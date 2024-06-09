https://ukraina.ru/20240609/1055524969.html

За ним пристально наблюдают. Политолог рассказал, когда произойдет "крещение" Зеленского

За ним пристально наблюдают. Политолог рассказал, когда произойдет "крещение" Зеленского - 09.06.2024 Украина.ру

За ним пристально наблюдают. Политолог рассказал, когда произойдет "крещение" Зеленского

Зеленский разъезжает по миру, совершая дипломатические визиты пока его кураторы за ним пристально наблюдают. Однако это не просто так. Подробнее об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.

2024-06-09T06:45

2024-06-09T06:45

2024-06-09T06:45

швейцария

сша

гарри бардин

джо байден

верховный суд

андрей ермак

владимир зеленский

анатолий вассерман

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По мнению эксперта, Зеленский начинает вживаться в образ всемирного дипломата-переговорщика. Например, "готовит" саммит "мира" в Швейцарии.“Очень похоже, что Зеленского будут переводить на новый политический формат. Учитывая его сценическое прошлое, это вполне вероятно. Ведь надо понимать, что экономического и политического ресурса выступать в роли автономного игрока в Италии и Швейцарии у Зеленского нет. Поэтому свой сценарий он реализовать не сможет, а значит будет руководствоваться внешними указаниями”, - отметил эксперт.Бардин полагает, что саммит в Швейцарии - своеобразное дипломатическое "крещение" Зеленского на будущее, поэтому он и уделяет данному мероприятию так много внимания.Сегодня о дальнейшей судьбе Зеленского размышляют все чаще. Например, глава движения “Другая Украина” Виктор Медведчук заявил, что спецслужбы США и Великобритании приняли решение о проведении специальной операции по легитимизации продления президентских полномочий Зеленского.По его словам, этот план заключается в подаче в подконтрольный Зеленскому Верховный суд Украины фиктивного иска против Рады, которая не объявила выборы президента, и якобы Верховный суд же должен будет отказать в удовлетворении исковых требований.Как итог: законность продолжения исполнения Зеленским обязанностей президента Рада должна будет признать.В свою очередь, депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что в случае, если Дональд Трамп победит на выборах, а Джо Байден и его команда еще будут сохранять полномочия, то они попытаются убрать Зеленского.“Возможность его убийства была всегда. Наниматели террористической организации под названием Украина готовы будут его убрать, когда он наберет на себя достаточную долю негатива. Чтобы можно было большую часть преступлений этой организации списать на его личные инициативы”, - отметил депутат.Более того, как утверждает Васерман, Зеленский хорошо изучил значительную часть нелегальной деятельности на Украине отца и сына Байденов, что может стать еще одной причиной ликвидации украинского главы.Участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник выразил похожее мнение, добавив, что Зеленского уберут, а на его место возможно поставят экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или на бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.Залужного могут поставить в том случае, если будет принято решение продолжать конфликт, а вот Олейника назначат, если США захотят начать переговоры, заключил эксперт.Однако некоторые аналитики отмечают, что президентское кресло займет вовсе глава офиса президента Украины Андрей Ермак.В какую игру играет Зеленский и во что это ему выльется, вы можете узнать в полной версии интервью Максима Бардина: "О том, какую должность Зеленскому готовит Вашингтон после Украины".

швейцария

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швейцария, сша, гарри бардин, джо байден, верховный суд, андрей ермак, владимир зеленский, анатолий вассерман