Украинский конфликт вступил в ключевую стадию — Пентагон - 14.06.2024 Украина.ру
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Украинский конфликт вступил в ключевую стадию — Пентагон
Украинский конфликт вступил в ключевую стадию — Пентагон - 14.06.2024 Украина.ру
Украинский конфликт вступил в ключевую стадию — Пентагон
США и их союзникам необходимо нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, поскольку украинский конфликт вступил в "ключевую стадию", заявил на встрече министров обороны Совета НАТО-Украина в Брюсселе шеф Пентагона Ллойд Остин
2024-06-14T17:07
2024-06-14T17:09
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пентагон
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Остин также прокомментировал мирное предложение президента РФ Владимира Путина, озвученное им в пятницу на встрече с Министерством иностранных дел.Глава Пентагона выразил мнение, что президент России "не имеет права диктовать Украине условия мира".Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО все равно продолжат военную поддержку Украины, так как не считает это предложение мирным.Офис президента Украины также заявил, что не собирается прислушиваться к предложению Путина, а Владимир Зеленский назвал его "ультиматумом".Среди условий к началу переговоров и прекращению огня президент РФ назвал внеблоковый нейтральный статус Украины, вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах 1991 года.Также Путин предложил зафиксировать российский статус Крыма и Севастополя, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в международных договорах. Все западные санкции - отменить, соглашение по мирному урегулированию - зафиксировать в договорах.Если Киев и Запад откажутся от мирного предложения, ответственность за кровопролитие будет на них, а условия для переговоров изменятся, сказал он.Подробнее - в материале Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, йенс столтенберг, пентагон, нато
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Пентагон, НАТО

Украинский конфликт вступил в ключевую стадию — Пентагон

17:07 14.06.2024 (обновлено: 17:09 14.06.2024)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP / Alex Brandon
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США и их союзникам необходимо нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, поскольку украинский конфликт вступил в "ключевую стадию", заявил на встрече министров обороны Совета НАТО-Украина в Брюсселе шеф Пентагона Ллойд Остин
Остин также прокомментировал мирное предложение президента РФ Владимира Путина, озвученное им в пятницу на встрече с Министерством иностранных дел.
Глава Пентагона выразил мнение, что президент России "не имеет права диктовать Украине условия мира".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО все равно продолжат военную поддержку Украины, так как не считает это предложение мирным.
Офис президента Украины также заявил, что не собирается прислушиваться к предложению Путина, а Владимир Зеленский назвал его "ультиматумом".
Среди условий к началу переговоров и прекращению огня президент РФ назвал внеблоковый нейтральный статус Украины, вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах 1991 года.
Также Путин предложил зафиксировать российский статус Крыма и Севастополя, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в международных договорах. Все западные санкции - отменить, соглашение по мирному урегулированию - зафиксировать в договорах.
Если Киев и Запад откажутся от мирного предложения, ответственность за кровопролитие будет на них, а условия для переговоров изменятся, сказал он.
Подробнее - в материале Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергПентагонНАТО
 
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