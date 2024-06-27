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"Чугуняка, летящая на крыльях ночи": военкор о разрушительных российских бомбах

"Чугуняка, летящая на крыльях ночи": военкор о разрушительных российских бомбах - 27.06.2024 Украина.ру

"Чугуняка, летящая на крыльях ночи": военкор о разрушительных российских бомбах

Военный корреспондент Евгений Линин в интервью изданию Украина.ру назвал ФАБ-3000 летящей на крыльях ночи "чугунякой", которую сложно перехватить

2024-06-27T04:25

2024-06-27T04:25

2024-06-27T04:25

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донбасс

сша

су-34

самолет

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"Несмотря на свой колоссальный размер, для вражеских радиоэлектронных систем она не видится как самолет. Это дешево и разрушительно для противника. Кстати, она применяется в симбиозе с Су-34. Этот самолет – дитя Второй мировой войны и один из самых современных тактических истребителей. Это невероятное сочетание, которое позволяет нам доставлять эту штуку в любую точку, где находится цель", - сказал Линин.Подробнее о российском оружии - в материале Кирилла Курбатова Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит США на сайте Украина.ру.

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бомба, новости, россия, донбасс, сша, су-34, самолет