Главное за ночь 3 июля - 03.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 3 июля
Главное за ночь 3 июля - 03.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 3 июля
Владимир Путин прилетел в Астану, где примет участие в саммите ШОС и проведёт ряд встреч, в том числе с Эрдоганом, Си Цзиньпином и Алиевым. Украина.ру, 03.07.2024
2024-07-03T08:15
2024-07-03T08:35
владимир путин
новости
россия
донецкая народная республика
украина
эрдоган
си цзиньпин
шос
фсб
мвд
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Владимир Путин прилетел в Астану, где примет участие в саммите ШОС и проведёт ряд встреч, в том числе с Эрдоганом, Си Цзиньпином и Алиевым.ФСБ задержала жителя Приморского края, который передавал сведения об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта Главному управлению разведки Украины.В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии в Мариуполе выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории РФ. 33 мигранта привлечены к административной ответственности, из них 24 выдворены за пределы России.Йеменские хуситы нанесли ракетные удары по Хайфе совместно с "Исламским сопротивлением Ирака". Об этом заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа. По его словам, в израильском городе была успешно поражена "жизненно важная цель".Весь персонал Белого дома в среду будет собран на звонок, который проведёт глава аппарата президентской администрации Джефф Зиентс на фоне сообщений о проблемах со здоровьем Байдена и призывов выйти из предвыборной гонки, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, новости, россия, донецкая народная республика, украина, эрдоган, си цзиньпин, шос, фсб, мвд
Владимир Путин, Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Эрдоган, Си Цзиньпин, ШОС, ФСБ, МВД

Главное за ночь 3 июля

08:15 03.07.2024 (обновлено: 08:35 03.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Владимир Путин прилетел в Астану, где примет участие в саммите ШОС и проведёт ряд встреч, в том числе с Эрдоганом, Си Цзиньпином и Алиевым.
ФСБ задержала жителя Приморского края, который передавал сведения об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта Главному управлению разведки Украины.
В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии в Мариуполе выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории РФ. 33 мигранта привлечены к административной ответственности, из них 24 выдворены за пределы России.
Йеменские хуситы нанесли ракетные удары по Хайфе совместно с "Исламским сопротивлением Ирака". Об этом заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа. По его словам, в израильском городе была успешно поражена "жизненно важная цель".
Весь персонал Белого дома в среду будет собран на звонок, который проведёт глава аппарата президентской администрации Джефф Зиентс на фоне сообщений о проблемах со здоровьем Байдена и призывов выйти из предвыборной гонки, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
 
Владимир ПутинНовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЭрдоганСи ЦзиньпинШОСФСБМВД
 
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