕСВооруженные силы УкраиныбезопасностьсоглашениедоговорМненияДмитрий КулебаВасилий СтоякинРумыния
 
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