https://ukraina.ru/20240614/1055646909.html

Оператор ранен, военкор погиб. СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Горловки

Оператор ранен, военкор погиб. СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Горловки - 14.06.2024 Украина.ру

Оператор ранен, военкор погиб. СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Горловки

СК завел уголовное дело по факту обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор НТВ Валерий Кожин и был ранен военный корреспондент Алексей Ивлиев, сообщили 14 июня в пресс-службе СК

2024-06-14T12:48

2024-06-14T12:48

2024-06-14T12:48

новости

горловка

украина

татьяна москалькова

ск рф

вооруженные силы украины

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0d/1055631387_0:0:1356:763_1920x0_80_0_0_e4522ed623eb29e86cf0bb3c8081ba92.png

"Валерий Кожин и Алексей Ивлиев снимали репортаж об обстрелах вооруженными формированиями Украины мирных жителей. При атаке ВСУ с помощью беспилотника они получили ранения и были доставлены в больницу. К сожалению, Валерия Кожина спасти не удалось.Они также освещали деятельность следственных органов Следственного комитета России по фиксации преступлений, совершенных представителями киевского режима", – сказано в релизе.Телеканал НТВ накануне опубликовал видео с Ивлевым. Он лишился руки.Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, ОБСЕ и комитет защиты журналистов, чтобы "придать гласность варварским действиям ВСУ".О том, как журналист Sputnik Афганистан вернулся к работе после ранения – в материале Корреспондент Sputnik Хайбар Акифи вернулся к работе после тяжелого ранения на сайте Украина.ру.

горловка

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, горловка, украина, татьяна москалькова, ск рф, вооруженные силы украины, обстрелы