Украинцы в Харьковской и Ровенской областях системно блокировали поставки оружия в ВСУ, их задержала СБУ

Агентурная разведка: эксперт объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подполье

Классическое партизанское движение с открытыми силовыми выступлениями всегда было ближе к Белоруссии, где расположены густые леса. На Украине с партизанами было похуже, потому что в степях прятаться сложнее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев