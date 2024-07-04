Эксперт о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск и есть ли у ВСУ "роты дроноводов" - 04.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240704/1056020161.html
Эксперт о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск и есть ли у ВСУ "роты дроноводов"
Эксперт о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск и есть ли у ВСУ "роты дроноводов" - 04.07.2024 Украина.ру
Эксперт о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск и есть ли у ВСУ "роты дроноводов"
Решения о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск, должны принимать командиры на местах. Они знают, как им эффективнее обустроить штатную структуру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2024-07-04T05:40
2024-07-04T05:40
новости
россия
украина
запад
всу
дроны
бпла
беспилотники
сво
командование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/53/1034065358_0:90:3085:1825_1920x0_80_0_0_5ccd0e12930ca2c3616d4ac348c7c53e.jpg
Беспилотник — это такое же оружие, как минометы или ствольная артиллерия. Поэтому не очень понятно, как его можно выделять в особый род войск, рассказал историк.Другое дело, что есть минометы батальонного подчинения, есть полковая и дивизионная артиллерия, а есть артиллерия, которая находится в резерве у главного командования, уточнил специалист.Решения о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск, должны принимать командиры на местах. Они знают, как им эффективнее обустроить штатную структуру, указал эксперт.Потому что штатная структура, которая в России была до начала СВО, не выдержала испытания практикой. Она была сугубо теоретической. Потому что мы не представляли, каковы будут реальные военные действия. И сейчас эта структура меняется, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.руО том, почему России нужно больше внимания уделять разработчикам БПЛА, не позволяя отечественным ноу-хау уходить за границу - в интервью Ярослава Нилова: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone
https://ukraina.ru/20240702/1055984277.html
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/53/1034065358_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_0fed200ae61be88b78e21dd72e1eb788.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, всу, дроны, бпла, беспилотники, сво, командование, артиллерия
Новости, Россия, Украина, Запад, ВСУ, дроны, БПЛА, беспилотники, СВО, командование, артиллерия

Эксперт о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск и есть ли у ВСУ "роты дроноводов"

05:40 04.07.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Решения о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск, должны принимать командиры на местах. Они знают, как им эффективнее обустроить штатную структуру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Беспилотник — это такое же оружие, как минометы или ствольная артиллерия. Поэтому не очень понятно, как его можно выделять в особый род войск, рассказал историк.
Другое дело, что есть минометы батальонного подчинения, есть полковая и дивизионная артиллерия, а есть артиллерия, которая находится в резерве у главного командования, уточнил специалист.
"У Украины есть операторы БПЛА чуть ли не в каждой роте. Либо их этой роте придают, либо они по новому штатному расписанию включаются в штат роты. Но никакого особого рода войск из дроноводов у них нет", - отметил Поликарпов.
Решения о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск, должны принимать командиры на местах. Они знают, как им эффективнее обустроить штатную структуру, указал эксперт.
Потому что штатная структура, которая в России была до начала СВО, не выдержала испытания практикой. Она была сугубо теоретической. Потому что мы не представляли, каковы будут реальные военные действия. И сейчас эта структура меняется, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.ру
О том, почему России нужно больше внимания уделять разработчикам БПЛА, не позволяя отечественным ноу-хау уходить за границу - в интервью Ярослава Нилова: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone
Кирилл Аверьянов-Минский интервью - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
2 июля, 05:46
Кирилл Аверьянов: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню Украина с трудом держит фронт, а нападение на Беларусь увеличит линию фронта чуть менее, чем в два раза. Этот шаг Киеву совершенно невыгоден, но он выгоден нам, потому что если ВСУ оттягивают силы к границе с Белоруссией, то это значит, что они уводят подразделения с линии соприкосновения, а это не может нас не радовать.
 
НовостиРоссияУкраинаЗападВСУдроныБПЛАбеспилотникиСВОкомандованиеартиллерия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала