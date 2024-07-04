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Луизина против Байдена: почему суд США разрешил выдачу лицензий на экспорт СПГ и при чём тут Россия

Луизина против Байдена: почему суд США разрешил выдачу лицензий на экспорт СПГ и при чём тут Россия - 04.07.2024 Украина.ру

Луизина против Байдена: почему суд США разрешил выдачу лицензий на экспорт СПГ и при чём тут Россия

Федеральный окружной суд Западного округа штата Луизиана обязал администрацию президента США Джо Байдена возобновить выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

2024-07-04T08:30

2024-07-04T08:30

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Инициаторами иска были 16 американских штатов, включая Луизиану, Западную Виргинию, Оклахому, Техас и Вайоминг. Истцы отмечали, что запрет приводил к потере рабочих мест и снижению налоговых поступлений. У этого решения есть несколько измерений и несколько последствий, в том числе и для России.Проигрыш/договорнякРешение суда в Луизиане хорошо укладывается в логику противостояний демократов и республиканцев, идеологизация которого затронуло ещё и сферу экономики.26 января 2024 года президент США запретил выдачу новых лицензий на экспорт СПГ под предлогом обеспечения энергетической безопасности США, а также изучения влияния экспорта на стоимость энергоносителей на внутреннем рынке. Соответствующее решение на сайте Белого дома изложено в нарочито пафосной манере защиты климата. В тот же день — 26 января — Министерство энергетики США приостановило рассмотрение заявок на экспорт СПГ. На первый взгляд решение Байдена является политическим и идеологическим, но у него были вполне экономические обоснования.Во-первых, экспортный рынок для производителей СПГ привлекательнее внутреннего. Именно поэтому США в 2023 году экспортировали рекордные 91,2 млн тонн СПГ (116 млрд м3) через 7 действующих терминалов.Главным покупателем СПГ были страны Европы, где СПГ компенсировал часть выпавших из-за подрыва "Северных потоков" трубопроводных поставок. Ограничения на экспорт способствовали снижению цен на энергоносители в США, снижая общий уровень инфляции, за рост которой активно критиковали администрацию Байдена. Однако фактор инфляции не был решающим: несмотря на рост потребления газа в США почти в 2 раза с 2010 по 2023 годы, средняя цена на природный газ в 2023 году были в районе 2,54 долларов за 1 млн британских тепловых единиц (90,9 долларов за 1 тыс. м3), что было самым низким уровнем за последние 35 лет. Для сравнения: 1 тыс. м3 газа в ЕС в 2023 году в среднем стоила в районе 320 долларов, а в Азии и вовсе обходилась в 412 долларов за 1 тыс. м3Во-вторых, на экспорте энергоносителей специализируются республиканские штаты, следовательно, ограничение экспорта приводило к ряду последствий. Фрондирующие штаты недополучали деньги (только Техас за 5 лет потерял бы 259,8 млн долларов налоговых поступлений). Бизнес — Shell, ExxonMobil и Chevron и прочие, — строящий 5 терминалов по экспорту СПГ терял деньги, что ограничивало бы его возможности по поддержке республиканцев. Последние особенно активно протестовали против запрета. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон критиковал решение Байдена, отмечая, что оно усиливает Россию, вынуждая ЕС полагаться на закупки российского СПГ.Кроме того, ограничение было направлено на заигрывание с климатически озабоченным электротеатром демократической партии.При этом, нужно понимать, что запрет на выдачу новых лицензий не тождественен запрету на экспорт вообще. Министерство энергетики США сделало исключения для заявок из стран, у которых с США заключены соглашения о свободной торговле (но 88,3% экспортных поставок СПГ пришлись на другие страны), а у администрации Байдена всегда была возможность сделать исключения. Однако за каждое исключение Байдена подвергли бы нещадной критике.Тем не менее, запрет отменён на радость республиканцам, 16 штатам, крупными компаниям и 71 тыс. рабочих, занятых в сфере добычи и экспорта СПГ. Однако Минэнерго США уже заявило, что оспорит запрет суда и не будет рассматривать заявки на предоставление лицензий в ускоренном порядке.В логике противостояния демократов и республиканцев решение суда Луизианы — очередной проигрыш демократов. Сперва поражение потерпел Байден на дебатах, затем Верховный суд США признал частичный иммунитет Трампа. А теперь удар нанесла Луизиана. Однако не исключено, что стороны — демократы и республиканцы — банально сторговались. В апреле спикер Майк Джонсон говорил о возможности размена пакета поддержки Украины на снятие ограничений на экспорт СПГ из США. Впрочем, оставим этот аспект экспертам-американистам. Куда важнее то, что это означает для России и для Украины.ДТЭК между США и Россией13 июня "дочка" украинской компании ДТЭК D. Trading заключила с американским экспортером соглашение, по которому украинская компания будет закупать СПГ на заводе Venture Global в Луизиане с конца 2024 года до конца 2026-го. Помимо того, D. Trading договорилась о закупке до 2 млн тонн СПГ в год на объекте Venture Global Calcasieu Pass 2 (CP2) в течение 20 лет. Однако у сделки было для изъяна:1. CP2 ещё не достроен;2. У CP2 не было лицензии на экспорт СПГ.О рисках срыва сделки писали FT и The Wall Street Journal, то ли лоббируя отмену ограничений, то ли описывая душевные метания чиновников администрации Байдена. Впрочем, теперь экспорту ничего не мешает кроме желания Министерства энергетики США оспорить решение суда.Теперь о самом контракте на поставки газа на Украину. Украине в прошлом году хватило газа собственной добычи, поэтому говорить о том, что она пострадала бы от срыва сделки некорректно. Скорее ДТЭК не смог бы заработать на хранении американского СПГ в украинских ПХГ для его последующей продажи на украинском и европейском рынках. Но получится ли вообще хранить газ в украинских ПХГ вопрос, на который пока не ответа. Весной 2024 года по компрессорной станции крупнейшего на Украине Бильче-Волицко-Угерское ПХГ ёмкостью 17 млрд м3 газа неоднократно прилетали российские ракеты и дроны, уничтожившие надземную инфраструктуру ПХГ.Тем не менее, желание заработать никуда не делось. Но куда важнее российский интерес во всей этой истории.США против РоссииПосле начала СВО для России на европейском газовом рынке сократилась с 40-50% до 15%. Из них 8,7% приходится на трубопроводный газ, а остальное пришлись на СПГ. Экспорт российского СПГ за первое полугодие вырос на 2,7% год к году, до 16,79 млн тонн, сильнее всего — в страны ЕС, на 6,3%, где крупнейшим покупателем стала Франция. Проще говоря, на этом рынке Россия стала вторым по величине экспортёром СПГ в ЕС после США.США такая ситуация не устраивает. Вашингтон не для того выдавливал "Газпром" с европейского рынка газа через подрыв "Северных потоков", чтобы на этом рынке пустил корни НОВАТЭК. Поэтому администрация Байдена борется с Россией на этом рынке сразу по двум направлениям.Во-первых, 2 ноября 2023 года США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ-2". Помощник главы Госдепа Джеффри Пайетт (бывший посол США на Украине, желавшей ей превращения в аграрную сверхдержаву) даже обещал "задушить" проект "Акртик-СПГ-2"Из-за этого проект столкнулся с серьёзными проблемами.· На "Арктик СПГ-2" построена только дна из трёх линий сжижения на 6,6 млн тонн, а с НОВАТЭК отказались сотрудничать поставщики оборудования.· Застопорилось строительство 13 судов из 21 заказанных — НОВАТЭК даже отправил на дальневосточную верфь "Звезда" 200 своих инженеров и рабочих-монтажников для их достройки. Это же сподвигло Россию создавать "теневой" флот газовозов, о котором теперь активно пишет западная пресса.· Завод не может начать отгрузки из-за отказа покупателей, опасающихся попасть под американские санкции.Во-первых, США лоббируют введение санкций со стороны ЕС против российского СПГ. Там неоднократно декларировали желание отказаться от российского СПГ к 2027 году, и даже включили СПГ в 14-й санкционный пакет.Однако санкции в действительности направлены скорее на сохранение поставок СПГ из России. ЕС впервые ввел санкции в отношении поставок СПГ из РФ в конце июня, запретив по истечении девяти месяцев перевалку в своих портах для поставок в третьи страны, например в Китай и Индию. Это должно привести к увеличению доли российского СПГ в Европе. Также были запрещены инвестиции в новые СПГ-проекты в РФ и поставки СПГ на терминалы ЕС, не подключенные к газотранспортной системе, что отсекло поставки в Финляндию и Швецию.***И вот теперь — на фоне санкций против "Арктик СПГ-2" и европейских формальных санкций в борьбу за европейских рынок СПГ начнут включаться американские компании. Чем всё это закончится — не ясно. Но схватка будет ожесточённой.Хроника энергетической войны. Турции нужен газ, Германии ─ нефть, а США ─ Венесуэла

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