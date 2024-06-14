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Столтенберг отклонил предложение Путина по Украине
Столтенберг отклонил предложение Путина по Украине - 14.06.2024 Украина.ру
Столтенберг отклонил предложение Путина по Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг еще одно реальное мирное предложение Владимира Путина
2024-06-14T16:36
2024-06-14T16:36
2024-06-14T17:06
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил предложение президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта. Путин в качестве условий для мирных переговоров предложил Киеву вывести ВСУ из новых регионов РФ. Столтенберг заявил, что страны НАТО все равно продолжат военную поддержку Украины, так как не считает это предложение мирным. "Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей… То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию", - заявил Столтенберг. Столтенберг в ответ предложил России вывести войска из российских регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, Республики Крым. 14 июня президент России Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ. На встрече он выступил с реальным предложением остановить боевые действия на Украине. По его словам, вооруженный конфликт прекратится сразу, если Киев выведет из новых регионов РФ ВСУ. Также Киев должен официально отказаться от планов вступления в НАТО, объявить внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус Украины. Также Путин предложил зафиксировать российский статус Крыма и Севастополя, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в международных договорах. Все западные санкции - отменить, соглашение по мирному урегулированию - зафиксировать в договорах. Если Киев и Запад откажутся от мирного предложения, ответственность за кровопролитие будет на них, а условия для переговоров изменятся, сказал он. Подробнее читайте в материале Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров
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новости, россия, украина, владимир путин, киев, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, нато, переговоры
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Киев, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины, НАТО, переговоры
Столтенберг отклонил предложение Путина по Украине
16:36 14.06.2024 (обновлено: 17:06 14.06.2024)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг еще одно реальное мирное предложение Владимира Путина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил предложение президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта. Путин в качестве условий для мирных переговоров предложил Киеву вывести ВСУ из новых регионов РФ. Столтенберг заявил, что страны НАТО все равно продолжат военную поддержку Украины, так как не считает это предложение мирным.
"Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей… То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию", - заявил Столтенберг.
Столтенберг в ответ предложил России вывести войска из российских регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, Республики Крым.
14 июня президент России Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ. На встрече он выступил с реальным предложением остановить боевые действия на Украине. По его словам, вооруженный конфликт прекратится сразу, если Киев выведет из новых регионов РФ ВСУ. Также Киев должен официально отказаться от планов вступления в НАТО, объявить внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус Украины.
Также Путин предложил зафиксировать российский статус Крыма и Севастополя, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в международных договорах. Все западные санкции - отменить, соглашение по мирному урегулированию - зафиксировать в договорах.
Если Киев и Запад откажутся от мирного предложения, ответственность за кровопролитие будет на них, а условия для переговоров изменятся, сказал он.