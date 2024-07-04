https://ukraina.ru/20240704/1056020161.html

Эксперт о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск и есть ли у ВСУ "роты дроноводов"

Эксперт о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск и есть ли у ВСУ "роты дроноводов" - 04.07.2024 Украина.ру

Эксперт о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск и есть ли у ВСУ "роты дроноводов"

Решения о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск, должны принимать командиры на местах. Они знают, как им эффективнее обустроить штатную структуру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-07-04T05:40

2024-07-04T05:40

2024-07-04T05:40

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Беспилотник — это такое же оружие, как минометы или ствольная артиллерия. Поэтому не очень понятно, как его можно выделять в особый род войск, рассказал историк.Другое дело, что есть минометы батальонного подчинения, есть полковая и дивизионная артиллерия, а есть артиллерия, которая находится в резерве у главного командования, уточнил специалист.Решения о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск, должны принимать командиры на местах. Они знают, как им эффективнее обустроить штатную структуру, указал эксперт.Потому что штатная структура, которая в России была до начала СВО, не выдержала испытания практикой. Она была сугубо теоретической. Потому что мы не представляли, каковы будут реальные военные действия. И сейчас эта структура меняется, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.руО том, почему России нужно больше внимания уделять разработчикам БПЛА, не позволяя отечественным ноу-хау уходить за границу - в интервью Ярослава Нилова: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone

https://ukraina.ru/20240702/1055984277.html

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новости, россия, украина, запад, всу, дроны, бпла, беспилотники, сво, командование, артиллерия