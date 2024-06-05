США готовы дать Украине $50 млрд в кредит, если ЕС продлит санкции - FT - 05.06.2024 Украина.ру
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США готовы дать Украине $50 млрд в кредит, если ЕС продлит санкции - FT
США готовы дать Украине $50 млрд в кредит, если ЕС продлит санкции - FT - 05.06.2024 Украина.ру
США готовы дать Украине $50 млрд в кредит, если ЕС продлит санкции - FT
Санкции против России продлевают каждые полгода. Американские чиновники настаивают, что пакеты ограничительных мер должны действовать до окончания специальной военной операции на Украине
2024-06-05T15:04
2024-06-05T15:04
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Администрация США готова предоставить Украине до $50 млрд в кредит за счет прибыли от замороженных российских активов. Для этого власти Евросоюза должны продлить антироссийские санкции на неопределенный срок. Об этом сообщили журналисты Financial Times, ссылаясь на документ, подготовленный для встречи министров финансов ЕС 5 июня. Санкции против России продлевают каждые полгода. Американские чиновники настаивают, что пакеты ограничительных мер должны действовать до окончания специальной военной операции на Украине. Таким образом Штаты получат гарантию, что Киев вернет заемные средства. Если санкции не введут на постоянной основе, а прибыль от российских активов не покроет объемы выплат, будут рассмотрены другие варианты. Предполагается, что министры финансов ЕС могут придти к какому-либо решению по этому вопросу до саммита лидеров стран G7 в Италии. Белый дом может сделать новые заявления по конфискации замороженных российских активов, заявил на брифинг 5 июня помощник президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан. Вопрос будут обсуждать на встрече Байдена с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Салливана, спешка вызвана грядущим саммитом G7.
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новости, украина, ес, financial times, сша, россия
Новости, Украина, ЕС, Financial Times, США, Россия

США готовы дать Украине $50 млрд в кредит, если ЕС продлит санкции - FT

15:04 05.06.2024
 
© скриншотБайден и Зеленский на пресс-конференции 13 декабря
Байден и Зеленский на пресс-конференции 13 декабря
© скриншот
Читать в
Санкции против России продлевают каждые полгода. Американские чиновники настаивают, что пакеты ограничительных мер должны действовать до окончания специальной военной операции на Украине
Администрация США готова предоставить Украине до $50 млрд в кредит за счет прибыли от замороженных российских активов. Для этого власти Евросоюза должны продлить антироссийские санкции на неопределенный срок. Об этом сообщили журналисты Financial Times, ссылаясь на документ, подготовленный для встречи министров финансов ЕС 5 июня.
Санкции против России продлевают каждые полгода. Американские чиновники настаивают, что пакеты ограничительных мер должны действовать до окончания специальной военной операции на Украине. Таким образом Штаты получат гарантию, что Киев вернет заемные средства.
Если санкции не введут на постоянной основе, а прибыль от российских активов не покроет объемы выплат, будут рассмотрены другие варианты.
Предполагается, что министры финансов ЕС могут придти к какому-либо решению по этому вопросу до саммита лидеров стран G7 в Италии.
Белый дом может сделать новые заявления по конфискации замороженных российских активов, заявил на брифинг 5 июня помощник президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан. Вопрос будут обсуждать на встрече Байдена с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Салливана, спешка вызвана грядущим саммитом G7.
 
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