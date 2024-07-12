Украинцы в Харьковской и Ровенской областях системно блокировали поставки оружия в ВСУ, их задержала СБУ - 12.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240712/1056214311.html
Украинцы в Харьковской и Ровенской областях системно блокировали поставки оружия в ВСУ, их задержала СБУ
Украинцы в Харьковской и Ровенской областях системно блокировали поставки оружия в ВСУ, их задержала СБУ - 12.07.2024 Украина.ру
Украинцы в Харьковской и Ровенской областях системно блокировали поставки оружия в ВСУ, их задержала СБУ
Группа украинцев в Харьковской и Ровенской областях системно блокировала поставки оружия и боеприпасов военнослужащим, поджигая релейные шкафы на объектах. Фигурантов задержала Служба безопасности Украины, если их вина будет доказана, то им грозит пожизненный срок в тюрьме, сообщили в пресс-службе СБУ
2024-07-12T12:14
2024-07-12T12:21
новости
сбу
вооруженные силы украины
фсб
украина
ровенская область
харьков
диверсия
диверсанты
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053450202_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_05f31d78cbd7781f44d94ba357e3b029.jpg.webp
Как уточнили в спецслужбе, для совершения преступлений фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые якобы заблаговременно готовили по инструкциям Федеральной службы безопасности России. "В Харькове с поличным задержан вражеский диверсант, который пытался уничтожить релейный шкаф железнодорожного светофора на одной из ключевых гонок региона. По данным контрразведки СБУ, злоумышленником оказался рецидивист из Одессы. (...) Еще двое задержанных оказались безработными жителями Ровно, которых ФСБ дистанционно привлекла к подрывной деятельности. Злоумышленники работали в "тандеме", – сказано в телеграм-канале СБУ. Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступных действий. Фигурантов обвинили в совершении диверсии в период действия военного положения, они арестованы. Ранее СБУ обвинила многодетного пастора в шпионаже на Россию.Подробнее о том, как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам с западным оружием читайте в интервью военно-политического эксперта из Франции Ксавье Моро на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240315/1053891765.html
украина
ровенская область
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053450202_27:0:1164:853_1920x0_80_0_0_589d964bdf7b6dcaea96bad57504a284.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сбу, вооруженные силы украины, фсб, украина, ровенская область, харьков, диверсия, диверсанты, сво
Новости, СБУ, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Украина, Ровенская область, Харьков, диверсия, диверсанты, СВО

Украинцы в Харьковской и Ровенской областях системно блокировали поставки оружия в ВСУ, их задержала СБУ

12:14 12.07.2024 (обновлено: 12:21 12.07.2024)
 
СБУ
СБУ
Читать в
Группа украинцев в Харьковской и Ровенской областях системно блокировала поставки оружия и боеприпасов военнослужащим, поджигая релейные шкафы на объектах. Фигурантов задержала Служба безопасности Украины, если их вина будет доказана, то им грозит пожизненный срок в тюрьме, сообщили в пресс-службе СБУ
Как уточнили в спецслужбе, для совершения преступлений фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые якобы заблаговременно готовили по инструкциям Федеральной службы безопасности России.
"В Харькове с поличным задержан вражеский диверсант, который пытался уничтожить релейный шкаф железнодорожного светофора на одной из ключевых гонок региона. По данным контрразведки СБУ, злоумышленником оказался рецидивист из Одессы. (...) Еще двое задержанных оказались безработными жителями Ровно, которых ФСБ дистанционно привлекла к подрывной деятельности. Злоумышленники работали в "тандеме", – сказано в телеграм-канале СБУ.
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступных действий. Фигурантов обвинили в совершении диверсии в период действия военного положения, они арестованы.
Ранее СБУ обвинила многодетного пастора в шпионаже на Россию.
Подробнее о том, как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам с западным оружием читайте в интервью военно-политического эксперта из Франции Ксавье Моро на сайте Украина.ру.
Разведчики Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
15 марта, 03:20
Агентурная разведка: эксперт объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подпольеКлассическое партизанское движение с открытыми силовыми выступлениями всегда было ближе к Белоруссии, где расположены густые леса. На Украине с партизанами было похуже, потому что в степях прятаться сложнее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
 
НовостиСБУВооруженные силы УкраиныФСБУкраинаРовенская областьХарьковдиверсиядиверсантыСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Дмитрий Рогозин: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте
12:14Украинцы в Харьковской и Ровенской областях системно блокировали поставки оружия в ВСУ, их задержала СБУ
12:03Политические махинации: как правые в Европе набирают популярность, но теряют свою власть - Ищенко
11:46Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша
11:28Шаг назад: в Великобритании опровергли первое громкое заявление нового премьера об ударах ВСУ по РФ
11:05Шольц резко ответил Зеленскому о снятии ограничений на использование оружия
10:53Трамп несет мир в Корею, которого, скорее всего, не будет
10:34Корчившая рожи премьер-министр Италии заявила, что Байден полностью здоров
09:41Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом в президенты США
09:22Орбан сообщил о планах Трампа по Украине
09:14США ответят России "силой и энергично". Главное на Украине на утро 12 июля
08:00ОВД: наш ответ американскому империализму
07:21Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ
06:20Война не за территории, а за денатофикацию. Украинские эксперты и политики обнаружили кризис своей элиты
06:00"Завершить СВО одним ударом": военный эксперт озвучил два интересных прогноза по летней кампании ВС РФ
05:52Общественное мнение или все же указание из Вашингтона. Почему популярные украинские блогеры требуют мира
05:50"Противник не бежит, а только пятится": обозреватель о том, почему ВСУ нужно продержаться до осени
05:40"Масштабнее, чем сражение за Авдеевку": эксперт раскрыл, почему для победы нужно повторить "24 февраля"
05:33Память о режиссере Виктюке, олимпийские традиции Парижа, киевские муралы. События культуры за неделю
05:30"Кинжалы" над Львовом: эксперт рассказал, сможет ли Польша сбивать российские гиперзвуковые ракеты
Лента новостейМолния