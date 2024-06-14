В Киеве отказались от мирного предложения России - 14.06.2024 Украина.ру
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В Киеве отказались от мирного предложения России
В Киеве отказались от мирного предложения России - 14.06.2024 Украина.ру
В Киеве отказались от мирного предложения России
Изложенное президентом России Владимиром Путиным новое мирное предложение неприемлемо для Киева. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 14 июня в соцсетях
2024-06-14T16:20
2024-06-14T16:20
новости
украина
россия
михаил подоляк
владимир путин
переговоры
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"Ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения", — заявил он.По мнению Подоляка, внеблоковый статус, который предполагается российской мирной инициативой, оставит Украину беззащитной. Кроме того, принятие условий России вынудит Киев отказаться от суверенитета и субъективности, добавил советник главы офиса Зеленского.Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия не будет ни за кем бегать, чтобы донести предложение президента Путина о возобновлении мирных переговоров по Украине. По его словам, Москва будет ждать реакции на новые предложения президента России."И вот мы сейчас пришли к ситуации, когда президент в очередной раз призвал к нам прислушаться, потому что с каждым разом, когда Запад отказывался от наших предложений, ничего хорошего из этого не выходило", - сказал Лавров.Как сообщало издание Украина.ру, президент Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия готова сесть за стол переговоров по Украине, но на условиях, которые сегодня предлагает Москва. По его словам, суть предложения не в перемирии, а в окончательном завершении конфликта.Путин напомнил, что условия Москвы предполагают полный вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах на момент 1991 года, четкое заявление Киева о невступлении Украины в НАТО, нейтральный, безъядерный статус Украины, обеспечение прав и свобод русскоязычного населения этой страны и отмену всех западных санкций против России.С подробностями инициативы президента Владимира Путина можно ознакомиться в материале "Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров"
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новости, украина, россия, михаил подоляк, владимир путин, переговоры
Новости, Украина, Россия, Михаил Подоляк, Владимир Путин, переговоры

В Киеве отказались от мирного предложения России

16:20 14.06.2024
 
© commons.wikimedia.org / Office of the President of UkraineМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© commons.wikimedia.org / Office of the President of Ukraine
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Изложенное президентом России Владимиром Путиным новое мирное предложение неприемлемо для Киева. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 14 июня в соцсетях
"Ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения", — заявил он.
По мнению Подоляка, внеблоковый статус, который предполагается российской мирной инициативой, оставит Украину беззащитной. Кроме того, принятие условий России вынудит Киев отказаться от суверенитета и субъективности, добавил советник главы офиса Зеленского.
Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия не будет ни за кем бегать, чтобы донести предложение президента Путина о возобновлении мирных переговоров по Украине. По его словам, Москва будет ждать реакции на новые предложения президента России.
"И вот мы сейчас пришли к ситуации, когда президент в очередной раз призвал к нам прислушаться, потому что с каждым разом, когда Запад отказывался от наших предложений, ничего хорошего из этого не выходило", - сказал Лавров.
Как сообщало издание Украина.ру, президент Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия готова сесть за стол переговоров по Украине, но на условиях, которые сегодня предлагает Москва. По его словам, суть предложения не в перемирии, а в окончательном завершении конфликта.
Путин напомнил, что условия Москвы предполагают полный вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах на момент 1991 года, четкое заявление Киева о невступлении Украины в НАТО, нейтральный, безъядерный статус Украины, обеспечение прав и свобод русскоязычного населения этой страны и отмену всех западных санкций против России.
С подробностями инициативы президента Владимира Путина можно ознакомиться в материале "Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров"
 
НовостиУкраинаРоссияМихаил ПодолякВладимир Путинпереговоры
 
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