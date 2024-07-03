ВС РФ уничтожили авиационную технику противника на полтавском аэродроме, освободили район в Часов Яре

"Мы будем их ломать": военный эксперт объяснил, почему перед наступлением нужно решить проблему дронов

Проблема украинских дронов сейчас серьезно обострилась. Чтобы ее решить, нужно работать в связке, как это было в случае борьбы с безэкипажными катерами. Пока вопрос не решен, нужно поберечь личный состав и только потом идти в наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев