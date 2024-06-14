https://ukraina.ru/20240614/1055657882.html

Реклама нижнего белья с участием актрисы Елены Кравец вызвала негодование в украинских соцсетях

Реклама нижнего белья с участием актрисы Елены Кравец вызвала негодование в украинских соцсетях - 14.06.2024 Украина.ру

Реклама нижнего белья с участием актрисы Елены Кравец вызвала негодование в украинских соцсетях

В украинских соцсетях разгорелся скандал из-за рекламы женского белья с участием бывшей актрисы "Квартала 95" Елены Кравец. Об этом 14 июня сообщило издание "СтранаUA"

2024-06-14T17:47

2024-06-14T17:47

2024-06-14T17:47

новости

украина

реклама

женщины

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103042/71/1030427134_0:7:640:367_1920x0_80_0_0_83043bb246b73281f04146a552b4a184.jpg

"Страна" опубликовала фотографии билбордов, на которых актриса от имени военнослужащей с позывным "Пиранька" рассказывает о проблемах некомфортного нижнего белья, которое якобы мешает ей выполнить боевые задачи на фронте."Были моменты, когда белье не держало, и при выполнении обязанностей просто выпадала грудь", — говорится в рекламе.Пользователи сети сначала возмутились тем, что от имени военнослужащей ВСУ выступает Кравец, а потом оказалось, что сама военнослужащая не давала своего согласия на рекламу."Жду ваших объяснений. Почему вы пиаритесь на мне? И когда я давала вам право говорить от своего имени?", — написала "Пиранька".Реклама была запущена в рамках инициативы "Одна за одну", которая должна была обеспечить "качественными комплектами защитниц и актуализировать важность темы комфортного белья для женщин на передовой".Пользователи соцсетей сочли, что бренд brabrabra и Елена Кравец злоупотребляют темой военных в целях саморекламы."Ваша реклама с Кравец - это дно дна: "говорит за военную "Пиранька"... а "Пиранька" недостойна быть на фото?", - прокомментировал рекламные фотографии один из пользователей.Об условиях службы в ВСУ для женщин читайте в материале "Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУ на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, реклама, женщины, всу