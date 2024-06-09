"Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУ - 09.06.2024 Украина.ру
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"Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУ
"Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУ - 09.06.2024 Украина.ру
"Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУ
Более 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 19 тысяч из которых - гражданские сотрудницы. Об этом 9 июля сообщила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова
2024-06-09T13:18
2024-06-09T13:19
новости
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вооруженные силы украины
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мобилизация
потери всу
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В последнее время украинские власти и СМИ активно обсуждают вариант мобилизации для женщин, когда они будут заниматься организационной работой в тылу, чтобы отправить на передовую как можно больше мужчин.По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в ведомстве.Ранее депутат Верховной Рады Сергей Евтушок заявлял, что пять тысяч женщин служат в рядах ВСУ на первой линии боевого столкновения, всего в украинской армии их десятки тысяч.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.По данным президента России Владимира Путина, на сегодняшний день общая численность потерь ВСУ составляет около 50 тысяч человек (25 тысяч – санитарные и 25 тысяч – безвозвратные).
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новости, украина, вооруженные силы украины, женщины, россия, сво, мобилизация, потери всу, владимир путин
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, женщины, Россия, СВО, мобилизация, потери ВСУ, Владимир Путин

"Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУ

13:18 09.06.2024 (обновлено: 13:19 09.06.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces OperationВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие
ВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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Более 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 19 тысяч из которых - гражданские сотрудницы. Об этом 9 июля сообщила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова
В последнее время украинские власти и СМИ активно обсуждают вариант мобилизации для женщин, когда они будут заниматься организационной работой в тылу, чтобы отправить на передовую как можно больше мужчин.
"У нас мобилизация не предусматривает принудительную мобилизацию женщин… Однако сейчас у нас в ВСУ служат более 67 тысяч женщин, из которых 19 тысяч гражданские сотрудницы, остальные – военнослужащие", - сказала чиновница на видео, которое опубликовало украинское ведомство.
По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в ведомстве.
Ранее депутат Верховной Рады Сергей Евтушок заявлял, что пять тысяч женщин служат в рядах ВСУ на первой линии боевого столкновения, всего в украинской армии их десятки тысяч.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
По данным президента России Владимира Путина, на сегодняшний день общая численность потерь ВСУ составляет около 50 тысяч человек (25 тысяч – санитарные и 25 тысяч – безвозвратные).
 
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