В Луганске погибли три человека после ракетной атаки ВСУ - 07.06.2024 Украина.ру
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В Луганске погибли три человека после ракетной атаки ВСУ
В Луганске погибли три человека после ракетной атаки ВСУ - 07.06.2024 Украина.ру
В Луганске погибли три человека после ракетной атаки ВСУ
В Луганске погибли три человек при обрушения подъезда жилого дома. Об сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России
2024-06-07T14:47
2024-06-07T14:47
новости
луганск
россия
луганская народная республика
родион мирошник
мчс
вооруженные силы украины
всу
ракетный удар
ракеты
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Сотрудники МЧС на данный момент спасли из-под завалов семь человек. Их передали медикам.Министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко сообщила, что количество пострадавших увеличилось до 35 человек.Среди них трое детей (мальчики 8, 15 и 16 лет), их состояние медики оценивают как средней тяжести, характер травм не представляет угрозы для их жизни.Пять человек находятся в тяжелом состоянии.Вооруженные силы Украины атаковали ракетами ATACMS американского производства Луганск.Из-за обстрела ВСУ подъезд жилого дома обрушился с пятого по первый этаж.В результате обстрела повреждения получили две школы, три детских сада, колледж и один из корпусов университета.В Минобороны России сообщили, что украинские военнослужащие целенаправленно нанесли удар пятью ракетами ATACMS.Четыре ракеты удалось сбить системами противовоздушной обороны, а одна поразила два многоквартирных дома.Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима&nbsp;Родион Мирошник&nbsp;в своем телеграм-канале сообщал, что в Луганске есть вероятность повторной ракетной атаки.Также он опубликовал кадры осколков дальнобойных ракет иностранного производства, которыми был нанесен удар по жилому району Луганска.
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новости, луганск, россия, луганская народная республика, родион мирошник, мчс, вооруженные силы украины, всу, ракетный удар, ракеты, atacms, погиб, погибшие, мирные жители, лнр
Новости, Луганск, Россия, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, МЧС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ракетный удар, ракеты, ATACMS, погиб, погибшие, мирные жители, ЛНР

В Луганске погибли три человека после ракетной атаки ВСУ

14:47 07.06.2024
 
© ЛуганскИнфоЦентрПоследствия обстрела Луганска Вооруженными силами Украины 7 июня 2024 года
Последствия обстрела Луганска Вооруженными силами Украины 7 июня 2024 года
© ЛуганскИнфоЦентр
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В Луганске погибли три человек при обрушения подъезда жилого дома. Об сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России
Сотрудники МЧС на данный момент спасли из-под завалов семь человек. Их передали медикам.
Министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко сообщила, что количество пострадавших увеличилось до 35 человек.
Среди них трое детей (мальчики 8, 15 и 16 лет), их состояние медики оценивают как средней тяжести, характер травм не представляет угрозы для их жизни.
Пять человек находятся в тяжелом состоянии.
Вооруженные силы Украины атаковали ракетами ATACMS американского производства Луганск.
Из-за обстрела ВСУ подъезд жилого дома обрушился с пятого по первый этаж.
В результате обстрела повреждения получили две школы, три детских сада, колледж и один из корпусов университета.
В Минобороны России сообщили, что украинские военнослужащие целенаправленно нанесли удар пятью ракетами ATACMS.
Четыре ракеты удалось сбить системами противовоздушной обороны, а одна поразила два многоквартирных дома.
Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале сообщал, что в Луганске есть вероятность повторной ракетной атаки.
Также он опубликовал кадры осколков дальнобойных ракет иностранного производства, которыми был нанесен удар по жилому району Луганска.
© Родион Мирошник телеграм-канал
© Родион Мирошник телеграм-канал
 
НовостиЛуганскРоссияЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникМЧСВооруженные силы УкраиныВСУракетный ударракетыATACMSпогибпогибшиемирные жителиЛНР
 
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