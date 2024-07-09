СБУ обвинила многодетного пастора в шпионаже на Россию
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пастору-"агенту ФСБ", говорится 9 июля в телеграм-канале СБУ
По данным правоохранителей, мужчина завербовал своих сыновей, чтобы шпионить за подразделениями ВСУ в Донецкой и Тернопольской областях.
"Резидентом (руководителем) вражеской ячейки был пастор одной из протестантских церквей. Летом 2023 года он уехал из Украины в ЕС как многодетный отец, а оттуда прибыл в Россию, где начал работать на ФСБ. Он привлек к работе в России двух своих взрослых сыновей. Один из них – военнослужащий одной из боевых бригад, которого СБУ задержала в апреле 2024 года. Он пытался передать российской спецслужбе локации огневых позиций и укрепрайонов Сил обороны", - говорится в материале.
"Резидентом (руководителем) вражеской ячейки был пастор одной из протестантских церквей. Летом 2023 года он уехал из Украины в ЕС как многодетный отец, а оттуда прибыл в Россию, где начал работать на ФСБ. Он привлек к работе в России двух своих взрослых сыновей. Один из них – военнослужащий одной из боевых бригад, которого СБУ задержала в апреле 2024 года. Он пытался передать российской спецслужбе локации огневых позиций и укрепрайонов Сил обороны", - говорится в материале.
Второй сын был задержан на днях в Тернопольской области, где он разведывал боевые позиции ПВО и места базирования тренировочных центров ВСУ.
Возраст другого ребенка не называется, но по фото видно, что он несовершеннолетний.
Украинские следователи заочно сообщили пастору о подозрении в государственном предательстве, совершенном в условиях военного положения. Его пытаются привлечь к ответственности, хотя он находится в РФ.
Его сыновьям вменяют "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения". Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Украинские следователи заочно сообщили пастору о подозрении в государственном предательстве, совершенном в условиях военного положения. Его пытаются привлечь к ответственности, хотя он находится в РФ.
Его сыновьям вменяют "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения". Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Подробнее о помогающих РФ украинцах - в материале Одесситка в парике и военные: СБУ поймала шпионивших на Россию агентов на сайте Украина.ру.