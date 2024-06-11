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Актриса Троянова* обвинила в своём алкоголизме Россию и согласилась с призывом убивать детей

Актриса Троянова* обвинила в своём алкоголизме Россию и согласилась с призывом убивать детей - 11.06.2024 Украина.ру

Актриса Троянова* обвинила в своём алкоголизме Россию и согласилась с призывом убивать детей

Российская актриса Яна Троянова* заявила, что согласна с призывом убивать русских детей. Об этом она заявила в интервью "Новой газете — Европа"**

2024-06-11T13:57

2024-06-11T13:57

2024-06-11T13:59

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иноагент

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российская актриса

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Троянова* также заявила, что у неё имеются претензии к России, так она "страна родила её алкоголичкой".Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова заявила, что обратилась в Следственный Комитет с просьбой проверить высказывания актрисы.Минюст РФ включил Троянову* в реестр иноагентов за распространение фейков о решениях и политике российских властей, заявления против специальной военной операции и выступления на информационных площадках иностранных СМИ и иноагентов.Сейчас она живет во Франции.О судьбах других иноагентов, высказывающихся против России - в материале Елены Мурзиной Не только деньги. Зачем Максим Галкин* пытается избавиться от статуса иноагента на сайте Украина.ру.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация, признанная нежелательной в России.

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новости, россия, следственный комитет, иноагент, актриса, российская актриса