Эксперт рассказал, почему Украина "выжимает все соки" и похожа на боксера, который "обкололся допингом" - 11.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240611/1055593536.html
Эксперт рассказал, почему Украина "выжимает все соки" и похожа на боксера, который "обкололся допингом"
Эксперт рассказал, почему Украина "выжимает все соки" и похожа на боксера, который "обкололся допингом" - 11.06.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему Украина "выжимает все соки" и похожа на боксера, который "обкололся допингом"
Даже при массовой поддержке Запада Украине все равно приходится прикладывать огромные усилия для поддержания фронта. Сейчас Киев пытается выжать из себя все соки, чтобы просто удержать фронт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-06-11T03:30
2024-06-11T03:30
новости
украина
запад
россия
сергей полетаев
всу
оборона
фронт
сво
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306886_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_38296d471cf25a5579627a90e7e5dbee.jpg
Ранее команда "Ватфор" в своем телеграм-канале предложила рассмотреть сценарий, при котором за 100 дней до капитуляции ВСУ США и Запад принимают решение напрямую вмешиваться в конфликт.Эксперт рассказал, что 100 дней – это отсылка к Стодневному наступлению Антанты в Первую мировую. Это вероятный сценарий того, как ВСУ могут потерпеть поражение. Украинский фронт "начнет пятиться", этот процесс станет необратимым, будет ускоряться, уточнил он.Дело в том, что даже при массовой поддержке Запада Украине все равно приходится прикладывать огромные усилия для поддержания фронта. А сверхусилия сегодня означают сверхупадок сил завтра, указал эксперт."Чудес не бывает. Украина напоминает боксера, который обкололся амфетаминами. Сегодня ты берсерк (грозный воин из древнегерманской и древнескандинавской мифологии. - Ред.), а завтра ты лежишь без сил. А если ты обколешься допингом еще раз, ты просто сдохнешь", - подчеркнул специалист.После 2022 года Россия решила: "Так, давайте чуток соберемся с силами", теперь, как видим, мы вводим это состояние в норму. А сейчас Украина пытается выжать из себя все соки, чтобы просто удержать фронт, добавил он.Киев сможет держать фронт может быть два месяца, может быть два года, но не вечно. Потому что организм государства от таких нагрузок разрушается так же, как разрушается организм человека, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.руПочему рассуждать о Сумском направлении можно только тогда, когда будет решена судьба Волчанска читайте в интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада
https://ukraina.ru/20240610/1055554429.html
украина
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306886_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_b135fc5d723e71124d351d7dc7a251a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, россия, сергей полетаев , всу, оборона, фронт, сво, война
Новости, Украина, Запад, Россия, Сергей Полетаев , ВСУ, оборона, фронт, СВО, война

Эксперт рассказал, почему Украина "выжимает все соки" и похожа на боксера, который "обкололся допингом"

03:30 11.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Даже при массовой поддержке Запада Украине все равно приходится прикладывать огромные усилия для поддержания фронта. Сейчас Киев пытается выжать из себя все соки, чтобы просто удержать фронт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Ранее команда "Ватфор" в своем телеграм-канале предложила рассмотреть сценарий, при котором за 100 дней до капитуляции ВСУ США и Запад принимают решение напрямую вмешиваться в конфликт.
Эксперт рассказал, что 100 дней – это отсылка к Стодневному наступлению Антанты в Первую мировую. Это вероятный сценарий того, как ВСУ могут потерпеть поражение. Украинский фронт "начнет пятиться", этот процесс станет необратимым, будет ускоряться, уточнил он.
"Кое-кто из коллег считает, что Россия и поддерживаемая Западом Украина равны по силам, поэтому "позиционный тупик на фронте приведет к заморозке конфликта без взаимных обязательств". Я с этим не согласен", - отметил Полетаев.
Дело в том, что даже при массовой поддержке Запада Украине все равно приходится прикладывать огромные усилия для поддержания фронта. А сверхусилия сегодня означают сверхупадок сил завтра, указал эксперт.
"Чудес не бывает. Украина напоминает боксера, который обкололся амфетаминами. Сегодня ты берсерк (грозный воин из древнегерманской и древнескандинавской мифологии. - Ред.), а завтра ты лежишь без сил. А если ты обколешься допингом еще раз, ты просто сдохнешь", - подчеркнул специалист.
После 2022 года Россия решила: "Так, давайте чуток соберемся с силами", теперь, как видим, мы вводим это состояние в норму. А сейчас Украина пытается выжать из себя все соки, чтобы просто удержать фронт, добавил он.
Киев сможет держать фронт может быть два месяца, может быть два года, но не вечно. Потому что организм государства от таких нагрузок разрушается так же, как разрушается организм человека, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.ру
Почему рассуждать о Сумском направлении можно только тогда, когда будет решена судьба Волчанска читайте в интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада
Павел Леонов
Вчера, 05:20
Павел Леонов: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из НикарагуаНе исключено, что полякам будут кидать цветы на танковую броню, как уже было неоднократно, когда Западная Украина приветствовала своих европейских "освободителей". Поэтому вопрос вооруженного противостояния России и Польши смещается на потом. До этого еще будет куча политических событий, и как все повернется — предсказать не берется никто
 
НовостиУкраинаЗападРоссияСергей ПолетаевВСУоборонафронтСВОвойна
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:10Военный эксперт раскрыл, почему натовские "Патриоты" не смогут "закрыть" с Польши территорию Украины
04:00Эксперт о том, сколько солдат и танков нужно России, чтобы победить и решить по-новому "задачу Сталина"
03:45Интервенция НАТО: Полетаев о том, сможет ли западное ПВО прикрыть фронт ВСУ и правобережную Украину
03:30Эксперт рассказал, почему Украина "выжимает все соки" и похожа на боксера, который "обкололся допингом"
03:20Сергей Полетаев о том, что будет, если НАТО применит против России ударные ракеты на 1000 километров
03:10Эксперт объяснил, почему Западу нужно придумать "что-то другое", чтобы переломить ситуацию на поле боя
03:00Эксперт раскрыл, захочет ли Запад "вписаться за Украину" и как "поддержит клиента" после разгрома ВСУ
23:12МО Украины начало напрямую сотрудничать с мировыми производителями оружия
22:47В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года
22:21В Польше украинским беженцам существенно урезали льготы
21:52Поставщики электроэнергии для МО РФ и их подельники получили от 3,5 до 9 лет тюрьмы
21:26В Белгородской области ранения от атак дронов получили еще 3 мирных жителя
21:12Премьер-министр Польши объявил о создании буферной зоны на границе с Белоруссией
20:46Около 1,5 млн украинцев и украинок обновили свои данные для мобилизации в ВСУ
20:17Белоусов впервые провел встречу с военкорами
19:45В МИД РФ оценили ход выборов в ЕП: жёсткие ограничения, отсутствие конкурентной борьбы, зачистки в СМИ
19:05"Решение последней надежды": Киев может пойти на девальвацию и эмиссию гривны
18:31Украинцев мотивируют выходить на пенсию позже, манипулируя их "заинтересованностью"
18:21Итоги европейских выборов. Как изменится политика ЕС в отношении России?
18:06Экс-сотрудник СБУ раскрыл, где готовили соисполнителей диверсии на Северных потоках
Лента новостейМолния