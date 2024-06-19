https://ukraina.ru/20240619/1055717532.html

Михаил Филиппов: Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против меня и моей школы дроноводов

Михаил Филиппов: Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против меня и моей школы дроноводов - 19.06.2024 Украина.ру

Михаил Филиппов: Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против меня и моей школы дроноводов

Основатель и руководитель школы операторов дронов Михаил Филиппов рассказал изданию Украина.ру, как поступить к нему учиться, и что он и его ученики делают, чтобы не попасть под HIMARS

2024-06-19T05:36

2024-06-19T05:36

2024-06-19T05:36

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Ему 47 лет. Уроженец Подмосковья: Люберцы. Когда в шутку ему говоришь: "Михаил, так получается, вы любер? (так в Перестройку называли членов молодежных банд из этого города, которые кошмарили московских хиппи – прим.)", он смеется и тоже в шутку, кивая головой, подтверждает: "Да".Гражданская специальность у него самая что ни на есть мирная и созидательная: он строитель. Созданная им после начала СВО в рамках проекта "Архангел" школа, где готовят операторов дронов, выпустила уже более 2000 человек. Хотя позывной у него возвышенно-романтический - "Архангел", внешне он похож на "мента" Дукалиса, круглолицего крепкого мужика, из популярного когда-то сериала "Улицы разбитых фонарей". Дает интервью или фотографируется только в зеркальных очках. Такой у него имидж. Постоянно находится на новых территориях. - Михаил, если я все правильно понимаю, то до СВО российская армия практически не использовала беспилотники, а профессия оператора дрона не была в отличие от сегодняшнего дня массовой. В таком случае лично вы где всем этим операторским навыкам научились, и как пришла вам в голову мысль создать проект "Архангел", в рамках которого обучаются сотни человек?- Я основал свою фирму еще до войны. Она была связана с видеосъемками в сельском хозяйстве с помощью беспилотников. В начале операции мы осознали, покатавшись по подразделениям, проблему и поняли, как максимально эффективно можно воевать с использованием беспилотников. Этим и занялись: начали подтягивать разработчиков, создавать народное ВПК силами инженеров.Прекрасно понимаем, что сейчас идет война беспилотников, а это максимально дешевый и эффективный способ уничтожения техники и живой силы врага, не теряя при этом людей.Действуем мы на расстоянии от 10 до 25 км от противника. Мы разрабатываем новые беспилотники и новые технологии. Причем наши разработки связаны не только с воздухом, но и с водой. Создали даже свою ассоциацию. Тестируем наши разработки прямо на фронте. В общем работаем профессионально.- Вот вы говорите "народный ВПК". Что это такое?- Да все просто, это когда в обычном гараже инженеры разрабатывают и создают свои беспилотники, или их усовершенствуют. На фронт к нам от волонтеров сейчас поступают БПЛА, но только 20% из них будут летать и работать нормально. Вот их и нужно довести до ума и усовершенствовать.- Многие бойцы и командиры мне говорили, что с беспилотниками у украинцев дела обстоят лучше, что и беспилотников у них больше, и именно они контролируют небо. Это правда?- У Украины еще до СВО все было очень хорошо с БПЛА. Они применяли их в гражданской сфере – те же съемки в сельском хозяйстве. Они работают с БПЛА системно. Хорошо понимают, что беспилотники – это дешевый способ выиграть войну.Это потом поняли и мы. Поэтому и создали свои школы, где обучаем операторов дронов, которые после окончания подготовки заключают контракт с министерством обороны. По всей России у нас уже более 15 школ, в том числе и на новых территориях. Мы вообще стараемся эти школы перемещать поближе к фронту.У нас государство большое - сложно перестраивать систему. Поэтому мы в деле БПЛА и берем ответственность на себя. Создаем школы в Херсонской области, в Запорожской, в Ростовской, в ДНР, в ЛНР и так далее. На школу завязываем разработчиков и производителей. Будущий оператор должен знать о БПЛА всё.- А как попасть в вашу школу? Она платная/бесплатная? Любой может стать "студентом"? Или надо какими-то навыками обладать? Как долго надо учиться?- Любой может поступить к нам учиться. У нас и девушки учились. Одна из них с позывным "Радистка" была награждена орденом "Мужества". Так что и среди женщин тоже хорошие операторы бывают.Как к нам попасть? Все просто. Например, вы живете в Новосибирске или Владивостоке. От вас только нужно самостоятельно купить билет до Мелитополя. Автобусы ходят в этот город. Билет из Москвы стоит 3500 рублей. Обучение длится всего 3-4 недели, а дальше контракт и фронт. Как правило, все приезжают со своими ноутбуками. Вам же придется с ним работать.К нам сейчас стоит очередь из желающих обучаться.- А не опасно ли в Мелитополе такие школы устраивать? HIMARS же может по вам прилететь. - HIMARS прилететь может только тогда, когда есть большое скопление народа. Мы это прекрасно знаем, поэтому большими группами никогда не собираемся. Если в группе всего 6 человек, то на нее дорогостоящую ракету никто тратить не будет. Мы все время меняем места проведения занятий. Учим, как в защищенных помещениях, так и на свежем воздухе. Соблюдаем конспирацию. Если хотите учиться, найдите наш проект "Архангел" в Телеграм, свяжитесь с нами через бот, и мы вам расскажем, как до нас добраться.- У Украины БПЛА – это отдельный вид войск, а у нас?- Я не владею этой информацией, но мне кажется, что у нас нет. Но знаю, что сейчас создаются небольшие подразделения при батальонах, бригадах, БАРСах.А вот у украинцев это дело хорошо налажено. Они правильно делают, объединяя систему защиты объектов, обнаружение и подавление. Все это завязано на беспилотнике. У нас это, скажем так, не совсем еще отработанный вариант. Я бы серьезно усилился в этом направлении. Мы еще отстаём в этом отношении от них.Я бы создал отдельный полк БПЛА, это 3-4 тысячи человек, которые бы смогли воевать по всей линии фронта. В месяц нам надо примерно 100 тысяч дронов-камикадзе. Это средний расход. Вот такой полк должен взаимодействовать с системами РЭБа и РЭРа. Это должен быть единый механизм под единым управлением.-А вот сколько нужно БПЛА, чтобы закрыть небо, например, на 5-километровом участке фронта?- Примерно 10 разведчиков, 10 - на корректировку. Чтобы управлять ими, надо примерно 10 расчетов. В каждом из них в зависимости от задач от двух до четырех операторов. Все зависит от того, сколько надо переносить с собой оборудования.У нас есть такие расчеты, которые за время проведения операции примерно 1000 раз успешно применили дроны-камикадзе. Эффективность одного такого расчета просто колоссальная. Есть операторы, которые получили государственные награды. Тот же орден "Мужества". Если расчет - два человека, то это штатная позиция в городской застройке. Лучше всего ее занимать в многоэтажке. У такого расчета выставлены ретрансляторы, система связи, все отлажено: один "летает", второй контролирует ситуацию в очки либо на мониторе.Если это четыре человека, то их функции: обнаружение, разведка, уничтожение объекта с помощью FPV-дрона. Такой расчет может переносить от 50 до 100 кг груза: это и беспилотники, и связь, и мониторы, и ретрансляторы, и сбросы.- Как далеко за линию фронта могут залетать наши дроны? И как долго дрон может находиться в воздухе?- Пока на 30 км. Время нахождения в воздухе... пока у нас рекорд 50 минут. Но это без б/к (боекомплекта). А так в среднем 13-15-20 минут в идеальных вариантах.- С одного раза оператор может поджечь "Леопард" или "Брэдли"?- Может. И поджигали. И в блиндаж дрон влететь может, если оператор опытный.- Как вы оцениваете выучку украинских операторов?- Врага нельзя недооценивать. И выучка у них хорошая, и организация. И у нас тоже хорошая. Есть уже операторы-виртуозы: например, расчеты "Биркина", "Золотого", "Гамаюна".- Говорят, что у них появились дроны-истребители, которые уничтожают наши дроны-корректировщики и дроны-разведчики. Это большая для нас проблема?- Это проблема, но не очень большая. Эти истребители летят с не очень большой скоростью, поэтому мы их уничтожаем с помощью небольших дронов-камикадзе, у которых скорость больше. Дрон подлетает и взрывается, тем самым уничтожая истребитель.- Вообще украинские спецслужбы за вами охоту не ведут?- Да, украинские спецслужбы обо мне прекрасно знают. Я у них в розыске. Против меня и школы возбуждены уголовные дела украинской "прокуратурой Крыма". Украинские СМИ даже сняли обо мне получасовой фильм-расследование. Мне приятно, что враг так меня высоко оценивает, что посвящает мне и "Архангелу" целые фильмы. Это лучшая оценка моей деятельности.Еще больше об использовании беспилотной авиации в интервью Романа Алёхина: Россия совместит должное и сущее, чтобы отжать Херсон у ВСУ и подготовиться к большой войне

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, сво, спецоперация, дроны, украина, россия, мелитополь, впк, украина.ру, telegram