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"Для террора жителей Донбасса": под Артёмовском обнаружили схрон с оружием для нацбатов
"Для террора жителей Донбасса": под Артёмовском обнаружили схрон с оружием для нацбатов - 05.06.2024 Украина.ру
"Для террора жителей Донбасса": под Артёмовском обнаружили схрон с оружием для нацбатов
Под Артёмовском обнаружили схрон, заготовленный для украинских нацбатальонов еще в 2014 году. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике
2024-06-05T09:46
2024-06-05T09:46
2024-06-05T09:46
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Сотрудники УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа под Артёмовском обнаружили схрон с оружием."Обнаружено и изъято: автоматы АКС-74У - 20 штук, пистолеты ПМ - 184 штуки; боеприпасы к стрелковому оружию - 18 656 штук", - говорится в сообщении ведомства.Схрон был сделан специально для бойцов украинских нацбатов.По данным российского ведомства, найденное в схроне оружие ранее находилось на хранении в одном из оружейных складов. Откуда оно было незаконно вывезено и перепрятано."Сотрудники правоохранительных органов Украины незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции вооружение и боеприпасы с целью их дальнейшей передачи украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса", - отметили российские силовики.Изъятое из схрона оружие после необходимых процедур будет передано для использования в подразделения Минобороны РФ.Артёмовск (Бахмут) в конце мая 2023 года перешел под контроль РФ.В апреле сотрудники ФСБ и военной контрразведки обнаружили в Ясиноватском районе ДНР заминированный схрон с иностранным оружием. Схрон заготовили украинские военнослужащие при отступлении на Авдеевском направлении.
https://ukraina.ru/20240404/1054295217.html
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новости, россия, донецкая народная республика, днр, схрон, оружие, украинские националисты, донбасс, фсб
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, схрон, оружие, украинские националисты, Донбасс, ФСБ
"Для террора жителей Донбасса": под Артёмовском обнаружили схрон с оружием для нацбатов
Под Артёмовском обнаружили схрон, заготовленный для украинских нацбатальонов еще в 2014 году. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике
Сотрудники УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа под Артёмовском обнаружили схрон с оружием.
"Обнаружено и изъято: автоматы АКС-74У - 20 штук, пистолеты ПМ - 184 штуки; боеприпасы к стрелковому оружию - 18 656 штук", - говорится в сообщении ведомства.
Схрон был сделан специально для бойцов украинских нацбатов.
По данным российского ведомства, найденное в схроне оружие ранее находилось на хранении в одном из оружейных складов. Откуда оно было незаконно вывезено и перепрятано.
"Сотрудники правоохранительных органов Украины незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции вооружение и боеприпасы с целью их дальнейшей передачи украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса", - отметили российские силовики.
Изъятое из схрона оружие после необходимых процедур будет передано для использования в подразделения Минобороны РФ.
Артёмовск (Бахмут) в конце мая 2023 года перешел под контроль РФ.
В апреле сотрудники ФСБ и военной контрразведки обнаружили в Ясиноватском районе ДНР заминированный схрон с иностранным оружием
. Схрон заготовили украинские военнослужащие при отступлении на Авдеевском направлении.