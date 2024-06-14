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Симоньян предположила, какими будут новые условия РФ для Украины
Симоньян предположила, какими будут новые условия РФ для Украины - 14.06.2024 Украина.ру
Симоньян предположила, какими будут новые условия РФ для Украины
Условия для мирных переговоров с Украиной могут измениться в случае отказа Киева от предложения президента РФ Владимира Путина. Такого мнения придерживается главный редактор RT Маргарита Симоньян. Об этом она написала 14 июня в телеграм-канале
2024-06-14T17:25
2024-06-14T17:25
2024-06-14T17:25
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Условия для мирных переговоров по разрешению конфликта на Украине могут измениться после отказа Киева, считает Симоньян. Президент РФ Владимир Путин уже предлагал гарантии безопасности в декабре 2021 года, страны западного блока отказались. "Все помнят, что было дальше: мы пожали плечами и стали делать свою работу. Думаю, в этот раз будет то же самое. Не хотите выводить войска из тех регионов, которые уже наши, — придется выводить из тех, которые пока не наши", - написала Симоньян. 14 июня президент России Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ. На встрече он выступил с реальным предложением остановить боевые действия на Украине. По его словам, вооруженный конфликт прекратится сразу, если Киев выведет из новых регионов РФ ВСУ. Также Киев должен официально отказаться от планов вступления в НАТО, объявить внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус Украины.Также Путин предложил зафиксировать российский статус Крыма и Севастополя, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в международных договорах. Все западные санкции - отменить, соглашение по мирному урегулированию - зафиксировать в договорах.Если Киев и Запад откажутся от мирного предложения, ответственность за кровопролитие будет на них, а условия для переговоров изменятся, сказал он.Подробнее читайте в материале Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров
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новости, россия, украина, киев, маргарита симоньян, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Украина, Киев, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Симоньян предположила, какими будут новые условия РФ для Украины
Условия для мирных переговоров с Украиной могут измениться в случае отказа Киева от предложения президента РФ Владимира Путина. Такого мнения придерживается главный редактор RT Маргарита Симоньян. Об этом она написала 14 июня в телеграм-канале
Условия для мирных переговоров по разрешению конфликта на Украине могут измениться после отказа Киева, считает Симоньян. Президент РФ Владимир Путин уже предлагал гарантии безопасности в декабре 2021 года, страны западного блока отказались.
"Все помнят, что было дальше: мы пожали плечами и стали делать свою работу. Думаю, в этот раз будет то же самое. Не хотите выводить войска из тех регионов, которые уже наши, — придется выводить из тех, которые пока не наши", - написала Симоньян.
14 июня президент России Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ. На встрече он выступил с реальным предложением остановить боевые действия на Украине. По его словам, вооруженный конфликт прекратится сразу, если Киев выведет из новых регионов РФ ВСУ. Также Киев должен официально отказаться от планов вступления в НАТО, объявить внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус Украины.
Также Путин предложил зафиксировать российский статус Крыма и Севастополя, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в международных договорах. Все западные санкции - отменить, соглашение по мирному урегулированию - зафиксировать в договорах.
Если Киев и Запад откажутся от мирного предложения, ответственность за кровопролитие будет на них, а условия для переговоров изменятся, сказал он.