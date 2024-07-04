Командование ВСУ подтвердило потерю микрорайона "Канал" в Часов Яре

Тимофей Ермаков: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди Практика показал, что отходить из населенных пунктов, районов, которые мы штурмуем, ВСУ не склонны, поэтому за любую преграду на нашем пути они будут цепляться. Часов Яр стоит на возвышенности, это самая высокая точка Донбасса в этой местности, и это создаст нам большое количество проблем, так что все только начинается