https://ukraina.ru/20240611/1055604953.html
Актриса Троянова* обвинила в своём алкоголизме Россию и согласилась с призывом убивать детей
Актриса Троянова* обвинила в своём алкоголизме Россию и согласилась с призывом убивать детей - 11.06.2024 Украина.ру
Актриса Троянова* обвинила в своём алкоголизме Россию и согласилась с призывом убивать детей
Российская актриса Яна Троянова* заявила, что согласна с призывом убивать русских детей. Об этом она заявила в интервью "Новой газете — Европа"**
2024-06-11T13:57
2024-06-11T13:57
2024-06-11T13:59
новости
россия
следственный комитет
иноагент
актриса
российская актриса
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Троянова* также заявила, что у неё имеются претензии к России, так она "страна родила её алкоголичкой".Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова заявила, что обратилась в Следственный Комитет с просьбой проверить высказывания актрисы.Минюст РФ включил Троянову* в реестр иноагентов за распространение фейков о решениях и политике российских властей, заявления против специальной военной операции и выступления на информационных площадках иностранных СМИ и иноагентов.Сейчас она живет во Франции.О судьбах других иноагентов, высказывающихся против России - в материале Елены Мурзиной Не только деньги. Зачем Максим Галкин* пытается избавиться от статуса иноагента на сайте Украина.ру.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация, признанная нежелательной в России.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, следственный комитет, иноагент, актриса, российская актриса
Новости, Россия, Следственный комитет, иноагент, актриса, российская актриса
Актриса Троянова* обвинила в своём алкоголизме Россию и согласилась с призывом убивать детей
13:57 11.06.2024 (обновлено: 13:59 11.06.2024)
Российская актриса Яна Троянова* заявила, что согласна с призывом убивать русских детей. Об этом она заявила в интервью "Новой газете — Европа"**
"Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей". Или как украинцы говорят: "Хороший русский — мертвый русский", — сказала она.
Троянова* также заявила, что у неё имеются претензии к России, так она "страна родила её алкоголичкой".
Вице-спикер Государственной Думы РФ Анна Кузнецова заявила, что обратилась в Следственный Комитет с просьбой проверить высказывания актрисы.
Минюст РФ включил Троянову* в реестр иноагентов за распространение фейков о решениях и политике российских властей, заявления против специальной военной операции и выступления на информационных площадках иностранных СМИ и иноагентов.
Сейчас она живет во Франции.
О судьбах других иноагентов, высказывающихся против России - в материале Елены Мурзиной Не только деньги. Зачем Максим Галкин* пытается избавиться от статуса иноагента
на сайте Украина.ру.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Организация, признанная нежелательной в России.