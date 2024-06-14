https://ukraina.ru/20240614/1055646233.html
"Корабль ЕС" быстро на 180 градусов не развернуть: Ищенко об итогах выборов в Европарламент
"Корабль ЕС" быстро на 180 градусов не развернуть: Ищенко об итогах выборов в Европарламент - 14.06.2024 Украина.ру
"Корабль ЕС" быстро на 180 градусов не развернуть: Ищенко об итогах выборов в Европарламент
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" разобрал ситуацию с "правым поворотом" в европейской политике и итоги выборов в Европарламент, объяснил, почему конференция по Украине уже объявлена провальной, а также рассказал об очертаниях противоборствующих блоков и пояснил, как Армения допустила ошибочный выбор:
2024-06-14T12:28
2024-06-14T12:28
2024-06-14T12:28
видео
ростислав ищенко
германия
польша
европарламент
выборы
армения
конференция
украина
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0e/1055645317_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_267ffc5de2ae24d6ecacf91b4718c0d3.jpg.webp
0:21 – Итоги выборов в Европарламент и "правый поворот";19:27 – Конференция по Украине в Швейцарии;32:39 – США-Россия-Китай: блоки и их очертания;42:26 – Позиция Армении и выход из ОДКБ.
германия
польша
армения
украина
швейцария
сша
россия
китай
европа
белоруссия
грузия
казахстан
сирия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0e/1055645317_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5b9742c655ba21032e98464ed4b3893.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, германия, польша, европарламент, выборы, армения, конференция, украина, швейцария, сша, россия, китай, одкб, олаф шольц, мир, война, европа, белоруссия, грузия, казахстан, сирия, вов, нато, никол пашинян, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Германия, Польша, Европарламент, выборы, Армения, конференция, Украина, Швейцария, США, Россия, Китай, ОДКБ, Олаф Шольц, мир, война, Европа, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Сирия, ВОВ, НАТО, Никол Пашинян
"Корабль ЕС" быстро на 180 градусов не развернуть: Ищенко об итогах выборов в Европарламент
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" разобрал ситуацию с "правым поворотом" в европейской политике и итоги выборов в Европарламент, объяснил, почему конференция по Украине уже объявлена провальной, а также рассказал об очертаниях противоборствующих блоков и пояснил, как Армения допустила ошибочный выбор:
0:21
– Итоги выборов в Европарламент и "правый поворот";19:27
– Конференция по Украине в Швейцарии;32:39
– США-Россия-Китай: блоки и их очертания;42:26
– Позиция Армении и выход из ОДКБ.