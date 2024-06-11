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Алексей Кузнецов: кто он

Алексей Кузнецов: кто он - 11.06.2024 Украина.ру

Алексей Кузнецов: кто он

Директор Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)

2024-06-11T04:35

2024-06-11T04:35

2024-06-11T04:35

новости

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Кузнецов Алексей Владимирович родился 1 ноября 1978 г. в Москве. С отличием окончил сначала бакалавриат (1999 г.), потом магистратуру (2001 г.) кафедры социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Стажировался в Марбургском университете (ФРГ). В 2003 г. досрочно окончил очную аспирантуру ИМЭМО РАН в связи с защитой кандидатской диссертации (тема – "Влияние глобализации на внешнеэкономические связи Германии", специальность – "мировая экономика"). В 2008 г. стал доктором экономических наук (тема диссертации — "Интернационализация российской экономики: инвестиционный аспект"). В 2011 г. избран членом-корреспондентом РАН по Отделению глобальных проблем и международных отношений. В 2003—2019 гг. последовательно младший, научный, старший, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН. В 2006-2013 гг. возглавлял сектор исследования ЕС, в 2009–2019 гг. – центр европейских исследований, в 2013-2019 гг. замдиректора по научной работе ИМЭМО РАН. С 9 мая 2019 г. возглавляет ИНИОН РАН. С 2009 г. профессор кафедры интеграционных процессов (ранее – кафедра европейской интеграции) МГИМО МИД России. Сфера научных интересов: мировая экономика, международные экономические отношения, корпоративная карта мира, теории транснационализации, прямые инвестиции западноевропейских и российских компаний европейская и евразийская интеграция, социально-экономические и политические проблемы ЕС и постсоветского пространства, экономика Германии и других европейских стран, российские внешнеторговые и инвестиционные связи региональная экономическая политика, системная диагностика экономики региона, динамические концепции размещения и региональные стратегии бизнеса, социально-экономические дисбалансы в крупных государствах мира С 2017 г. главный редактор журнала "Контуры глобальных трансформаций", входящего в базу данных RSCI на платформе Web of Science, а также в перечень ВАК. Председатель Ученого совета ИНИОН РАН, член ученых советов ИМЭМО РАН и ИЭФ, член докторских диссертационных советов по мировой экономике и экономической теории в ИМЭМО РАН, а по мировой экономике – также в Институте США и Канады РАН. Член Экспертного совета по международному сотрудничеству в сферах образования и науки при Комитете по образованию и науки Государственной Думы РФ. Председатель Консультативного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума. Член Научно-координационного совета ФАНО России (2014–2018). Член Межведомственной рабочей группы по направлению "Инфраструктура научных исследований" Совета при Президенте РФ по науке и образованию (2012–2015). Автор нескольких монографий и более 200 статей, брошюр, глав в книгах и учебниках на русском языке, в том числе свыше 80 статей в журналах из перечня ВАК ("МЭ и МО", "Вопросы экономики", "Современная Европа", "Балтийский регион", "Вестник Московского университета" и др.), а также более 50 публикаций на английском языке. Научные проекты: руководитель проекта РНФ "Оптимизация российских внешних инвестиционных связей в условиях ухудшения отношений с ЕС" (2014-2018); руководитель проекта РНФ "Социально-экономическое развитие крупных городов Европы: влияние иностранных капиталовложений и трудовых миграций" (с 2019); руководитель российской части международного проекта Колумбийского университета Emerging Market Global Players (2009-2013) и др.Награды: В 2017 г. удостоен Почётной грамоты Президента Российской Федерации за заслуги в научной деятельности. В 2007 г. награжден медалью РАН с премией для молодых учёных за монографию "Интернационализация российской экономики: инвестиционный аспект". В 2004 г. стал лауреатом программы "Лучшие экономисты РАН".

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новости