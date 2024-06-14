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Оператор ранен, военкор погиб. СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Горловки
Оператор ранен, военкор погиб. СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Горловки - 14.06.2024 Украина.ру
Оператор ранен, военкор погиб. СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Горловки
СК завел уголовное дело по факту обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор НТВ Валерий Кожин и был ранен военный корреспондент Алексей Ивлиев, сообщили 14 июня в пресс-службе СК
2024-06-14T12:48
2024-06-14T12:48
2024-06-14T12:48
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горловка
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татьяна москалькова
ск рф
вооруженные силы украины
обстрелы
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"Валерий Кожин и Алексей Ивлиев снимали репортаж об обстрелах вооруженными формированиями Украины мирных жителей. При атаке ВСУ с помощью беспилотника они получили ранения и были доставлены в больницу. К сожалению, Валерия Кожина спасти не удалось.Они также освещали деятельность следственных органов Следственного комитета России по фиксации преступлений, совершенных представителями киевского режима", – сказано в релизе.Телеканал НТВ накануне опубликовал видео с Ивлевым. Он лишился руки.Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, ОБСЕ и комитет защиты журналистов, чтобы "придать гласность варварским действиям ВСУ".О том, как журналист Sputnik Афганистан вернулся к работе после ранения – в материале Корреспондент Sputnik Хайбар Акифи вернулся к работе после тяжелого ранения на сайте Украина.ру.
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новости, горловка, украина, татьяна москалькова, ск рф, вооруженные силы украины, обстрелы
Новости, Горловка, Украина, Татьяна Москалькова, СК РФ, Вооруженные силы Украины, обстрелы
Оператор ранен, военкор погиб. СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Горловки
СК завел уголовное дело по факту обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор НТВ Валерий Кожин и был ранен военный корреспондент Алексей Ивлиев, сообщили 14 июня в пресс-службе СК
"Валерий Кожин и Алексей Ивлиев снимали репортаж об обстрелах вооруженными формированиями Украины мирных жителей. При атаке ВСУ с помощью беспилотника они получили ранения и были доставлены в больницу. К сожалению, Валерия Кожина спасти не удалось.
Они также освещали деятельность следственных органов Следственного комитета России по фиксации преступлений, совершенных представителями киевского режима", – сказано в релизе.
Телеканал НТВ накануне опубликовал видео с Ивлевым. Он лишился руки.
Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, ОБСЕ и комитет защиты журналистов, чтобы "придать гласность варварским действиям ВСУ".
О том, как журналист Sputnik Афганистан вернулся к работе после ранения – в материале Корреспондент Sputnik Хайбар Акифи вернулся к работе после тяжелого ранения
на сайте Украина.ру.