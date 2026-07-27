https://ukraina.ru/20260727/iran-prigrozil-ukraine-otvetom-sanktsii-es-buksuyut-a-v-polshe-ukraintsa-izbili-za-aktsent-1081902538.html

Иран пригрозил Украине ответом, санкции ЕС буксуют, а в Польше украинца избили за акцент

Иран пригрозил Украине ответом, санкции ЕС буксуют, а в Польше украинца избили за акцент - 27.07.2026 Украина.ру

Иран пригрозил Украине ответом, санкции ЕС буксуют, а в Польше украинца избили за акцент

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: после удара украинских дронов по иранскому торговому судну в Каспийском море Тегеран выступил с жесткими заявлениями,... Украина.ру, 27.07.2026

2026-07-27T18:35

2026-07-27T18:35

2026-07-27T18:35

видео

новости

украина

ес

оон

польша

иран

флот

каспийское море

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081902211_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bec2d7fb63c290495fe4e8c9ece2a3ae.png

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: после удара украинских дронов по иранскому торговому судну в Каспийском море Тегеран выступил с жесткими заявлениями, обвинил Киев в нарушении Устава ООН и предупредил о возможных последствиях не только для Украины, но и для её западных союзников. Тем временем в Европе всё заметнее меняется отношение к Украине. В Польше украинца жестоко избили только из-за его акцента, а в Евросоюзе чаще признают: прежняя санкционная политика против России зашла в тупик. После принятия 21-го пакета Брюссель уже обсуждает отказ от привычной схемы новых ограничений. Об этом и другом — смотрите в видео.

украина

польша

иран

каспийское море

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, украина, ес, оон, польша, иран, флот, каспийское море, европа, санкции, новости сво, новости украины, главные новости, россия, новости россии, видео