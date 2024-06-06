https://ukraina.ru/20240606/1055488272.html

Полковник Киселев о том, почему ВС РФ необходимо расширять линию боевого соприкосновения в районе Сум

Полковник Киселев о том, почему ВС РФ необходимо расширять линию боевого соприкосновения в районе Сум - 06.06.2024 Украина.ру

Полковник Киселев о том, почему ВС РФ необходимо расширять линию боевого соприкосновения в районе Сум

У армии РФ есть оптимальные успехи, которые позволяют выбивать ВСУ с линии соприкосновения. Даже в Харьковской области ВС РФ понемногу освобождают населенные пункты. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-06-06T03:00

2024-06-06T03:00

2024-06-06T03:00

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харьковская область

киселев

вс рф

обстрелы

мирные жители

полтава

сумская область

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Пока на массовую сдачу в плен солдат ВСУ можно не рассчитывать. Если к противнику регулярно поступает пополнение, то вместе с ним появляется и больше заградотрядов, которые пытаются удержать ситуацию под контролем, рассказал эксперт."Но в любом случае сдача в плен русским войскам позволит им остаться в живых. Они могут либо вернуться на Украину по обмену, либо остаться в России и начать строить новую жизнь", — добавил он.Пока нельзя сказать, что на фронте есть серьезные успехи. Но у ВС РФ есть оптимальные успехи, которые позволяют выбивать ВСУ с линии соприкосновения. Даже в Харьковской области ВС РФ понемногу освобождают населенные пункты, подчеркнул Киселев.Он выразил надежду, что в районе Сум ВС РФ расширят линию соприкосновения. Потому что Сумская и Полтавская область — это районы, откуда ВСУ бьют "Хаймарсами" и "Вампирами" по мирному российскому приграничью. В результате украинских обстрелов гибнут дети, женщины и старики и поэтому эту территорию тоже надо перекрывать и закрывать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, почему Киев хочет "быстрой победы" до саммита в Швейцарии можно прочитать в интервью Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году

https://ukraina.ru/20240605/1055477582.html

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новости, россия, сумы, харьковская область, киселев, вс рф, обстрелы, мирные жители, полтава, сумская область, купянск, часов яр