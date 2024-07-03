https://ukraina.ru/20240703/1056022975.html

Главное за ночь 3 июля

Главное за ночь 3 июля - 03.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 3 июля

Владимир Путин прилетел в Астану, где примет участие в саммите ШОС и проведёт ряд встреч, в том числе с Эрдоганом, Си Цзиньпином и Алиевым. Украина.ру, 03.07.2024

2024-07-03T08:15

2024-07-03T08:15

2024-07-03T08:35

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си цзиньпин

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фсб

мвд

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Владимир Путин прилетел в Астану, где примет участие в саммите ШОС и проведёт ряд встреч, в том числе с Эрдоганом, Си Цзиньпином и Алиевым.ФСБ задержала жителя Приморского края, который передавал сведения об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта Главному управлению разведки Украины.В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии в Мариуполе выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории РФ. 33 мигранта привлечены к административной ответственности, из них 24 выдворены за пределы России.Йеменские хуситы нанесли ракетные удары по Хайфе совместно с "Исламским сопротивлением Ирака". Об этом заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа. По его словам, в израильском городе была успешно поражена "жизненно важная цель".Весь персонал Белого дома в среду будет собран на звонок, который проведёт глава аппарата президентской администрации Джефф Зиентс на фоне сообщений о проблемах со здоровьем Байдена и призывов выйти из предвыборной гонки, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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владимир путин, новости, россия, донецкая народная республика, украина, эрдоган, си цзиньпин, шос, фсб, мвд