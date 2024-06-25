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В Офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения - СМИ

В Офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения - СМИ - 25.06.2024 Украина.ру

В Офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения - СМИ

В Офисе Владимира Зеленского действует коррупционная схема обогащения на госзакупках для своих. Об этом сообщило украинское издание "Страна"

2024-06-25T09:40

2024-06-25T09:40

2024-06-25T09:49

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откат

закупки

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По словам руководителя одной из компаний по поставкам одежды для армии, коррупционные схемы появились практически сразу после начала российской спецоперации.Отмечается, что при этом нередко поставляли откровенный "неликвид". Бизнесмен рассказал, что к тому моменту, "как всплыл скандал с "яйцами по 17" гривен" за штуку международные партнеры уже были в курсе основных схем на госзакупках. После чего начали строить новые схемы."К примеру, технические условия под товар прописываются таким образом, что в производстве приходится использовать сырье определенного поставщика или производителя. Скажем, в нашем случае это нитки определенного стандарта, которые производит одна компания, таких ни у кого больше нет. И цена там завышенная", - пояснил эксперт.При этом он подчеркнул, что "откаты для всех", когда можно было просто договориться и получить госзаказ, исчезли. Вместо них появились договоренности с узким кругом поставщиков сырья или материалов, под продукцию которых прописали технические условия, порой бредовые, резюмировал он.В январе прошлого года после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам тогдашний глава оборонного ведомства Алексей Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца за 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес. Позже минобороны страны заверило, что коррупционных схем при закупке продуктов для ВСУ, о которых ранее писали СМИ, больше не будет.Подробнее о коррупции на Украине - в материале Дмитрия Ковалевича Коррупция на закупках Минобороны и контрабанда древних ценностей. Чем занимается олигарх Сергей Тарута на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, алексей резников, офис президента, вооруженные силы украины, минобороны, откат, закупки