Командование ВСУ подтвердило потерю микрорайона "Канал" в Часов Яре - 04.07.2024 Украина.ру
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Командование ВСУ подтвердило потерю микрорайона "Канал" в Часов Яре
Командование ВСУ подтвердило потерю микрорайона "Канал" в Часов Яре - 04.07.2024 Украина.ру
Командование ВСУ подтвердило потерю микрорайона "Канал" в Часов Яре
Вооруженным силам Украины было "нецелесообразно" удерживать микрорайона "Канал" в Часов Яре, так как позиции военнослужащих там были уничтожены. Бегство ВСУ официально подтвердил спикер группировки войск ВСУ "Хортица" Назар Волошин в эфире национального телемарафона
2024-07-04T11:16
2024-07-04T11:18
новости
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Волошин уточнил, что командованием было принято решение отойти на "более подготовленные и защищенные позиции". Накануне украинский аналитический ресурс Deep State сообщал, что ВС РФ удалось освободить микрорайон "Канал" в Часовом Яру и продвинуться на четыре километра к югу от населенного пункта Новгородское. Позже в Минобороны РФ заявили, что армия России взяла под полный контроль район "Новый". Подробнее о продвижении армии РФ в Часов Яре читайте в интервью военного обозревателя "Студии 2022" Владислава Угольного на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240703/1056045413.html
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новости, россия, вооруженные силы украины, часов яр, всу, сво, вс рф
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, ВСУ, СВО, ВС РФ

Командование ВСУ подтвердило потерю микрорайона "Канал" в Часов Яре

11:16 04.07.2024 (обновлено: 11:18 04.07.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Вооруженным силам Украины было "нецелесообразно" удерживать микрорайона "Канал" в Часов Яре, так как позиции военнослужащих там были уничтожены. Бегство ВСУ официально подтвердил спикер группировки войск ВСУ "Хортица" Назар Волошин в эфире национального телемарафона
"На данный момент микрорайон "Канал", в который враг зашел, удерживать было не целесообразно, ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих и позиции наших защитников были разрушены" – приводит его слова телеграм-канал ТСН.
Волошин уточнил, что командованием было принято решение отойти на "более подготовленные и защищенные позиции".
Накануне украинский аналитический ресурс Deep State сообщал, что ВС РФ удалось освободить микрорайон "Канал" в Часовом Яру и продвинуться на четыре километра к югу от населенного пункта Новгородское. Позже в Минобороны РФ заявили, что армия России взяла под полный контроль район "Новый".
Подробнее о продвижении армии РФ в Часов Яре читайте в интервью военного обозревателя "Студии 2022" Владислава Угольного на сайте Украина.ру.
Тимофей Ермаков интервью
Вчера, 19:30
Тимофей Ермаков: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впередиПрактика показал, что отходить из населенных пунктов, районов, которые мы штурмуем, ВСУ не склонны, поэтому за любую преграду на нашем пути они будут цепляться. Часов Яр стоит на возвышенности, это самая высокая точка Донбасса в этой местности, и это создаст нам большое количество проблем, так что все только начинается
 
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