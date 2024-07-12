https://ukraina.ru/20240712/1056195014.html

"Это будет удар по стране НАТО": эксперт рассказал про законные цели ВС РФ и уничтожение самолетов F-16

"Это будет удар по стране НАТО": эксперт рассказал про законные цели ВС РФ и уничтожение самолетов F-16 - 12.07.2024 Украина.ру

"Это будет удар по стране НАТО": эксперт рассказал про законные цели ВС РФ и уничтожение самолетов F-16

Сбивать любые самолеты со знаком ВСУ можно, это законная цель ВС РФ. Но мы должны понимать, что удар по аэродрому в Познани - это будет удар по стране НАТО, независимости от того, чьи самолеты будут оттуда взлетать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2024-07-12T03:15

2024-07-12T03:15

2024-07-12T03:15

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аэродромы

сво

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Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что разочарован заявлениям Москвы о том, что F-16, а также аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться Россией как законные цели.Тут нужно прояснить некоторые моменты. Сбивать любые самолеты со знаком ВСУ можно, это законная цель ВС РФ. Но уничтожение любых целей на территории стран НАТО — это в любом случае удар по стране Альянса, рассказал эксперт.Любой удар ВС РФ за пределами Украины — это удар по другой стране. Вне зависимости от того, "законная это цель или незаконная", отметил он.Конечно, мы не заинтересованы в том, чтобы Украине передали F-16. Потому что удар по украинскому самолету на территории Польши будет означать нападение на Польшу, сказал специалист."Понимаете, F-16 — это просто оружие, которое произведено в США и будет использовано под украинским флагом. Я понимаю, почему Москва так акцентирует внимание именно на этом самолете, но эти заявления звучат крайне нелогично", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.руО том, насколько гражданскому человеку трудно адаптироваться на войне и жить в землянке и блиндаже - в интервью добровольца с позывным "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивали

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новости, россия, польша, москва, нато, f-16, истребитель, самолет, аэродромы, сво, оружие, сша