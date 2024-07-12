"Это будет удар по стране НАТО": эксперт рассказал про законные цели ВС РФ и уничтожение самолетов F-16 - 12.07.2024 Украина.ру
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"Это будет удар по стране НАТО": эксперт рассказал про законные цели ВС РФ и уничтожение самолетов F-16
"Это будет удар по стране НАТО": эксперт рассказал про законные цели ВС РФ и уничтожение самолетов F-16 - 12.07.2024 Украина.ру
"Это будет удар по стране НАТО": эксперт рассказал про законные цели ВС РФ и уничтожение самолетов F-16
Сбивать любые самолеты со знаком ВСУ можно, это законная цель ВС РФ. Но мы должны понимать, что удар по аэродрому в Познани - это будет удар по стране НАТО, независимости от того, чьи самолеты будут оттуда взлетать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2024-07-12T03:15
2024-07-12T03:15
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Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что разочарован заявлениям Москвы о том, что F-16, а также аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться Россией как законные цели.Тут нужно прояснить некоторые моменты. Сбивать любые самолеты со знаком ВСУ можно, это законная цель ВС РФ. Но уничтожение любых целей на территории стран НАТО — это в любом случае удар по стране Альянса, рассказал эксперт.Любой удар ВС РФ за пределами Украины — это удар по другой стране. Вне зависимости от того, "законная это цель или незаконная", отметил он.Конечно, мы не заинтересованы в том, чтобы Украине передали F-16. Потому что удар по украинскому самолету на территории Польши будет означать нападение на Польшу, сказал специалист."Понимаете, F-16 — это просто оружие, которое произведено в США и будет использовано под украинским флагом. Я понимаю, почему Москва так акцентирует внимание именно на этом самолете, но эти заявления звучат крайне нелогично", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.руО том, насколько гражданскому человеку трудно адаптироваться на войне и жить в землянке и блиндаже - в интервью добровольца с позывным "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивали
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новости, россия, польша, москва, нато, f-16, истребитель, самолет, аэродромы, сво, оружие, сша
Новости, Россия, Польша, Москва, НАТО, F-16, истребитель, самолет, аэродромы, СВО, оружие, США

"Это будет удар по стране НАТО": эксперт рассказал про законные цели ВС РФ и уничтожение самолетов F-16

03:15 12.07.2024
 
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© Public domain
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Сбивать любые самолеты со знаком ВСУ можно, это законная цель ВС РФ. Но мы должны понимать, что удар по аэродрому в Познани - это будет удар по стране НАТО, независимости от того, чьи самолеты будут оттуда взлетать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что разочарован заявлениям Москвы о том, что F-16, а также аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться Россией как законные цели.
Тут нужно прояснить некоторые моменты. Сбивать любые самолеты со знаком ВСУ можно, это законная цель ВС РФ. Но уничтожение любых целей на территории стран НАТО — это в любом случае удар по стране Альянса, рассказал эксперт.
Любой удар ВС РФ за пределами Украины — это удар по другой стране. Вне зависимости от того, "законная это цель или незаконная", отметил он.
"Повторюсь, мы можем нанести удар по аэродрому в Познани. Но мы должны понимать, что это будет удар по стране НАТО. Вне зависимости от того, чьи самолеты будут оттуда взлетать на боевую работу — украинские, гвинейские или инопланетные", - уточнил Корнев.
Конечно, мы не заинтересованы в том, чтобы Украине передали F-16. Потому что удар по украинскому самолету на территории Польши будет означать нападение на Польшу, сказал специалист.
"Понимаете, F-16 — это просто оружие, которое произведено в США и будет использовано под украинским флагом. Я понимаю, почему Москва так акцентирует внимание именно на этом самолете, но эти заявления звучат крайне нелогично", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.ру
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Валентин Рыбин новый интервью
10 июля, 17:28
Адвокат Валентин Рыбин: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в рукахНа фронте бывают самые неожиданные метаморфозы. Инженер может стать снайпером, а слесарь - командиром взвода. Одна из таких метаморфоз произошла с известным в России и на Украине адвокатом Валентином Рыбиным, добровольно сменившим шикарный костюм на военную форму. Это уже само по себе - нонсенс
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Офицер ВС США в отставке рассказал, откуда будут влетать F-16 и будет ли повод бить по аэродромам НАТО
04:15Эксперт объяснил, как удары по аэродромам с F-16 могут перевести конфликт с НАТО в другую плоскость
04:00"Мы ожидаем этого уже с мая": военный эксперт обозначил "временное окно" для крупной операции армии РФ
03:45"Они думают, что мы боимся НАТО": эксперт раскрыл, почему Запад не хочет понимать Россию и русских
03:30В нужное время и в нужном месте: Корнев раскрыл, как ВС РФ копят резервы и бьют по оперативному тылу ВСУ
03:15"Это будет удар по стране НАТО": эксперт рассказал про законные цели ВС РФ и уничтожение самолетов F-16
03:00"Надеюсь, что мы ударим": Крапивник объяснил, каким способом Варшава хочет развязать полноценную войну
22:16НАТО - все карты на стол. Эксперты увидели главную цель Альянса - Китай
21:49Украинская парадигма: хочешь мира – работаешь на Кремль
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