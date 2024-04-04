https://ukraina.ru/20240404/1054295217.html

В ДНР обнаружили схрон с натовским оружием

В ДНР обнаружили схрон с натовским оружием - 04.04.2024 Украина.ру

В ДНР обнаружили схрон с натовским оружием

Российские военнослужащие обнаружили заминированный схрон с иностранным оружием в Донецкой Народной Республике, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз УФСБ России по ДНР

2024-04-04T10:07

2024-04-04T10:07

2024-04-04T10:07

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Сотрудники ФСБ и военной контрразведки обнаружили в Ясиноватском районе ДНР заминированный схрон с иностранным оружие. Схрон заготовили украинские военнослужащие при отступлении на Авдеевском направлении.В схроне ВСУ обнаружили девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомет RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 американского производства и четыре РПГ RSV M4740 производства Швеции, сообщили в ведомстве.На видео, предоставленном ФСБ, сапер показывал, где в частном доме было спрятано вооружение и как были установлены мины.Российские специалисты приняли решение уничтожить вооружение на месте, так как обнаружили признаки минирования.

https://ukraina.ru/20240326/1054115630.html

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новости, донецкая народная республика, россия, фсб, вооруженные силы украины, схрон, всу, вооружение, оружие, нато