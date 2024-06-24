https://ukraina.ru/20240624/1055803272.html

Российские военные уничтожили "Леопард" на Южнодонецком направлении

Российские военные уничтожили "Леопард" на Южнодонецком направлении - 24.06.2024 Украина.ру

Российские военные уничтожили "Леопард" на Южнодонецком направлении

Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили танк "Леопард" немецкого производства на Южнодонецком направлении. Об этом 24 июня сообщили в Минобороны России

2024-06-24T07:51

2024-06-24T07:51

2024-06-24T07:51

леопард

новости

россия

беспилотники

вс рф

уничтожение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047791699_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43e69873ecbef2a25127dc14981e4306.jpg

Как рассказал командир взвода ударных беспилотников с позывным "Вал", взвод выполнял задачу по поддержке пехоты, нужно было отработать по опорному пункту.Отмечается, что "Леопард" был замаскирован в лесополосе в 18 километрах от линии фронта, однако FPV-дроны могут совершать рейды в глубокий тыл противника."Поразил, под башню залетел, танк загорелся… С одного заряда уничтожил, так что, скорее всего, БК (боекомплект - ред.) сдетонировал", - уточнил "Вал".За одну смену расчет уничтожил два вражеских опорных пункта и пулеметную огневую точку, информировали в МО РФ.О том, как российские военные уничтожают западную технику - в материале Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

леопард, новости, россия, беспилотники, вс рф, уничтожение