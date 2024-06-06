https://ukraina.ru/20240606/1055488272.html
Полковник Киселев о том, почему ВС РФ необходимо расширять линию боевого соприкосновения в районе Сум
Полковник Киселев о том, почему ВС РФ необходимо расширять линию боевого соприкосновения в районе Сум - 06.06.2024 Украина.ру
Полковник Киселев о том, почему ВС РФ необходимо расширять линию боевого соприкосновения в районе Сум
У армии РФ есть оптимальные успехи, которые позволяют выбивать ВСУ с линии соприкосновения. Даже в Харьковской области ВС РФ понемногу освобождают населенные пункты. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-06-06T03:00
2024-06-06T03:00
2024-06-06T03:00
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россия
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харьковская область
киселев
вс рф
обстрелы
мирные жители
полтава
сумская область
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Пока на массовую сдачу в плен солдат ВСУ можно не рассчитывать. Если к противнику регулярно поступает пополнение, то вместе с ним появляется и больше заградотрядов, которые пытаются удержать ситуацию под контролем, рассказал эксперт."Но в любом случае сдача в плен русским войскам позволит им остаться в живых. Они могут либо вернуться на Украину по обмену, либо остаться в России и начать строить новую жизнь", — добавил он.Пока нельзя сказать, что на фронте есть серьезные успехи. Но у ВС РФ есть оптимальные успехи, которые позволяют выбивать ВСУ с линии соприкосновения. Даже в Харьковской области ВС РФ понемногу освобождают населенные пункты, подчеркнул Киселев.Он выразил надежду, что в районе Сум ВС РФ расширят линию соприкосновения. Потому что Сумская и Полтавская область — это районы, откуда ВСУ бьют "Хаймарсами" и "Вампирами" по мирному российскому приграничью. В результате украинских обстрелов гибнут дети, женщины и старики и поэтому эту территорию тоже надо перекрывать и закрывать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, почему Киев хочет "быстрой победы" до саммита в Швейцарии можно прочитать в интервью Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году
https://ukraina.ru/20240605/1055477582.html
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новости, россия, сумы, харьковская область, киселев, вс рф, обстрелы, мирные жители, полтава, сумская область, купянск, часов яр
Новости, Россия, Сумы, Харьковская область, Киселев, ВС РФ, обстрелы, мирные жители, Полтава, Сумская область, Купянск, Часов Яр
Полковник Киселев о том, почему ВС РФ необходимо расширять линию боевого соприкосновения в районе Сум
У армии РФ есть оптимальные успехи, которые позволяют выбивать ВСУ с линии соприкосновения. Даже в Харьковской области ВС РФ понемногу освобождают населенные пункты. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Пока на массовую сдачу в плен солдат ВСУ можно не рассчитывать. Если к противнику регулярно поступает пополнение, то вместе с ним появляется и больше заградотрядов, которые пытаются удержать ситуацию под контролем, рассказал эксперт.
"Но в любом случае сдача в плен русским войскам позволит им остаться в живых. Они могут либо вернуться на Украину по обмену, либо остаться в России и начать строить новую жизнь", — добавил он.
Пока нельзя сказать, что на фронте есть серьезные успехи. Но у ВС РФ есть оптимальные успехи, которые позволяют выбивать ВСУ с линии соприкосновения. Даже в Харьковской области ВС РФ понемногу освобождают населенные пункты, подчеркнул Киселев.
"Это серьезная проблема для ВСУ. Это облегчает нам жизнь под Купянском и Часовым Яром, где наши бойцы продвигаются, несмотря ни на что", — отметил военный.
Он выразил надежду, что в районе Сум ВС РФ расширят линию соприкосновения. Потому что Сумская и Полтавская область — это районы, откуда ВСУ бьют "Хаймарсами" и "Вампирами" по мирному российскому приграничью.
В результате украинских обстрелов гибнут дети, женщины и старики и поэтому эту территорию тоже надо перекрывать и закрывать, резюмировал собеседник издания.