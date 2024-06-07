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В Луганске погибли три человека после ракетной атаки ВСУ

В Луганске погибли три человека после ракетной атаки ВСУ - 07.06.2024 Украина.ру

В Луганске погибли три человека после ракетной атаки ВСУ

В Луганске погибли три человек при обрушения подъезда жилого дома. Об сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России

2024-06-07T14:47

2024-06-07T14:47

2024-06-07T14:47

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всу

ракетный удар

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Сотрудники МЧС на данный момент спасли из-под завалов семь человек. Их передали медикам.Министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко сообщила, что количество пострадавших увеличилось до 35 человек.Среди них трое детей (мальчики 8, 15 и 16 лет), их состояние медики оценивают как средней тяжести, характер травм не представляет угрозы для их жизни.Пять человек находятся в тяжелом состоянии.Вооруженные силы Украины атаковали ракетами ATACMS американского производства Луганск.Из-за обстрела ВСУ подъезд жилого дома обрушился с пятого по первый этаж.В результате обстрела повреждения получили две школы, три детских сада, колледж и один из корпусов университета.В Минобороны России сообщили, что украинские военнослужащие целенаправленно нанесли удар пятью ракетами ATACMS.Четыре ракеты удалось сбить системами противовоздушной обороны, а одна поразила два многоквартирных дома.Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале сообщал, что в Луганске есть вероятность повторной ракетной атаки.Также он опубликовал кадры осколков дальнобойных ракет иностранного производства, которыми был нанесен удар по жилому району Луганска.

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