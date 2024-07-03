ВС РФ уничтожили авиационную технику противника на полтавском аэродроме, освободили район в Часов Яре - 03.07.2024 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили авиационную технику противника на полтавском аэродроме, освободили район в Часов Яре
ВС РФ уничтожили авиационную технику противника на полтавском аэродроме, освободили район в Часов Яре - 03.07.2024 Украина.ру
ВС РФ уничтожили авиационную технику противника на полтавском аэродроме, освободили район в Часов Яре
Вооруженные силы РФ уничтожили вертолет ВСУ и другую авиационную технику противника на полтавском аэродроме, а также освободили район "Новый" в городе Часов Яр, сообщило Министерство обороны России
2024-07-03T13:38
2024-07-03T13:46
новости
часов яр
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
минобороны
сво
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Ведомство опубликовало кадры поражения самолетов противника при помощи российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Судя по видео, так ВС РФ лишили ВСУ очередного боевого вертолета Ми-24, а также автомобилей инженерной авиационной службы. Накануне российские силы успешно атаковали аэродром в Миргороде, в результате ВСУ понесли небывалый ущерб, писали СМИ. Помимо этого, армия России продолжает освобождать районы Часов Яра в ДНР. "Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", – сказано в сводке Минобороны.Только за сутки в ДНР потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, и десять пикапов. Также наши войска уничтожили четыре полевых склада боеприпасов украинской армии. Ранее в этот же день украинский аналитический ресурс Deep State сообщал, что армия РФ взяла под контроль микрорайон "Канал" в Часовом Яру. Подробнее о наступлении российских войск в Донбассе читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко: ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, часов яр, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, минобороны, сво
Новости, Часов Яр, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Минобороны, СВО

ВС РФ уничтожили авиационную технику противника на полтавском аэродроме, освободили район в Часов Яре

13:38 03.07.2024 (обновлено: 13:46 03.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Вооруженные силы РФ уничтожили вертолет ВСУ и другую авиационную технику противника на полтавском аэродроме, а также освободили район "Новый" в городе Часов Яр, сообщило Министерство обороны России
Ведомство опубликовало кадры поражения самолетов противника при помощи российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Судя по видео, так ВС РФ лишили ВСУ очередного боевого вертолета Ми-24, а также автомобилей инженерной авиационной службы.
Накануне российские силы успешно атаковали аэродром в Миргороде, в результате ВСУ понесли небывалый ущерб, писали СМИ.
Помимо этого, армия России продолжает освобождать районы Часов Яра в ДНР.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", – сказано в сводке Минобороны.

Только за сутки в ДНР потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, и десять пикапов. Также наши войска уничтожили четыре полевых склада боеприпасов украинской армии.
Ранее в этот же день украинский аналитический ресурс Deep State сообщал, что армия РФ взяла под контроль микрорайон "Канал" в Часовом Яру.
Подробнее о наступлении российских войск в Донбассе читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко: ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком.
Работа дронобойцов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
04:00
"Мы будем их ломать": военный эксперт объяснил, почему перед наступлением нужно решить проблему дроновПроблема украинских дронов сейчас серьезно обострилась. Чтобы ее решить, нужно работать в связке, как это было в случае борьбы с безэкипажными катерами. Пока вопрос не решен, нужно поберечь личный состав и только потом идти в наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
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13:38ВС РФ уничтожили авиационную технику противника на полтавском аэродроме, освободили район в Часов Яре
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