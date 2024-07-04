Командование ВСУ подтвердило потерю микрорайона "Канал" в Часов Яре
11:16 04.07.2024 (обновлено: 11:18 04.07.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Вооруженным силам Украины было "нецелесообразно" удерживать микрорайона "Канал" в Часов Яре, так как позиции военнослужащих там были уничтожены. Бегство ВСУ официально подтвердил спикер группировки войск ВСУ "Хортица" Назар Волошин в эфире национального телемарафона
"На данный момент микрорайон "Канал", в который враг зашел, удерживать было не целесообразно, ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих и позиции наших защитников были разрушены" – приводит его слова телеграм-канал ТСН.
Волошин уточнил, что командованием было принято решение отойти на "более подготовленные и защищенные позиции".
Вчера, 19:30Тимофей Ермаков: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впередиПрактика показал, что отходить из населенных пунктов, районов, которые мы штурмуем, ВСУ не склонны, поэтому за любую преграду на нашем пути они будут цепляться. Часов Яр стоит на возвышенности, это самая высокая точка Донбасса в этой местности, и это создаст нам большое количество проблем, так что все только начинается