https://ukraina.ru/20260727/iran-prigrozil-ukraine-otvetom-sanktsii-es-buksuyut-a-v-polshe-ukraintsa-izbili-za-aktsent-1081902538.html
Иран пригрозил Украине ответом, санкции ЕС буксуют, а в Польше украинца избили за акцент
Иран пригрозил Украине ответом, санкции ЕС буксуют, а в Польше украинца избили за акцент - 27.07.2026 Украина.ру
Иран пригрозил Украине ответом, санкции ЕС буксуют, а в Польше украинца избили за акцент
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: после удара украинских дронов по иранскому торговому судну в Каспийском море Тегеран выступил с жесткими заявлениями,... Украина.ру, 27.07.2026
2026-07-27T18:35
2026-07-27T18:35
2026-07-27T18:35
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: после удара украинских дронов по иранскому торговому судну в Каспийском море Тегеран выступил с жесткими заявлениями, обвинил Киев в нарушении Устава ООН и предупредил о возможных последствиях не только для Украины, но и для её западных союзников. Тем временем в Европе всё заметнее меняется отношение к Украине. В Польше украинца жестоко избили только из-за его акцента, а в Евросоюзе чаще признают: прежняя санкционная политика против России зашла в тупик. После принятия 21-го пакета Брюссель уже обсуждает отказ от привычной схемы новых ограничений. Об этом и другом — смотрите в видео.
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Украина.ру
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