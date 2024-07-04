Эксперт о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск и есть ли у ВСУ "роты дроноводов"
Решения о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск, должны принимать командиры на местах. Они знают, как им эффективнее обустроить штатную структуру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Беспилотник — это такое же оружие, как минометы или ствольная артиллерия. Поэтому не очень понятно, как его можно выделять в особый род войск, рассказал историк.
Другое дело, что есть минометы батальонного подчинения, есть полковая и дивизионная артиллерия, а есть артиллерия, которая находится в резерве у главного командования, уточнил специалист.
"У Украины есть операторы БПЛА чуть ли не в каждой роте. Либо их этой роте придают, либо они по новому штатному расписанию включаются в штат роты. Но никакого особого рода войск из дроноводов у них нет", - отметил Поликарпов.
Решения о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск, должны принимать командиры на местах. Они знают, как им эффективнее обустроить штатную структуру, указал эксперт.
Потому что штатная структура, которая в России была до начала СВО, не выдержала испытания практикой. Она была сугубо теоретической. Потому что мы не представляли, каковы будут реальные военные действия. И сейчас эта структура меняется, резюмировал собеседник издания.
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