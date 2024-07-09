Город героев Волноваха: как здесь чтят память предков и приходят в себя после украинской оккупации - 09.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240709/1056146833.html
Город героев Волноваха: как здесь чтят память предков и приходят в себя после украинской оккупации
Город героев Волноваха: как здесь чтят память предков и приходят в себя после украинской оккупации - 09.07.2024 Украина.ру
Город героев Волноваха: как здесь чтят память предков и приходят в себя после украинской оккупации
Волноваха – город в ДНР, освобождённый от оккупации киевского режима одним из первых после начала специальной военной операции России на Украине. Украина.ру, 09.07.2024
2024-07-09T13:09
2024-07-09T13:13
видео
волноваха
донецкая народная республика
россия
сво
новые регионы
интеграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056147231_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0e1684587310ed17b5da59000ce872f1.jpg
Волноваха – город в ДНР, освобождённый от оккупации киевского режима одним из первых после начала специальной военной операции России на Украине. Какой путь прошёл Волновахский муниципальный округ после освобождения, как проходит его восстановление сейчас и какие планы по развитию региона? Об этом и не только рассказал военкору мультимедийного издания Украина.ру Василию Ткачу глава округа Константин Зинченко.
волноваха
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056147231_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_dc36eed5a6b0c8abd446ebe2ff237e58.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, волноваха, донецкая народная республика, россия, сво, новые регионы, интеграция, видео
Видео, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Россия, СВО, Новые регионы, интеграция

Город героев Волноваха: как здесь чтят память предков и приходят в себя после украинской оккупации

13:09 09.07.2024 (обновлено: 13:13 09.07.2024)
 
Читать в
Волноваха – город в ДНР, освобождённый от оккупации киевского режима одним из первых после начала специальной военной операции России на Украине.
Какой путь прошёл Волновахский муниципальный округ после освобождения, как проходит его восстановление сейчас и какие планы по развитию региона? Об этом и не только рассказал военкору мультимедийного издания Украина.ру Василию Ткачу глава округа Константин Зинченко.
 
ВидеоВолновахаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСВОНовые регионыинтеграция
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49Несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам - Newsweek
13:48Масштабный обмен невозможен из-за разницы в количестве пленных – омбудсмен Украины
13:36"Увидел ТЦК и притворился мёртвым". Главное на Украине на 13.30 9 июля
13:16"Заткнули рот": в Германии украинцам запретили говорить на их родном языке
13:10"Подлая попытка поссорить нас с РФ": вице-премьер Сербии открестился от помощи оружием Киеву
13:09Город героев Волноваха: как здесь чтят память предков и приходят в себя после украинской оккупации
12:40СБУ обвинила многодетного пастора в шпионаже на Россию
12:28В МИД РФ дали оценку "пиар-акции Зеленского" вокруг трагедии в "Охматдете"
12:16Сравнил киевскую власть со страусами. Мэр Одессы вступился за памятники Пушкину и князю Воронцову
11:57Болельщикам "Эспаньолы" в СПБ запретили демонстрировать поддержку участников СВО
11:50Кто побудил Орбана на мирный поход и где решится конфликт России с Украиной и Западом – Шишкин
11:08"Мы настаиваем": в Кремле прокомментировали удар по детской клинике "Охматдет" в Киеве
11:01Российские военные сорвали замысел ВСУ в отношении Работино — Рогов
10:46Обвинят во всем Россию: США намерены добиться смены власти в Грузии
10:46Берег левый, берег правый. Водоемы и реки - важная составляющая в ходе СВО
10:18После подписания с Киевом "гарантий безопасности", США пообещали Варшаве $2 млрд для закупки оружия
10:06Что получит Украина вместо приглашения в НАТО? Киевские политики задались вопросом перед саммитом
09:48Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям
09:30Уничтожен склад боеприпасов и националисты: ВС РФ ударили "Искандером" по ВСУ в Сумской области
09:25Ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ атакуют Крым, Белгородщину и новые регионы, тщательно изучают в России
Лента новостейМолния