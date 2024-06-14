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Владимир Джабаров: Поражение в войне пойдёт Украине только на пользу

Владимир Джабаров: Поражение в войне пойдёт Украине только на пользу - 14.06.2024 Украина.ру

Владимир Джабаров: Поражение в войне пойдёт Украине только на пользу

В Москве 30 мая прошёл форсайт-форум "Какая победа нам нужна", организованный изданием Украина.ру. Публикуем выступление заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова

2024-06-14T16:04

2024-06-14T16:04

2024-06-14T16:04

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германия

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владимир путин

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Уважаемые коллеги, сегодня украинские власти на весь мир заявляют, что у них, дескать, нет пронацистских симпатий. Это легко опровергается фактами.Радикальные националистические настроения на Украине имеют очень давнюю историю. В начале XX века журнал "Украинская хата", с которым сотрудничали многие видные деятели украинской литературы, писал: "Возрождение Украины – синоним ненависти к своей жене-московке, к своим детям-кацапчатам, к своим братьям и сёстрам-кацапам, к своему отцу и матери-кацапам. Любить Украину – значит пожертвовать кацапской родней".В годы второй мировой войны украинские националисты оказались на подхвате у Гитлера. Актом чудовищной жестокости стала Волынская Резня, этническая чистка населения Западной Украины, развязанная пособниками нацистов из ОУН-УПА*.В 1943-1945 годах в результате их действий погибли десятки тысяч поляков, евреев, чехов, украинцев, русских, представителей других национальностей.Напомню, что ОУН и УПА признаны экстремистскими организациями на территории Российской Федерации. При этом украинские последователи нацистов не ушли в историю. Киевские власти создали культ личности одного из вождей украинского национализма – откровенного нациста Степана Бандеры, возведя его в ранг национального героя.На современной Украине боевикам ОУН-УПА, других националистических организаций, предоставлены статус ветеранов боевых действий и гарантии соцзащиты наряду с военнослужащими, сражавшимся против нацистской Германии.Мы помним, что в рядах Красной армии против нацизма сражались миллионы украинцев – более двух тысяч из них были удостоены звания Героя Советского Союза, но "героями" современной Украины объявлен их противник из ОУН-УПА.Вся идеология современного киевского режима была ориентирована на искусственное превращение Украины в АнтиРоссию. Русофобский проект, единственной целью и смыслом существования которого стала война с нашей страной.После государственного переворота 2014 года украинские власти при поддержке своих западных кураторов запрещали русский язык, сносили памятники выдающимся деятелям русской культуры, в том числе, родившимся на Украине, пытались искусственно расколоть Украинскую Православную Церковь, прихожанами которой является подавляющее большинство жителей Украины.Поэтому когда в феврале 2022 года Россия начинала специальную военную операцию, президент Владимир Владимирович Путин заявил, что цель СВО – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.Глава этого режима, Владимир Зеленский, покрывает сторонников неонацизма, торгуя своим происхождением и дедом, воевавшии в составе Красной Армии, но эти заявления не выдерживают проверки фактами.В сентябре прошлого года Зеленский аплодировал в парламенте Канады беглому эсэсовцу из дивизии "Галичина", некому Ярославу Хунке, при этом спикер канадской Палаты общин Энтони Рота назвал нациста ветераном Второй Мировой войны, героем Украины и Канады, и поблагодарил за службу.Как видим, действующий руководитель Украины, уже, правда, нелегитимный руководитель, открыто проявляет пронацистские симпатии. Поэтому, как отмечал президент России Путин, вопрос денацификации Украины актуален.При её проведении следует учитывать позитивный опыт денацификация Германии, позволивший вернуть её в семью цивилизованных народов.В 1945 году Потсдамская конференция, поддержав победительницу во Второй Мировой войне, приняла политические и экономические принципы, которыми необходимо руководствоваться при обращении с Германией в начальный контрольный период.В документе содержался принцип "четырёх Д": демократизация, декартелизация, денацификация и демилитаризация. Денацификация означала запрет национал-социалистической партии, подконтрольных ей организаций, а также всей нацистской пропаганды, отмену дискриминационных расистских законов, суд над нацистскими преступниками.С учетом решения Потсдамской конференции денацификация на Украине должна включать:Первое: запрет экстремистских неонацистских организаций, вроде полка "Азов"*, который признан террористической организацией, запрещен в нашей стране, решение Верховного суда. Второе: запрет агрессивной русофобской пропаганды, разжигающей ненависть между украинским, русским и другими народами. Третье: отказ от фейковой и русофобской версии украинской истории. Четвёртое: прекращение героизации Бандеры и пособников нацистов из ОУН-УПА и других украинских националистических организаций.Пятое: защиту русского языка и русской культуры. Шестое: прекращение политики травли православия, издевательства над другими традиционными религиями. Седьмое: справедливый суд над украинскими пропагандистами неонацизма.Украина должна признать существующие политические реалии, которые заключаются в том, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России на основании демократического волеизъявления народа, точно так же, как Крым и Севастополь ранее.Неизбежным следствием денацификации должна стать демилитаризация. Отказ от идеологии вечной войны с "москалями" пойдёт на пользу самой Украине. Следовательно, не понадобится большая армия, которую сейчас западники накачивают оружием, пытаясь реализовать заранее обречённые идеи нанести России стратегическое поражение.После войны Германия и Япония отказались от милитаризма, что стало благом для их народа. Россия будет шаг за шагом решать задачи, поставленные в ходе специальной военной операции. Уверен, что все цели СВО, среди которых будет денацификация – являются одной из важнейших задач, и будут достигнуты.Ещё о форсайт-форуме "Какая победа нам нужна": Мы однозначно победим! Что узнать первым: образ будущего, а потом образ победы или наоборот* - деятельность организации запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240608/1055556729.html

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россия, германия, украина, владимир путин, степан бандера, владимир зеленский, оун-упа, красная армия, украина.ру, эксклюзив