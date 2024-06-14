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Украина потребовала $50 млрд российских активов на любые цели

Украина потребовала $50 млрд российских активов на любые цели - 14.06.2024 Украина.ру

Украина потребовала $50 млрд российских активов на любые цели

Украинские власти рассчитывают получить прибыль от замороженных российских активов для формирования бюджета на следующий год

2024-06-14T16:00

2024-06-14T16:00

2024-06-14T16:00

новости

украина

киев

марченко

активы

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Украинские власти потребовали передать им $50 млрд замороженных российских активов на любые цели и в этом году. С таким заявлением выступил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире украинского телемарафона. Марченко предложил дождаться итогового заявления по результатам саммита G7. После этого начнется техническая часть работы, которая включает в себя требования Киева. В частности, украинские власти потребовали перевести им деньги в 2024 году, средства должны быть направлены на любые цели и расходы. "К нам прислушались и я надеюсь, что в техническом решении, которое мы сейчас обсуждаем, это будет реализовано. Кроме того, это позволяет двигать основной трек - конфискация активов, на которой мы также настаивали", - заявил Марченко. По словам Марченко, $50 млрд нужны Украине для перспективы формирования бюджета на 2025 год. Без этих средств в министерстве не могут покрыть военные и социальные расходы государства. Ранее американские чиновники предлагали выделить Украине до $50 млрд в кредит за счет прибыли от замороженных российских активов. Для этого власти Евросоюза должны продлить антироссийские санкции на неопределенный срок. Об этом сообщили журналисты Financial Times.Санкции против России продлевают каждые полгода. Американские чиновники настаивают, что пакеты ограничительных мер должны действовать до окончания специальной военной операции на Украине. Таким образом Штаты получат гарантию, что Киев вернет заемные средства.13 июня лидеры стран G7 одобрили планы передать Украине $50 млрд. Планируется, что деньги переведут в 2024 году. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, половину средств выделит ЕС, вторую - другие страны G7. "Этот кредит предполагается погасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов", — заявили в администрации президента Франции. "Еще 50 миллиардов долларов для Украины. Для этого мы используем проценты из замороженных активов — умный инструмент, который демонстрирует Путину наше единство", - заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

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новости, украина, киев, марченко, активы