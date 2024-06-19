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Под видом северокорейцев: эксперт о том, зачем Китай может отправить своих военных на СВО

Под видом северокорейцев: эксперт о том, зачем Китай может отправить своих военных на СВО - 19.06.2024 Украина.ру

Под видом северокорейцев: эксперт о том, зачем Китай может отправить своих военных на СВО

Китай заинтересован в том, чтобы проверить свои вооруженные силы в реальных боевых действиях, с этой точки зрения участие военных из КНР в российской спецоперации на Украине может заинтересовать Пекин. Об этом военный историк и писатель Михаил Поликарпов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-06-19T05:00

2024-06-19T05:00

2024-06-19T05:00

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По мнению Поликарпова, РФ в ответ на возможное введение контингента НАТО на Украину может привлечь к СВО добровольцев из Северной Кореи. В этом проекте может принять участие и Китай, полагает он. Но это желание обкатать свою армию на реальной войне у Китая никуда не исчезло. Если конфликт вокруг Тайваня станет неизбежным, то лучше проводить эту операцию, когда твои войска получили боевой опыт, а не когда они только участвовали в учениях, заявил собеседник издания. Согласно Поликарпову, Китай уже обкатывает свою армию в рамках ЧВК в Африке, однако гипотетический конфликт вокруг Тайваня будет скорее похож на СВО - там будет использоваться широкий спектр вооружений (от старых советских танков до высокотехнологичных крылатых ракет и роев БПЛА).Китайское командование понимает, что сирийский опыт ВС РФ не помог российской армии из-за другого характера боевых действий, поэтому Пекин может быть заинтересован в участии в СВО, отметил Поликарпов.Подробнее о перспективах участия КНДР и Китая в российской спецоперации в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи

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