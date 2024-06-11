https://ukraina.ru/20240611/1055593536.html

Эксперт рассказал, почему Украина "выжимает все соки" и похожа на боксера, который "обкололся допингом"

Эксперт рассказал, почему Украина "выжимает все соки" и похожа на боксера, который "обкололся допингом" - 11.06.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему Украина "выжимает все соки" и похожа на боксера, который "обкололся допингом"

Даже при массовой поддержке Запада Украине все равно приходится прикладывать огромные усилия для поддержания фронта. Сейчас Киев пытается выжать из себя все соки, чтобы просто удержать фронт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-06-11T03:30

2024-06-11T03:30

2024-06-11T03:30

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Ранее команда "Ватфор" в своем телеграм-канале предложила рассмотреть сценарий, при котором за 100 дней до капитуляции ВСУ США и Запад принимают решение напрямую вмешиваться в конфликт.Эксперт рассказал, что 100 дней – это отсылка к Стодневному наступлению Антанты в Первую мировую. Это вероятный сценарий того, как ВСУ могут потерпеть поражение. Украинский фронт "начнет пятиться", этот процесс станет необратимым, будет ускоряться, уточнил он.Дело в том, что даже при массовой поддержке Запада Украине все равно приходится прикладывать огромные усилия для поддержания фронта. А сверхусилия сегодня означают сверхупадок сил завтра, указал эксперт."Чудес не бывает. Украина напоминает боксера, который обкололся амфетаминами. Сегодня ты берсерк (грозный воин из древнегерманской и древнескандинавской мифологии. - Ред.), а завтра ты лежишь без сил. А если ты обколешься допингом еще раз, ты просто сдохнешь", - подчеркнул специалист.После 2022 года Россия решила: "Так, давайте чуток соберемся с силами", теперь, как видим, мы вводим это состояние в норму. А сейчас Украина пытается выжать из себя все соки, чтобы просто удержать фронт, добавил он.Киев сможет держать фронт может быть два месяца, может быть два года, но не вечно. Потому что организм государства от таких нагрузок разрушается так же, как разрушается организм человека, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.руПочему рассуждать о Сумском направлении можно только тогда, когда будет решена судьба Волчанска читайте в интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада

https://ukraina.ru/20240610/1055554429.html

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новости, украина, запад, россия, сергей полетаев , всу, оборона, фронт, сво, война