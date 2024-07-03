ВС РФ уничтожили авиационную технику противника на полтавском аэродроме, освободили район в Часов Яре
13:38 03.07.2024 (обновлено: 13:46 03.07.2024)
Вооруженные силы РФ уничтожили вертолет ВСУ и другую авиационную технику противника на полтавском аэродроме, а также освободили район "Новый" в городе Часов Яр, сообщило Министерство обороны России
Ведомство опубликовало кадры поражения самолетов противника при помощи российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Судя по видео, так ВС РФ лишили ВСУ очередного боевого вертолета Ми-24, а также автомобилей инженерной авиационной службы.
Накануне российские силы успешно атаковали аэродром в Миргороде, в результате ВСУ понесли небывалый ущерб, писали СМИ.
Помимо этого, армия России продолжает освобождать районы Часов Яра в ДНР.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", – сказано в сводке Минобороны.
Только за сутки в ДНР потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, и десять пикапов. Также наши войска уничтожили четыре полевых склада боеприпасов украинской армии.
Ранее в этот же день украинский аналитический ресурс Deep State сообщал, что армия РФ взяла под контроль микрорайон "Канал" в Часовом Яру.
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