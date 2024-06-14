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Симоньян предположила, какими будут новые условия РФ для Украины

Симоньян предположила, какими будут новые условия РФ для Украины - 14.06.2024 Украина.ру

Симоньян предположила, какими будут новые условия РФ для Украины

Условия для мирных переговоров с Украиной могут измениться в случае отказа Киева от предложения президента РФ Владимира Путина. Такого мнения придерживается главный редактор RT Маргарита Симоньян. Об этом она написала 14 июня в телеграм-канале

2024-06-14T17:25

2024-06-14T17:25

2024-06-14T17:25

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Условия для мирных переговоров по разрешению конфликта на Украине могут измениться после отказа Киева, считает Симоньян. Президент РФ Владимир Путин уже предлагал гарантии безопасности в декабре 2021 года, страны западного блока отказались. "Все помнят, что было дальше: мы пожали плечами и стали делать свою работу. Думаю, в этот раз будет то же самое. Не хотите выводить войска из тех регионов, которые уже наши, — придется выводить из тех, которые пока не наши", - написала Симоньян. 14 июня президент России Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ. На встрече он выступил с реальным предложением остановить боевые действия на Украине. По его словам, вооруженный конфликт прекратится сразу, если Киев выведет из новых регионов РФ ВСУ. Также Киев должен официально отказаться от планов вступления в НАТО, объявить внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус Украины.Также Путин предложил зафиксировать российский статус Крыма и Севастополя, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в международных договорах. Все западные санкции - отменить, соглашение по мирному урегулированию - зафиксировать в договорах.Если Киев и Запад откажутся от мирного предложения, ответственность за кровопролитие будет на них, а условия для переговоров изменятся, сказал он.Подробнее читайте в материале Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров

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новости, россия, украина, киев, маргарита симоньян, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато