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"Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУ

"Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУ - 09.06.2024 Украина.ру

"Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУ

Более 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 19 тысяч из которых - гражданские сотрудницы. Об этом 9 июля сообщила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова

2024-06-09T13:18

2024-06-09T13:18

2024-06-09T13:19

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В последнее время украинские власти и СМИ активно обсуждают вариант мобилизации для женщин, когда они будут заниматься организационной работой в тылу, чтобы отправить на передовую как можно больше мужчин.По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в ведомстве.Ранее депутат Верховной Рады Сергей Евтушок заявлял, что пять тысяч женщин служат в рядах ВСУ на первой линии боевого столкновения, всего в украинской армии их десятки тысяч.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.По данным президента России Владимира Путина, на сегодняшний день общая численность потерь ВСУ составляет около 50 тысяч человек (25 тысяч – санитарные и 25 тысяч – безвозвратные).

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новости, украина, вооруженные силы украины, женщины, россия, сво, мобилизация, потери всу, владимир путин