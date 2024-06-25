В Офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения - СМИ - 25.06.2024 Украина.ру
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В Офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения - СМИ
В Офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения - СМИ - 25.06.2024 Украина.ру
В Офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения - СМИ
В Офисе Владимира Зеленского действует коррупционная схема обогащения на госзакупках для своих. Об этом сообщило украинское издание "Страна"
2024-06-25T09:40
2024-06-25T09:49
новости
украина
владимир зеленский
алексей резников
офис президента
вооруженные силы украины
минобороны
откат
закупки
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По словам руководителя одной из компаний по поставкам одежды для армии, коррупционные схемы появились практически сразу после начала российской спецоперации.Отмечается, что при этом нередко поставляли откровенный "неликвид". Бизнесмен рассказал, что к тому моменту, "как всплыл скандал с "яйцами по 17" гривен" за штуку международные партнеры уже были в курсе основных схем на госзакупках. После чего начали строить новые схемы."К примеру, технические условия под товар прописываются таким образом, что в производстве приходится использовать сырье определенного поставщика или производителя. Скажем, в нашем случае это нитки определенного стандарта, которые производит одна компания, таких ни у кого больше нет. И цена там завышенная", - пояснил эксперт.При этом он подчеркнул, что "откаты для всех", когда можно было просто договориться и получить госзаказ, исчезли. Вместо них появились договоренности с узким кругом поставщиков сырья или материалов, под продукцию которых прописали технические условия, порой бредовые, резюмировал он.В январе прошлого года после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам тогдашний глава оборонного ведомства Алексей Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца за 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес. Позже минобороны страны заверило, что коррупционных схем при закупке продуктов для ВСУ, о которых ранее писали СМИ, больше не будет.Подробнее о коррупции на Украине - в материале Дмитрия Ковалевича Коррупция на закупках Минобороны и контрабанда древних ценностей. Чем занимается олигарх Сергей Тарута на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, алексей резников, офис президента, вооруженные силы украины, минобороны, откат, закупки
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Офис президента, Вооруженные силы Украины, Минобороны, откат, закупки

В Офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения - СМИ

09:40 25.06.2024 (обновлено: 09:49 25.06.2024)
 
Зеленский
Зеленский
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В Офисе Владимира Зеленского действует коррупционная схема обогащения на госзакупках для своих. Об этом сообщило украинское издание "Страна"
По словам руководителя одной из компаний по поставкам одежды для армии, коррупционные схемы появились практически сразу после начала российской спецоперации.

"Выиграть тендер без согласования с Офисом президента и без откатов было практически невозможно. Сформировался пул "своих" компаний, которые заранее знали, что выиграют, какой бы товар и цены они ни предложили. Завышение цены шло в несколько раз. Откат составлял от 10% до 30%, но все равно все хорошо зарабатывали. Это касается всех заказов для минобороны - и одежды, и продуктов для армии", - указал он.

Отмечается, что при этом нередко поставляли откровенный "неликвид".
Бизнесмен рассказал, что к тому моменту, "как всплыл скандал с "яйцами по 17" гривен" за штуку международные партнеры уже были в курсе основных схем на госзакупках. После чего начали строить новые схемы.
"К примеру, технические условия под товар прописываются таким образом, что в производстве приходится использовать сырье определенного поставщика или производителя. Скажем, в нашем случае это нитки определенного стандарта, которые производит одна компания, таких ни у кого больше нет. И цена там завышенная", - пояснил эксперт.
При этом он подчеркнул, что "откаты для всех", когда можно было просто договориться и получить госзаказ, исчезли. Вместо них появились договоренности с узким кругом поставщиков сырья или материалов, под продукцию которых прописали технические условия, порой бредовые, резюмировал он.
В январе прошлого года после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам тогдашний глава оборонного ведомства Алексей Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца за 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес. Позже минобороны страны заверило, что коррупционных схем при закупке продуктов для ВСУ, о которых ранее писали СМИ, больше не будет.
Подробнее о коррупции на Украине - в материале Дмитрия Ковалевича Коррупция на закупках Минобороны и контрабанда древних ценностей. Чем занимается олигарх Сергей Тарута на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей РезниковОфис президентаВооруженные силы УкраиныМинобороныоткатзакупки
 
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