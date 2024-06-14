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Реклама нижнего белья с участием актрисы Елены Кравец вызвала негодование в украинских соцсетях
Реклама нижнего белья с участием актрисы Елены Кравец вызвала негодование в украинских соцсетях - 14.06.2024 Украина.ру
Реклама нижнего белья с участием актрисы Елены Кравец вызвала негодование в украинских соцсетях
В украинских соцсетях разгорелся скандал из-за рекламы женского белья с участием бывшей актрисы "Квартала 95" Елены Кравец. Об этом 14 июня сообщило издание "СтранаUA"
2024-06-14T17:47
2024-06-14T17:47
2024-06-14T17:47
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"Страна" опубликовала фотографии билбордов, на которых актриса от имени военнослужащей с позывным "Пиранька" рассказывает о проблемах некомфортного нижнего белья, которое якобы мешает ей выполнить боевые задачи на фронте."Были моменты, когда белье не держало, и при выполнении обязанностей просто выпадала грудь", — говорится в рекламе.Пользователи сети сначала возмутились тем, что от имени военнослужащей ВСУ выступает Кравец, а потом оказалось, что сама военнослужащая не давала своего согласия на рекламу."Жду ваших объяснений. Почему вы пиаритесь на мне? И когда я давала вам право говорить от своего имени?", — написала "Пиранька".Реклама была запущена в рамках инициативы "Одна за одну", которая должна была обеспечить "качественными комплектами защитниц и актуализировать важность темы комфортного белья для женщин на передовой".Пользователи соцсетей сочли, что бренд brabrabra и Елена Кравец злоупотребляют темой военных в целях саморекламы."Ваша реклама с Кравец - это дно дна: "говорит за военную "Пиранька"... а "Пиранька" недостойна быть на фото?", - прокомментировал рекламные фотографии один из пользователей.Об условиях службы в ВСУ для женщин читайте в материале "Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, реклама, женщины, всу
Новости, Украина, реклама, женщины, ВСУ
Реклама нижнего белья с участием актрисы Елены Кравец вызвала негодование в украинских соцсетях
В украинских соцсетях разгорелся скандал из-за рекламы женского белья с участием бывшей актрисы "Квартала 95" Елены Кравец. Об этом 14 июня сообщило издание "СтранаUA"
"Страна" опубликовала фотографии билбордов, на которых актриса от имени военнослужащей с позывным "Пиранька" рассказывает о проблемах некомфортного нижнего белья, которое якобы мешает ей выполнить боевые задачи на фронте.
"Были моменты, когда белье не держало, и при выполнении обязанностей просто выпадала грудь", — говорится в рекламе.
Пользователи сети сначала возмутились тем, что от имени военнослужащей ВСУ выступает Кравец, а потом оказалось, что сама военнослужащая не давала своего согласия на рекламу.
"Жду ваших объяснений. Почему вы пиаритесь на мне? И когда я давала вам право говорить от своего имени?", — написала "Пиранька".
Реклама была запущена в рамках инициативы "Одна за одну", которая должна была обеспечить "качественными комплектами защитниц и актуализировать важность темы комфортного белья для женщин на передовой".
Пользователи соцсетей сочли, что бренд brabrabra и Елена Кравец злоупотребляют темой военных в целях саморекламы.
"Ваша реклама с Кравец - это дно дна: "говорит за военную "Пиранька"... а "Пиранька" недостойна быть на фото?", - прокомментировал рекламные фотографии один из пользователей.