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Город героев Волноваха: как здесь чтят память предков и приходят в себя после украинской оккупации

Город героев Волноваха: как здесь чтят память предков и приходят в себя после украинской оккупации - 09.07.2024 Украина.ру

Город героев Волноваха: как здесь чтят память предков и приходят в себя после украинской оккупации

Волноваха – город в ДНР, освобождённый от оккупации киевского режима одним из первых после начала специальной военной операции России на Украине. Украина.ру, 09.07.2024

2024-07-09T13:09

2024-07-09T13:09

2024-07-09T13:13

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волноваха

донецкая народная республика

россия

сво

новые регионы

интеграция

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Волноваха – город в ДНР, освобождённый от оккупации киевского режима одним из первых после начала специальной военной операции России на Украине. Какой путь прошёл Волновахский муниципальный округ после освобождения, как проходит его восстановление сейчас и какие планы по развитию региона? Об этом и не только рассказал военкору мультимедийного издания Украина.ру Василию Ткачу глава округа Константин Зинченко.

волноваха

донецкая народная республика

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видео, волноваха, донецкая народная республика, россия, сво, новые регионы, интеграция, видео