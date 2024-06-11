"Мёртвые души": "закатный роман" Гоголя
© Василий СтоякинПамятник Гоголю на Никитском бульваре в Москве
© Василий Стоякин
В украинском мифе об "украинском писателе Мыколе Гоголе" немалую роль играет суждение о том, что пока Гоголь описывал Украину, у него были Тарас Бульба и кузнец Вакула, а как принялся за Россию – мёртвые души и черти в вицмундирах, что как бы говорит о том, что Россию Гоголь недолюбливал
Разумеется, это не так, хотя бы потому, что малороссийский цикл Гоголя повествует о деградации казачества, да и чертей там тоже хватает, а с российскими произведениями тоже не всё однозначно. Во всяком случае, авторский замысел "Мёртвых душ", первый том которых появился в продаже 11 июня 1842 года, до конца не раскрыт и не будет раскрыт – автор его в полной мере не реализовал.
Начать надо с того, что происхождение у одного из величайших произведений русской литературы вполне себе новороссийское. Впрочем, это для людей, читавших поэму (так определил жанр произведения сам писатель), не секрет – Чичиков ведь представляется "херсонским помещиком". Кстати, в его владениях река была – не пострадали ли его владения от строительства, а теперь повреждения Каховской ГЭС?
Подобно случаю с "Ревизором", историю, которая послужила основой произведения, рассказал Гоголю Пушкин. Во времена, когда последний служил в Кишинёве, Иван Липранди рассказал ему, что в городе Бендеры, якобы, никто не умирает – просто имена умерших жителей присваивались беженцам из центральных областей России с тем, чтобы исключить преследование со стороны полиции и возвращение к хозяевам.
Гоголь переиначил подсказанный сюжет по-своему и в октябре 1835 года писал Пушкину: "начал писать Мёртвых душ. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон". Первые главы он успел прочитать Пушкину перед отъездом за границу, а после гибели друга счёл поэму его завещанием. В своем дневнике Гоголь писал: "Пушкин находил, что такой сюжет "Мёртвых душ" хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество разнообразных характеров".
1 апреля, 16:03ИсторияСорочинский мистик: 10 фактов и суждений о Гоголе Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля 1809 года в Великих Сорочинцах на Полтавщине. Биография великого писателя, как это часто бывает, не отличается хитрыми изысками и ничуть не напоминает приключенческий роман. И, тем не менее, она настолько насыщена, что рассказывать её как-то страшно
Поэма писалась, в основном, за рубежом. Из Италии Гоголь привёз первый том в Москву, но, поскольку возникли сомнения, что произведение проходит через цензуру (видимо эту информацию предоставил писателю сам цензор – Иван Снегирёв), его через критика Виссариона Белинского передали к более либеральному столичному цензору Александру Никитенко, который благополучно разрешил издание. Вполне вероятно сработало и то, что ранее "Ревизора" милостиво разрешить соизволил лично император Николай I.
Впрочем, "Повесть о капитане Копейкине" не проходила и там, её пришлось переделывать – а Гоголь-то полагал её ключевой в произведении... Название "Похождения Чичикова, или Мертвые души" тоже было навязано цензурой.
В целом первоначальный проект предполагал создание трилогии, по образцу "Божественной комедии" Данте Алигьери. Можно предположить, что и развитие сюжета должно было быть схожим – если в первом томе Чичиков предстаёт перед нами в образе обаятельного жулика и удачливого дельца, то в третьем… А вот не знаем, что в третьем. Известно только, что к концу жизни Гоголь занялся изучением географии и природных условий Сибири, так что общим местом является предположение о том, что в конце концов Чичиков каким-то образом попадёт туда. Вполне вероятно, что в конце должно было произойти моральное перерождение этого персонажа, на основе обращения к вере.
© Василий СтоякинКамин, в котором Гоголь сжёг второй том романа "Мёртвые души"
© Василий Стоякин
Камин, в котором Гоголь сжёг второй том романа "Мёртвые души"
Второй том поэмы "Мертвые души" Гоголь сжёг 24 февраля 1852 года в доме Алексея Толстого на Никитском бульваре города Москвы, где писатель прожил последние четыре года своей жизни. Сделал он это в состоянии сильнейшего нервного срыва и утром признался хозяину дома: "Вот, что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжёг всё. Как лукавый силён – вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил. Думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали, что хотели. Теперь всё пропало". До этого уничтожить некоторые главы ему советовал протоиерей Матфей (Константиновский).
4 марта Гоголь скончался, не пережив гибели своего произведения…
Разумеется, за публикацию первого тома "Мёртвых душ" мы должны быть благодарны Белинскому, ему же мы обязаны навязанной российскому литературоведению плоскую, вульгарно-социологическую трактовку этого великого произведения. Впрочем, нет худа без добра – именно опираясь на трактовку Белинского советские идеологи включили Гоголя в число обязательно изучаемых классиков.
Сам Гоголь должен был быть потугами Белинского возмущён. Он-то вовсе не разоблачал крепостничество, а писал глубокое религиозно-мистическое произведение. Впрочем, эта часть творчества Гоголя и сейчас остаётся до конца не понятой и не оценённой.
10 главных цитат из "Мёртвых душ":
- "Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ. Не даёт ответа".
- "И какой же русский не любит быстрой езды?"
- "Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья".
- "Полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит".
- "Эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью!"
© Василий СтоякинПерсонажи "Мёртвых душ" на памятнике Гоголю на Никитском бульваре
© Василий Стоякин
Персонажи "Мёртвых душ" на памятнике Гоголю на Никитском бульваре
- "Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины".
- "Часто сквозь видимый миру смех льются невидимые миру слёзы".
- "Ноздрёв был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории".
- "Весьма опасно заглядывать поглубже в дамские сердца".
- "Страх прилипчивее чумы".