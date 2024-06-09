https://ukraina.ru/20240609/1055564112.html
Не только деньги. Зачем Максим Галкин пытается избавиться от статуса иноагента
Не только деньги. Зачем Максим Галкин пытается избавиться от статуса иноагента - 09.06.2024 Украина.ру
Не только деньги. Зачем Максим Галкин пытается избавиться от статуса иноагента
Недавно иноагент Максим Галкин в очередной раз обратился в суд, пытаясь снять с себя иноагентский статус.
2024-06-09T10:34
2024-06-09T10:34
2024-06-09T10:34
россия
израиль
запад
максим галкин
семен слепаков
алла пугачева
госдума
эксклюзив
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И эта попытка опять закончилась неудачей.Уже в третий раз Галкин пытается избавиться от этого "почётного звания", как ещё недавно он сам называл звание иноагента. Делал вид, что гордится им.Говорил, что иноагенты - это для него компания "приличных людей".Его супруга Алла Пугачёва даже просила, чтобы и ей дали звание иноагента.Лайма Вайкуле выдвигала Галкина в президенты России. Лучшей кандидатуры нет, так говорила. Разве что Алла.Все они пафосно сравнивали себя с белой эмиграцией.Через буквально полгода Галкин побежал в суд это звание снимать. Решил больше не оставаться в "приличной компании"?Вместе с Галкиным пытались снять с себя статус иноагентов блогер Илья Варламов и автор комических куплетов Семен Слепаков. Но всем им было отказано.Зачем же они пытаются этот статус снять?Три причины или всего однаДепутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал три причины, но все они в итоге сводятся к одной: деньги.Причины же эти таковы. Статус иноагента "не даёт шанса брать заказы на территории России", а концерты, даже по всему миру, не кормят Галкина. Вот корпоративы в России - это другое дело.Вторая: "статус иноагента отталкивает рекламодателей".И третья: иноагент должен публиковать раз в полгода свои доходы и расходы публично. Ясно, что Галкин, Варламов и Слепаков этого делать не хотят.Хоть доходы их и смешны сейчас по сравнению с теми суммами, которые они получали в России.Прайс на корпоративыПрайс лист цен на выступление "звезд" на корпоративах в прошлые годы, хорошо известен.Галкин ещё два с половиной года назад появлялся на корпоративе не менее чем за 7 миллионов рублей.БИ-2 - за 6 миллионов.Стоимость появления иноагента Прусикина из "Литл Биг" - была 3 миллиона.Светлана Лобода, которой запрещен въезд в Россию на 50 лет, получала 4 миллиона.А ведь еще были миллионные гонорары за участие в рекламных кампаниях. Миллионы за рекламу банков получал иноагент Слепаков.Но все это пока еще в недалёком прошлом. Нет теперь ни рекламы, ни корпоративов, ни самих миллионов.Иноагенты-миллионерыХотя иноагенты, безусловно, не бедствуют и не доедают последнюю корочку хлеба. И не будут доедать, заработали достаточно, до конца жизни.Семен Слепаков - долларовый миллионер, Галкин - тоже. Как и многие иноагенты, которые до СВО исправно "делали кассу" в России.Супруг Пугачевой последние годы занимал первые строчки рейтинга "Форбс". Даже за год пандемии он сумел заработать 3 миллиона долларов.Конечно, многое вложено в знаменитый замок в Грязи, который никак не могут продать, в зарубежную недвижимость.Тем не менее, эти люди - миллионеры, и таковыми, скорее всего, и останутся.Так в чем же дело? Почему миллионеров-иноагентов не устраивает их статус? Неужели им нужны еще деньги?Можно немного поспорить с уважаемым Анатолием Вассерманом.Да, безусловно, деньги лишними не бывают. Даже для израильского миллионера возможность заработать - это важная и приятная опция.Но дело не только в деньгах.Они потеряли всёДля того, чтобы разобраться в том, что толкает их в суды, снимать с себя статус иноагента, надо понять, почему они в этом статусе оказались.Причина очень простая - огромное самомнение, искажённое восприятия самого себя, которое случается даже у очень талантливых и умных людей.Но на фоне баснословных гонораров и популярности у них началось уже даже не чувство собственной важности, а неадекватное чувство собственной исключительности.Мария Арбатова в одной из передач, размышляя о феномене иноагентов, задала такой вопрос:"Галкин что, однажды проснулся и вдруг почувствовал себя Радищевым?"Конечно же, нет. Не было ни философских, ни политических причин.Галкин, Слепаков, другие иноагенты просто подсчитали выгоду и решили, что там, на Западе - выгоднее.Они не поняли, что потеряют самое главное - статус артиста России.Казалось, что это так, чепуха. Такие талантливые люди, такие популярные, "исключительные" - они будут востребованы везде.Так сын, брат и внук советских офицеров Галкин оказался в Израиле.Но тут оказалось, что так, как они жили в России, они не будут жить нигде.И дело не только в деньгах.Слава, публика, популярность, любовь российского зрителя. Статус "исключительного". Вот что потерял Галкин. Он был на вершине телевизионной и артистической общественной пирамиды.Такого не будет больше нигде и никогда. И даже если Галкин со Слепаковым вернутся в Россию.Но всё-таки что-то будет. Что-то они смогут вернуть, какие-то остатки популярности у них еще есть. Будут люди продолжать узнавать на улице, вспоминать по прежним выступлениям.Какие-то корпоративы будут, выступать можно будет не в районных ДК в Латвии.Это не шутка. Недавно Галкин выступал в зале ДК в латвийском городке, где всех жителей - 10 тысяч.Возвращение?Так что же, иноагенты готовятся к возможному возвращению в Россию?Наверняка мысли такие есть. Но сделать это будет очень сложно, так как слишком много тот же Галкин уже наговорил.Галкин постоянно просил не делать записи его концертов, но кое-что все равно попало в сеть.Это шоу, полные несмешных и неинтересных шуток. Здоровается с публикой Галкин теперь на украинском, песни тоже поёт на украинском.Шутит про президента Белоруссии Лукашенко, которого будут клонировать в Мавзолее (о чём это вообще?)Жалуется, что (с пафосом) он "не может жить в стране, которая воюет, и только за это его считают предателем". При этом сам Галкин поддержал войну Израиля в Палестине с запредельным уже количеством жертв, тысяч убитых женщин и детей. И продолжает поддерживать.Про телеведущих Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева. Пересказывать кровожадные шутки не хочется.Про заслуженную телеведущую Ангелину Вовк, которая сказала, что пойдёт на СВО. Ей Галкин со сцены посоветовал пойти с Хрюшей и Степашкой, а еще лучше - с Филей (Киркоровым).Попытался посмеяться над песней Шамана "Встанем!". "Я уверен, будут петь "Сядем!"Американская и израильская публика одобрительно смеялась."Какая же низменная гнида", - высказался про Галкина бывший депутат Госдумы Роман Худяков. Кстати, Ольга Скабеева употребила то же слово для характеристики иноагента.Роман Худяков уверен, что все эти шутки - не просто неуместный юмор, они "оскорбляют русских солдат и русских людей"."Что с ним? Галкин Максим, который вёл такие добрые передачи. А теперешние его шутки, его поведение! Я в ужасе. Украине помогать, когда такая ситуация..." - говорит народная артистка России Светлана Немоляева.И объясняет его поведение:"Все эти ужасные шутки, которые он говорит на концертах про спецоперацию. В какой-то мере это от беспомощности, от безысходности. Наговорил о России ужасных слов, понаделал дел. Из чувства гордыни продолжает доказывать всем, что он якобы прав... Мне очень жалко таких людей. Они лишили себя самого главного в жизни - своей земли.""Я лишнего виски выпил, поэтому предыдущее видео удалил", - такие сообщения теперь появляются в сети от Галкина.Говорят, крепко выпивает иноагент.Бравада закончилась. Начались будни иноагента.Готовится ли Галкин с семьёй к возвращению в Россию? Судя по попыткам избавиться от статуса иноагента - похоже, что да. Но что об этом скажет общество? И нужны ли они нам?О том, что происходит в самом и вокруг него поместье Пугачевой и Галкина в деревне Грязи, расположенном в Московской области - в материале Елены мурзиной Теперь экономкласс. Как живут сегодня Пугачева, её супруг и другие обитатели замка в деревне Грязь
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, израиль, запад, максим галкин, семен слепаков, алла пугачева, госдума, эксклюзив
Не только деньги. Зачем Максим Галкин пытается избавиться от статуса иноагента
Недавно иноагент Максим Галкин в очередной раз обратился в суд, пытаясь снять с себя иноагентский статус.
И эта попытка опять закончилась неудачей.
Уже в третий раз Галкин пытается избавиться от этого "почётного звания", как ещё недавно он сам называл звание иноагента. Делал вид, что гордится им.
Говорил, что иноагенты - это для него компания "приличных людей".
Его супруга Алла Пугачёва даже просила, чтобы и ей дали звание иноагента.
Лайма Вайкуле выдвигала Галкина в президенты России. Лучшей кандидатуры нет, так говорила. Разве что Алла.
Все они пафосно сравнивали себя с белой эмиграцией.
Через буквально полгода Галкин побежал в суд это звание снимать. Решил больше не оставаться в "приличной компании"?
Вместе с Галкиным пытались снять с себя статус иноагентов блогер Илья Варламов и автор комических куплетов Семен Слепаков. Но всем им было отказано.
Зачем же они пытаются этот статус снять?
Три причины или всего одна
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман
назвал три причины, но все они в итоге сводятся к одной: деньги.
Причины же эти таковы. Статус иноагента "не даёт шанса брать заказы на территории России", а концерты, даже по всему миру, не кормят Галкина. Вот корпоративы в России - это другое дело.
Вторая: "статус иноагента отталкивает рекламодателей".
И третья: иноагент должен публиковать раз в полгода свои доходы и расходы публично. Ясно, что Галкин, Варламов и Слепаков этого делать не хотят.
Хоть доходы их и смешны сейчас по сравнению с теми суммами, которые они получали в России.
Прайс лист цен на выступление "звезд" на корпоративах в прошлые годы, хорошо известен.
Галкин ещё два с половиной года назад появлялся на корпоративе не менее чем за 7 миллионов рублей.
Стоимость появления иноагента Прусикина из "Литл Биг" - была 3 миллиона.
Светлана Лобода, которой запрещен въезд в Россию на 50 лет, получала 4 миллиона.
А ведь еще были миллионные гонорары за участие в рекламных кампаниях. Миллионы за рекламу банков получал иноагент Слепаков.
Но все это пока еще в недалёком прошлом. Нет теперь ни рекламы, ни корпоративов, ни самих миллионов.
Хотя иноагенты, безусловно, не бедствуют и не доедают последнюю корочку хлеба. И не будут доедать, заработали достаточно, до конца жизни.
Семен Слепаков - долларовый миллионер, Галкин - тоже. Как и многие иноагенты, которые до СВО исправно "делали кассу" в России.
Супруг Пугачевой последние годы занимал первые строчки рейтинга "Форбс". Даже за год пандемии он сумел заработать 3 миллиона долларов.
Конечно, многое вложено в знаменитый замок в Грязи, который никак не могут продать, в зарубежную недвижимость.
Тем не менее, эти люди - миллионеры, и таковыми, скорее всего, и останутся.
Так в чем же дело? Почему миллионеров-иноагентов не устраивает их статус? Неужели им нужны еще деньги?
Можно немного поспорить с уважаемым Анатолием Вассерманом.
Да, безусловно, деньги лишними не бывают. Даже для израильского миллионера возможность заработать - это важная и приятная опция.
Но дело не только в деньгах.
Для того, чтобы разобраться в том, что толкает их в суды, снимать с себя статус иноагента, надо понять, почему они в этом статусе оказались.
Причина очень простая - огромное самомнение, искажённое восприятия самого себя, которое случается даже у очень талантливых и умных людей.
Но на фоне баснословных гонораров и популярности у них началось уже даже не чувство собственной важности, а неадекватное чувство собственной исключительности.
Мария Арбатова в одной из передач, размышляя о феномене иноагентов, задала такой вопрос:
"Галкин что, однажды проснулся и вдруг почувствовал себя Радищевым?"
Конечно же, нет. Не было ни философских, ни политических причин.
Галкин, Слепаков, другие иноагенты просто подсчитали выгоду и решили, что там, на Западе - выгоднее.
Они не поняли, что потеряют самое главное - статус артиста России.
Казалось, что это так, чепуха. Такие талантливые люди, такие популярные, "исключительные" - они будут востребованы везде.
Так сын, брат и внук советских офицеров Галкин оказался в Израиле.
Но тут оказалось, что так, как они жили в России, они не будут жить нигде.
И дело не только в деньгах.
Слава, публика, популярность, любовь российского зрителя. Статус "исключительного". Вот что потерял Галкин. Он был на вершине телевизионной и артистической общественной пирамиды.
Такого не будет больше нигде и никогда. И даже если Галкин со Слепаковым вернутся в Россию.
Но всё-таки что-то будет. Что-то они смогут вернуть, какие-то остатки популярности у них еще есть. Будут люди продолжать узнавать на улице, вспоминать по прежним выступлениям.
Какие-то корпоративы будут, выступать можно будет не в районных ДК в Латвии.
Это не шутка. Недавно Галкин выступал в зале ДК в латвийском городке, где всех жителей - 10 тысяч.
Так что же, иноагенты готовятся к возможному возвращению в Россию?
Наверняка мысли такие есть. Но сделать это будет очень сложно, так как слишком много тот же Галкин уже наговорил.
Галкин постоянно просил не делать записи его концертов, но кое-что все равно попало в сеть.
Это шоу, полные несмешных и неинтересных шуток. Здоровается с публикой Галкин теперь на украинском, песни тоже поёт на украинском.
Шутит про президента Белоруссии Лукашенко
, которого будут клонировать в Мавзолее (о чём это вообще?)
Жалуется, что (с пафосом) он "не может жить в стране, которая воюет, и только за это его считают предателем". При этом сам Галкин поддержал войну Израиля в Палестине с запредельным уже количеством жертв, тысяч убитых женщин и детей. И продолжает поддерживать.
Про телеведущих Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева. Пересказывать кровожадные шутки не хочется.
Про заслуженную телеведущую Ангелину Вовк, которая сказала, что пойдёт на СВО. Ей Галкин со сцены посоветовал пойти с Хрюшей и Степашкой, а еще лучше - с Филей (Киркоровым).
Попытался посмеяться над песней Шамана "Встанем!". "Я уверен, будут петь "Сядем!"
Американская и израильская публика одобрительно смеялась.
"Какая же низменная гнида", - высказался про Галкина бывший депутат Госдумы Роман Худяков. Кстати, Ольга Скабеева употребила то же слово для характеристики иноагента.
Роман Худяков уверен, что все эти шутки - не просто неуместный юмор, они "оскорбляют русских солдат и русских людей".
"Что с ним? Галкин Максим, который вёл такие добрые передачи. А теперешние его шутки, его поведение! Я в ужасе. Украине помогать, когда такая ситуация..." - говорит народная артистка России Светлана Немоляева.
И объясняет его поведение:
"Все эти ужасные шутки, которые он говорит на концертах про спецоперацию. В какой-то мере это от беспомощности, от безысходности. Наговорил о России ужасных слов, понаделал дел. Из чувства гордыни продолжает доказывать всем, что он якобы прав... Мне очень жалко таких людей. Они лишили себя самого главного в жизни - своей земли."
"Я лишнего виски выпил, поэтому предыдущее видео удалил", - такие сообщения теперь появляются в сети от Галкина.
Говорят, крепко выпивает иноагент.
Бравада закончилась. Начались будни иноагента.
Готовится ли Галкин с семьёй к возвращению в Россию? Судя по попыткам избавиться от статуса иноагента - похоже, что да. Но что об этом скажет общество? И нужны ли они нам?
О том, что происходит в самом и вокруг него поместье Пугачевой и Галкина в деревне Грязи, расположенном в Московской области - в материале Елены мурзиной Теперь экономкласс. Как живут сегодня Пугачева, её супруг и другие обитатели замка в деревне Грязь