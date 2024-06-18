https://ukraina.ru/20240618/1055703739.html

Зеленский подписал законопроект о военной подготовке школьников

Зеленский подписал законопроект о военной подготовке школьников - 18.06.2024 Украина.ру

Зеленский подписал законопроект о военной подготовке школьников

Владимир Зеленский подписал законопроект о введении на Украине начальной общевойсковой подготовки для учащихся школ и вузов

2024-06-18T10:33

2024-06-18T10:33

2024-06-18T11:35

новости

украина

владимир зеленский

ярослав железняк

рада

верховная рада

школа

вуз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102425/31/1024253153_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a1ef457fa6a35aee2bf84e7db8526e69.jpg

Под текстом законопроекта, опубликованном на сайте Рады, появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.В конце мая депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщал, что парламент Украины принял законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки вместо допризывной, он предполагает введение предмета "Защита Украины" в учреждениях образования страны.

https://ukraina.ru/20231201/1051669836.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, ярослав железняк, рада, верховная рада, школа, вуз