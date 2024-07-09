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СБУ обвинила многодетного пастора в шпионаже на Россию

СБУ обвинила многодетного пастора в шпионаже на Россию - 09.07.2024 Украина.ру

СБУ обвинила многодетного пастора в шпионаже на Россию

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пастору-"агенту ФСБ", говорится 9 июля в телеграм-канале СБУ

2024-07-09T12:40

2024-07-09T12:40

2024-07-09T12:40

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По данным правоохранителей, мужчина завербовал своих сыновей, чтобы шпионить за подразделениями ВСУ в Донецкой и Тернопольской областях."Резидентом (руководителем) вражеской ячейки был пастор одной из протестантских церквей. Летом 2023 года он уехал из Украины в ЕС как многодетный отец, а оттуда прибыл в Россию, где начал работать на ФСБ. Он привлек к работе в России двух своих взрослых сыновей. Один из них – военнослужащий одной из боевых бригад, которого СБУ задержала в апреле 2024 года. Он пытался передать российской спецслужбе локации огневых позиций и укрепрайонов Сил обороны", - говорится в материале.Второй сын был задержан на днях в Тернопольской области, где он разведывал боевые позиции ПВО и места базирования тренировочных центров ВСУ. Возраст другого ребенка не называется, но по фото видно, что он несовершеннолетний. Украинские следователи заочно сообщили пастору о подозрении в государственном предательстве, совершенном в условиях военного положения. Его пытаются привлечь к ответственности, хотя он находится в РФ.Его сыновьям вменяют "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения". Им грозит до 12 лет тюрьмы.Подробнее о помогающих РФ украинцах - в материале Одесситка в парике и военные: СБУ поймала шпионивших на Россию агентов на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, тернопольская область, сбу, фсб, вооруженные силы украины, шпионы, агент