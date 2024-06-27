"Чугуняка, летящая на крыльях ночи": военкор о разрушительных российских бомбах - 27.06.2024 Украина.ру
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"Чугуняка, летящая на крыльях ночи": военкор о разрушительных российских бомбах
"Чугуняка, летящая на крыльях ночи": военкор о разрушительных российских бомбах - 27.06.2024 Украина.ру
"Чугуняка, летящая на крыльях ночи": военкор о разрушительных российских бомбах
Военный корреспондент Евгений Линин в интервью изданию Украина.ру назвал ФАБ-3000 летящей на крыльях ночи "чугунякой", которую сложно перехватить
2024-06-27T04:25
2024-06-27T04:25
бомба
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донбасс
сша
су-34
самолет
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"Несмотря на свой колоссальный размер, для вражеских радиоэлектронных систем она не видится как самолет. Это дешево и разрушительно для противника. Кстати, она применяется в симбиозе с Су-34. Этот самолет – дитя Второй мировой войны и один из самых современных тактических истребителей. Это невероятное сочетание, которое позволяет нам доставлять эту штуку в любую точку, где находится цель", - сказал Линин.Подробнее о российском оружии - в материале Кирилла Курбатова Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит США на сайте Украина.ру.
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бомба, новости, россия, донбасс, сша, су-34, самолет
бомба, Новости, Россия, Донбасс, США, Су-34, самолет

"Чугуняка, летящая на крыльях ночи": военкор о разрушительных российских бомбах

04:25 27.06.2024
 
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Минобороны России / Telegram
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Военный корреспондент Евгений Линин в интервью изданию Украина.ру назвал ФАБ-3000 летящей на крыльях ночи "чугунякой", которую сложно перехватить
"Несмотря на свой колоссальный размер, для вражеских радиоэлектронных систем она не видится как самолет. Это дешево и разрушительно для противника. Кстати, она применяется в симбиозе с Су-34. Этот самолет – дитя Второй мировой войны и один из самых современных тактических истребителей. Это невероятное сочетание, которое позволяет нам доставлять эту штуку в любую точку, где находится цель", - сказал Линин.
Подробнее о российском оружии - в материале Кирилла Курбатова Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит США на сайте Украина.ру.
 
бомбаНовостиРоссияДонбассСШАСу-34самолет
 
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