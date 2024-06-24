Российские военные уничтожили "Леопард" на Южнодонецком направлении - 24.06.2024 Украина.ру
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Российские военные уничтожили "Леопард" на Южнодонецком направлении
Российские военные уничтожили "Леопард" на Южнодонецком направлении - 24.06.2024 Украина.ру
Российские военные уничтожили "Леопард" на Южнодонецком направлении
Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили танк "Леопард" немецкого производства на Южнодонецком направлении. Об этом 24 июня сообщили в Минобороны России
2024-06-24T07:51
2024-06-24T07:51
леопард
новости
россия
беспилотники
вс рф
уничтожение
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Как рассказал командир взвода ударных беспилотников с позывным "Вал", взвод выполнял задачу по поддержке пехоты, нужно было отработать по опорному пункту.Отмечается, что "Леопард" был замаскирован в лесополосе в 18 километрах от линии фронта, однако FPV-дроны могут совершать рейды в глубокий тыл противника."Поразил, под башню залетел, танк загорелся… С одного заряда уничтожил, так что, скорее всего, БК (боекомплект - ред.) сдетонировал", - уточнил "Вал".За одну смену расчет уничтожил два вражеских опорных пункта и пулеметную огневую точку, информировали в МО РФ.О том, как российские военные уничтожают западную технику - в материале Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами на сайте Украина.ру.
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леопард, новости, россия, беспилотники, вс рф, уничтожение
леопард, Новости, Россия, беспилотники, ВС РФ, уничтожение

Российские военные уничтожили "Леопард" на Южнодонецком направлении

07:51 24.06.2024
 
© AP / Andriy Andriyenko
- РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP / Andriy Andriyenko
Читать в
Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили танк "Леопард" немецкого производства на Южнодонецком направлении. Об этом 24 июня сообщили в Минобороны России
Как рассказал командир взвода ударных беспилотников с позывным "Вал", взвод выполнял задачу по поддержке пехоты, нужно было отработать по опорному пункту.
"Задачу выполнили. Все "птички" у меня 100% залетели в цель. Всушники, которые живые остались, позицию бросили и разбежались", - сказал "Вал".
Отмечается, что "Леопард" был замаскирован в лесополосе в 18 километрах от линии фронта, однако FPV-дроны могут совершать рейды в глубокий тыл противника.
"Поразил, под башню залетел, танк загорелся… С одного заряда уничтожил, так что, скорее всего, БК (боекомплект - ред.) сдетонировал", - уточнил "Вал".
За одну смену расчет уничтожил два вражеских опорных пункта и пулеметную огневую точку, информировали в МО РФ.
О том, как российские военные уничтожают западную технику - в материале Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами на сайте Украина.ру.
 
леопардНовостиРоссиябеспилотникиВС РФуничтожение
 
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