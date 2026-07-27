https://ukraina.ru/20260727/27-iyulya-2026-goda-vecherniy-efir-1081902934.html

27 июля 2026 года, вечерний эфир

27 июля 2026 года, вечерний эфир - 27.07.2026 Украина.ру

27 июля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.07.2026

2026-07-27T18:38

2026-07-27T18:38

2026-07-27T18:38

россия

благодатное (амвросиевский район)

федор громов

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Тема дня Новороссии. В ДГУЮ Минюста России открылся Центр избирательного права. Гость: Наталья Ракша - директор Центра избирательного права и процесса Донбасского государственного университета юстиции, кандидат юридических наук, доцент.* Улица с историей. О посёлке Благодатное Скадовского района. Гость: Павел Ким, председатель "Объединения корейцев Херсонской области".* Радиомост. Тишина перед прорывом: прогнозы и реалии фронта. Гость: Федор Громов – военный корреспондент издания.* Важный разговор. О судьбе животных в прифронтовой зоне. Гость: Инна Неженская – владелица приюта "Ухо. Лапа. Хвост".

россия

благодатное (амвросиевский район)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, благодатное (амвросиевский район), федор громов, новороссия сегодня, видео