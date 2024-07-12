Украинцы в Харьковской и Ровенской областях системно блокировали поставки оружия в ВСУ, их задержала СБУ
12:14 12.07.2024 (обновлено: 12:21 12.07.2024)
СБУ
Группа украинцев в Харьковской и Ровенской областях системно блокировала поставки оружия и боеприпасов военнослужащим, поджигая релейные шкафы на объектах. Фигурантов задержала Служба безопасности Украины, если их вина будет доказана, то им грозит пожизненный срок в тюрьме, сообщили в пресс-службе СБУ
Как уточнили в спецслужбе, для совершения преступлений фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые якобы заблаговременно готовили по инструкциям Федеральной службы безопасности России.
"В Харькове с поличным задержан вражеский диверсант, который пытался уничтожить релейный шкаф железнодорожного светофора на одной из ключевых гонок региона. По данным контрразведки СБУ, злоумышленником оказался рецидивист из Одессы. (...) Еще двое задержанных оказались безработными жителями Ровно, которых ФСБ дистанционно привлекла к подрывной деятельности. Злоумышленники работали в "тандеме", – сказано в телеграм-канале СБУ.
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступных действий. Фигурантов обвинили в совершении диверсии в период действия военного положения, они арестованы.
Ранее СБУ обвинила многодетного пастора в шпионаже на Россию.
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