Реклама нижнего белья с участием актрисы Елены Кравец вызвала негодование в украинских соцсетях - 14.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240614/1055657882.html
Реклама нижнего белья с участием актрисы Елены Кравец вызвала негодование в украинских соцсетях
Реклама нижнего белья с участием актрисы Елены Кравец вызвала негодование в украинских соцсетях - 14.06.2024 Украина.ру
Реклама нижнего белья с участием актрисы Елены Кравец вызвала негодование в украинских соцсетях
В украинских соцсетях разгорелся скандал из-за рекламы женского белья с участием бывшей актрисы "Квартала 95" Елены Кравец. Об этом 14 июня сообщило издание "СтранаUA"
2024-06-14T17:47
2024-06-14T17:47
новости
украина
реклама
женщины
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103042/71/1030427134_0:7:640:367_1920x0_80_0_0_83043bb246b73281f04146a552b4a184.jpg
"Страна" опубликовала фотографии билбордов, на которых актриса от имени военнослужащей с позывным "Пиранька" рассказывает о проблемах некомфортного нижнего белья, которое якобы мешает ей выполнить боевые задачи на фронте."Были моменты, когда белье не держало, и при выполнении обязанностей просто выпадала грудь", — говорится в рекламе.Пользователи сети сначала возмутились тем, что от имени военнослужащей ВСУ выступает Кравец, а потом оказалось, что сама военнослужащая не давала своего согласия на рекламу."Жду ваших объяснений. Почему вы пиаритесь на мне? И когда я давала вам право говорить от своего имени?", — написала "Пиранька".Реклама была запущена в рамках инициативы "Одна за одну", которая должна была обеспечить "качественными комплектами защитниц и актуализировать важность темы комфортного белья для женщин на передовой".Пользователи соцсетей сочли, что бренд brabrabra и Елена Кравец злоупотребляют темой военных в целях саморекламы."Ваша реклама с Кравец - это дно дна: "говорит за военную "Пиранька"... а "Пиранька" недостойна быть на фото?", - прокомментировал рекламные фотографии один из пользователей.Об условиях службы в ВСУ для женщин читайте в материале "Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУ на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103042/71/1030427134_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_9225c43a489baf350eb4b35cb6b69b5b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, реклама, женщины, всу
Новости, Украина, реклама, женщины, ВСУ

Реклама нижнего белья с участием актрисы Елены Кравец вызвала негодование в украинских соцсетях

17:47 14.06.2024
 
© Елена Кравец/ИнстаграмЕлена Кравец
Елена Кравец
© Елена Кравец/Инстаграм
Читать в
В украинских соцсетях разгорелся скандал из-за рекламы женского белья с участием бывшей актрисы "Квартала 95" Елены Кравец. Об этом 14 июня сообщило издание "СтранаUA"
"Страна" опубликовала фотографии билбордов, на которых актриса от имени военнослужащей с позывным "Пиранька" рассказывает о проблемах некомфортного нижнего белья, которое якобы мешает ей выполнить боевые задачи на фронте.
"Были моменты, когда белье не держало, и при выполнении обязанностей просто выпадала грудь", — говорится в рекламе.
Пользователи сети сначала возмутились тем, что от имени военнослужащей ВСУ выступает Кравец, а потом оказалось, что сама военнослужащая не давала своего согласия на рекламу.
"Жду ваших объяснений. Почему вы пиаритесь на мне? И когда я давала вам право говорить от своего имени?", — написала "Пиранька".
Реклама была запущена в рамках инициативы "Одна за одну", которая должна была обеспечить "качественными комплектами защитниц и актуализировать важность темы комфортного белья для женщин на передовой".
Пользователи соцсетей сочли, что бренд brabrabra и Елена Кравец злоупотребляют темой военных в целях саморекламы.
"Ваша реклама с Кравец - это дно дна: "говорит за военную "Пиранька"... а "Пиранька" недостойна быть на фото?", - прокомментировал рекламные фотографии один из пользователей.
Об условиях службы в ВСУ для женщин читайте в материале "Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинарекламаженщиныВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:44Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе Путина
18:10Последнее хорошее предложение Путина. Итоги 14 июня на Украине
17:47Реклама нижнего белья с участием актрисы Елены Кравец вызвала негодование в украинских соцсетях
17:25Симоньян предположила, какими будут новые условия РФ для Украины
17:15"Мы потеряли 30 лет": Толстой об отношениях России и Украины
17:09В обнимку с тремя смертями. Психолог Алексей Захаров о дофаминовой ловушке Запада и жизни после СВО
17:07Украинский конфликт вступил в ключевую стадию — Пентагон
16:49Кэмерон объявил охоту на теневой флот России
16:36Столтенберг отклонил предложение Путина по Украине
16:23IT-санкции и роботизация. Как России сдать пятилетку к сентябрю?
16:20В Киеве отказались от мирного предложения России
16:18Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы
16:04Владимир Джабаров: Поражение в войне пойдёт Украине только на пользу
16:00Украина потребовала $50 млрд российских активов на любые цели
15:34Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров
15:10Три кита бандеризации Украины. Денацификация должна их нивелировать
14:56Белоруссия пошлёт на Украину полки и дивизии? Стаценко о наступлении России в Сумской области
14:54Военный летчик Сергей Липовой: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ
14:22Соглашение о безопасности Украина-США. Между строк
14:10Странствующее "Украинское шапито" во главе с Зеленским отправляется за устрицами с шампанским
Лента новостейМолния