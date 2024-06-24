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Российские военные уничтожили "Леопард" на Южнодонецком направлении
Российские военные уничтожили "Леопард" на Южнодонецком направлении - 24.06.2024 Украина.ру
Российские военные уничтожили "Леопард" на Южнодонецком направлении
Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили танк "Леопард" немецкого производства на Южнодонецком направлении. Об этом 24 июня сообщили в Минобороны России
2024-06-24T07:51
2024-06-24T07:51
2024-06-24T07:51
леопард
новости
россия
беспилотники
вс рф
уничтожение
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Как рассказал командир взвода ударных беспилотников с позывным "Вал", взвод выполнял задачу по поддержке пехоты, нужно было отработать по опорному пункту.Отмечается, что "Леопард" был замаскирован в лесополосе в 18 километрах от линии фронта, однако FPV-дроны могут совершать рейды в глубокий тыл противника."Поразил, под башню залетел, танк загорелся… С одного заряда уничтожил, так что, скорее всего, БК (боекомплект - ред.) сдетонировал", - уточнил "Вал".За одну смену расчет уничтожил два вражеских опорных пункта и пулеметную огневую точку, информировали в МО РФ.О том, как российские военные уничтожают западную технику - в материале Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
леопард, новости, россия, беспилотники, вс рф, уничтожение
леопард, Новости, Россия, беспилотники, ВС РФ, уничтожение
Российские военные уничтожили "Леопард" на Южнодонецком направлении
Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили танк "Леопард" немецкого производства на Южнодонецком направлении. Об этом 24 июня сообщили в Минобороны России
Как рассказал командир взвода ударных беспилотников с позывным "Вал", взвод выполнял задачу по поддержке пехоты, нужно было отработать по опорному пункту.
"Задачу выполнили. Все "птички" у меня 100% залетели в цель. Всушники, которые живые остались, позицию бросили и разбежались", - сказал "Вал".
Отмечается, что "Леопард" был замаскирован в лесополосе в 18 километрах от линии фронта, однако FPV-дроны могут совершать рейды в глубокий тыл противника.
"Поразил, под башню залетел, танк загорелся… С одного заряда уничтожил, так что, скорее всего, БК (боекомплект - ред.) сдетонировал", - уточнил "Вал".
За одну смену расчет уничтожил два вражеских опорных пункта и пулеметную огневую точку, информировали в МО РФ.