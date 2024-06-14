https://ukraina.ru/20240614/1055646233.html

"Корабль ЕС" быстро на 180 градусов не развернуть: Ищенко об итогах выборов в Европарламент

"Корабль ЕС" быстро на 180 градусов не развернуть: Ищенко об итогах выборов в Европарламент - 14.06.2024 Украина.ру

"Корабль ЕС" быстро на 180 градусов не развернуть: Ищенко об итогах выборов в Европарламент

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" разобрал ситуацию с "правым поворотом" в европейской политике и итоги выборов в Европарламент, объяснил, почему конференция по Украине уже объявлена провальной, а также рассказал об очертаниях противоборствующих блоков и пояснил, как Армения допустила ошибочный выбор:

2024-06-14T12:28

2024-06-14T12:28

2024-06-14T12:28

видео

ростислав ищенко

германия

польша

европарламент

выборы

армения

конференция

украина

швейцария

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0:21 – Итоги выборов в Европарламент и "правый поворот";19:27 – Конференция по Украине в Швейцарии;32:39 – США-Россия-Китай: блоки и их очертания;42:26 – Позиция Армении и выход из ОДКБ.

германия

польша

армения

украина

швейцария

сша

россия

китай

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белоруссия

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казахстан

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