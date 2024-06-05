https://ukraina.ru/20240605/1055484775.html

"Для террора жителей Донбасса": под Артёмовском обнаружили схрон с оружием для нацбатов

"Для террора жителей Донбасса": под Артёмовском обнаружили схрон с оружием для нацбатов - 05.06.2024 Украина.ру

"Для террора жителей Донбасса": под Артёмовском обнаружили схрон с оружием для нацбатов

Под Артёмовском обнаружили схрон, заготовленный для украинских нацбатальонов еще в 2014 году. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике

2024-06-05T09:46

2024-06-05T09:46

2024-06-05T09:46

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фсб

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Сотрудники УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа под Артёмовском обнаружили схрон с оружием."Обнаружено и изъято: автоматы АКС-74У - 20 штук, пистолеты ПМ - 184 штуки; боеприпасы к стрелковому оружию - 18 656 штук", - говорится в сообщении ведомства.Схрон был сделан специально для бойцов украинских нацбатов.По данным российского ведомства, найденное в схроне оружие ранее находилось на хранении в одном из оружейных складов. Откуда оно было незаконно вывезено и перепрятано."Сотрудники правоохранительных органов Украины незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции вооружение и боеприпасы с целью их дальнейшей передачи украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса", - отметили российские силовики.Изъятое из схрона оружие после необходимых процедур будет передано для использования в подразделения Минобороны РФ.Артёмовск (Бахмут) в конце мая 2023 года перешел под контроль РФ.В апреле сотрудники ФСБ и военной контрразведки обнаружили в Ясиноватском районе ДНР заминированный схрон с иностранным оружием. Схрон заготовили украинские военнослужащие при отступлении на Авдеевском направлении.

https://ukraina.ru/20240404/1054295217.html

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