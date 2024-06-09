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Не только деньги. Зачем Максим Галкин пытается избавиться от статуса иноагента

Не только деньги. Зачем Максим Галкин пытается избавиться от статуса иноагента - 09.06.2024 Украина.ру

Не только деньги. Зачем Максим Галкин пытается избавиться от статуса иноагента

Недавно иноагент Максим Галкин в очередной раз обратился в суд, пытаясь снять с себя иноагентский статус.

2024-06-09T10:34

2024-06-09T10:34

2024-06-09T10:34

россия

израиль

запад

максим галкин

семен слепаков

алла пугачева

госдума

эксклюзив

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И эта попытка опять закончилась неудачей.Уже в третий раз Галкин пытается избавиться от этого "почётного звания", как ещё недавно он сам называл звание иноагента. Делал вид, что гордится им.Говорил, что иноагенты - это для него компания "приличных людей".Его супруга Алла Пугачёва даже просила, чтобы и ей дали звание иноагента.Лайма Вайкуле выдвигала Галкина в президенты России. Лучшей кандидатуры нет, так говорила. Разве что Алла.Все они пафосно сравнивали себя с белой эмиграцией.Через буквально полгода Галкин побежал в суд это звание снимать. Решил больше не оставаться в "приличной компании"?Вместе с Галкиным пытались снять с себя статус иноагентов блогер Илья Варламов и автор комических куплетов Семен Слепаков. Но всем им было отказано.Зачем же они пытаются этот статус снять?Три причины или всего однаДепутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал три причины, но все они в итоге сводятся к одной: деньги.Причины же эти таковы. Статус иноагента "не даёт шанса брать заказы на территории России", а концерты, даже по всему миру, не кормят Галкина. Вот корпоративы в России - это другое дело.Вторая: "статус иноагента отталкивает рекламодателей".И третья: иноагент должен публиковать раз в полгода свои доходы и расходы публично. Ясно, что Галкин, Варламов и Слепаков этого делать не хотят.Хоть доходы их и смешны сейчас по сравнению с теми суммами, которые они получали в России.Прайс на корпоративыПрайс лист цен на выступление "звезд" на корпоративах в прошлые годы, хорошо известен.Галкин ещё два с половиной года назад появлялся на корпоративе не менее чем за 7 миллионов рублей.БИ-2 - за 6 миллионов.Стоимость появления иноагента Прусикина из "Литл Биг" - была 3 миллиона.Светлана Лобода, которой запрещен въезд в Россию на 50 лет, получала 4 миллиона.А ведь еще были миллионные гонорары за участие в рекламных кампаниях. Миллионы за рекламу банков получал иноагент Слепаков.Но все это пока еще в недалёком прошлом. Нет теперь ни рекламы, ни корпоративов, ни самих миллионов.Иноагенты-миллионерыХотя иноагенты, безусловно, не бедствуют и не доедают последнюю корочку хлеба. И не будут доедать, заработали достаточно, до конца жизни.Семен Слепаков - долларовый миллионер, Галкин - тоже. Как и многие иноагенты, которые до СВО исправно "делали кассу" в России.Супруг Пугачевой последние годы занимал первые строчки рейтинга "Форбс". Даже за год пандемии он сумел заработать 3 миллиона долларов.Конечно, многое вложено в знаменитый замок в Грязи, который никак не могут продать, в зарубежную недвижимость.Тем не менее, эти люди - миллионеры, и таковыми, скорее всего, и останутся.Так в чем же дело? Почему миллионеров-иноагентов не устраивает их статус? Неужели им нужны еще деньги?Можно немного поспорить с уважаемым Анатолием Вассерманом.Да, безусловно, деньги лишними не бывают. Даже для израильского миллионера возможность заработать - это важная и приятная опция.Но дело не только в деньгах.Они потеряли всёДля того, чтобы разобраться в том, что толкает их в суды, снимать с себя статус иноагента, надо понять, почему они в этом статусе оказались.Причина очень простая - огромное самомнение, искажённое восприятия самого себя, которое случается даже у очень талантливых и умных людей.Но на фоне баснословных гонораров и популярности у них началось уже даже не чувство собственной важности, а неадекватное чувство собственной исключительности.Мария Арбатова в одной из передач, размышляя о феномене иноагентов, задала такой вопрос:"Галкин что, однажды проснулся и вдруг почувствовал себя Радищевым?"Конечно же, нет. Не было ни философских, ни политических причин.Галкин, Слепаков, другие иноагенты просто подсчитали выгоду и решили, что там, на Западе - выгоднее.Они не поняли, что потеряют самое главное - статус артиста России.Казалось, что это так, чепуха. Такие талантливые люди, такие популярные, "исключительные" - они будут востребованы везде.Так сын, брат и внук советских офицеров Галкин оказался в Израиле.Но тут оказалось, что так, как они жили в России, они не будут жить нигде.И дело не только в деньгах.Слава, публика, популярность, любовь российского зрителя. Статус "исключительного". Вот что потерял Галкин. Он был на вершине телевизионной и артистической общественной пирамиды.Такого не будет больше нигде и никогда. И даже если Галкин со Слепаковым вернутся в Россию.Но всё-таки что-то будет. Что-то они смогут вернуть, какие-то остатки популярности у них еще есть. Будут люди продолжать узнавать на улице, вспоминать по прежним выступлениям.Какие-то корпоративы будут, выступать можно будет не в районных ДК в Латвии.Это не шутка. Недавно Галкин выступал в зале ДК в латвийском городке, где всех жителей - 10 тысяч.Возвращение?Так что же, иноагенты готовятся к возможному возвращению в Россию?Наверняка мысли такие есть. Но сделать это будет очень сложно, так как слишком много тот же Галкин уже наговорил.Галкин постоянно просил не делать записи его концертов, но кое-что все равно попало в сеть.Это шоу, полные несмешных и неинтересных шуток. Здоровается с публикой Галкин теперь на украинском, песни тоже поёт на украинском.Шутит про президента Белоруссии Лукашенко, которого будут клонировать в Мавзолее (о чём это вообще?)Жалуется, что (с пафосом) он "не может жить в стране, которая воюет, и только за это его считают предателем". При этом сам Галкин поддержал войну Израиля в Палестине с запредельным уже количеством жертв, тысяч убитых женщин и детей. И продолжает поддерживать.Про телеведущих Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева. Пересказывать кровожадные шутки не хочется.Про заслуженную телеведущую Ангелину Вовк, которая сказала, что пойдёт на СВО. Ей Галкин со сцены посоветовал пойти с Хрюшей и Степашкой, а еще лучше - с Филей (Киркоровым).Попытался посмеяться над песней Шамана "Встанем!". "Я уверен, будут петь "Сядем!"Американская и израильская публика одобрительно смеялась."Какая же низменная гнида", - высказался про Галкина бывший депутат Госдумы Роман Худяков. Кстати, Ольга Скабеева употребила то же слово для характеристики иноагента.Роман Худяков уверен, что все эти шутки - не просто неуместный юмор, они "оскорбляют русских солдат и русских людей"."Что с ним? Галкин Максим, который вёл такие добрые передачи. А теперешние его шутки, его поведение! Я в ужасе. Украине помогать, когда такая ситуация..." - говорит народная артистка России Светлана Немоляева.И объясняет его поведение:"Все эти ужасные шутки, которые он говорит на концертах про спецоперацию. В какой-то мере это от беспомощности, от безысходности. Наговорил о России ужасных слов, понаделал дел. Из чувства гордыни продолжает доказывать всем, что он якобы прав... Мне очень жалко таких людей. Они лишили себя самого главного в жизни - своей земли.""Я лишнего виски выпил, поэтому предыдущее видео удалил", - такие сообщения теперь появляются в сети от Галкина.Говорят, крепко выпивает иноагент.Бравада закончилась. Начались будни иноагента.Готовится ли Галкин с семьёй к возвращению в Россию? Судя по попыткам избавиться от статуса иноагента - похоже, что да. Но что об этом скажет общество? И нужны ли они нам?О том, что происходит в самом и вокруг него поместье Пугачевой и Галкина в деревне Грязи, расположенном в Московской области - в материале Елены мурзиной Теперь экономкласс. Как живут сегодня Пугачева, её супруг и другие обитатели замка в деревне Грязь

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

россия, израиль, запад, максим галкин, семен слепаков, алла пугачева, госдума, эксклюзив