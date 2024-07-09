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Город героев Волноваха: как здесь чтят память предков и приходят в себя после украинской оккупации
Город героев Волноваха: как здесь чтят память предков и приходят в себя после украинской оккупации - 09.07.2024 Украина.ру
Город героев Волноваха: как здесь чтят память предков и приходят в себя после украинской оккупации
Волноваха – город в ДНР, освобождённый от оккупации киевского режима одним из первых после начала специальной военной операции России на Украине. Украина.ру, 09.07.2024
2024-07-09T13:09
2024-07-09T13:09
2024-07-09T13:13
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волноваха
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новые регионы
интеграция
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Волноваха – город в ДНР, освобождённый от оккупации киевского режима одним из первых после начала специальной военной операции России на Украине. Какой путь прошёл Волновахский муниципальный округ после освобождения, как проходит его восстановление сейчас и какие планы по развитию региона? Об этом и не только рассказал военкору мультимедийного издания Украина.ру Василию Ткачу глава округа Константин Зинченко.
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видео, волноваха, донецкая народная республика, россия, сво, новые регионы, интеграция, видео
Видео, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Россия, СВО, Новые регионы, интеграция