В ДНР обнаружили схрон с натовским оружием - 04.04.2024 Украина.ру
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В ДНР обнаружили схрон с натовским оружием
В ДНР обнаружили схрон с натовским оружием - 04.04.2024 Украина.ру
В ДНР обнаружили схрон с натовским оружием
Российские военнослужащие обнаружили заминированный схрон с иностранным оружием в Донецкой Народной Республике, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз УФСБ России по ДНР
2024-04-04T10:07
2024-04-04T10:07
новости
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фсб
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схрон
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оружие
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Сотрудники ФСБ и военной контрразведки обнаружили в Ясиноватском районе ДНР заминированный схрон с иностранным оружие. Схрон заготовили украинские военнослужащие при отступлении на Авдеевском направлении.В схроне ВСУ обнаружили девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомет RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 американского производства и четыре РПГ RSV M4740 производства Швеции, сообщили в ведомстве.На видео, предоставленном ФСБ, сапер показывал, где в частном доме было спрятано вооружение и как были установлены мины.Российские специалисты приняли решение уничтожить вооружение на месте, так как обнаружили признаки минирования.
https://ukraina.ru/20240326/1054115630.html
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новости, донецкая народная республика, россия, фсб, вооруженные силы украины, схрон, всу, вооружение, оружие, нато
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, ФСБ, Вооруженные силы Украины, схрон, ВСУ, вооружение, оружие, НАТО

В ДНР обнаружили схрон с натовским оружием

10:07 04.04.2024
 
© РИА Новости скриншот видео
© РИА Новости скриншот видео
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Российские военнослужащие обнаружили заминированный схрон с иностранным оружием в Донецкой Народной Республике, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз УФСБ России по ДНР
Сотрудники ФСБ и военной контрразведки обнаружили в Ясиноватском районе ДНР заминированный схрон с иностранным оружие. Схрон заготовили украинские военнослужащие при отступлении на Авдеевском направлении.
В схроне ВСУ обнаружили девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомет RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 американского производства и четыре РПГ RSV M4740 производства Швеции, сообщили в ведомстве.
На видео, предоставленном ФСБ, сапер показывал, где в частном доме было спрятано вооружение и как были установлены мины.
Российские специалисты приняли решение уничтожить вооружение на месте, так как обнаружили признаки минирования.
© РИА Новости скриншот видео
© РИА Новости скриншот видео
26 марта, 13:06
Пособник РДК* подорвал себя при задержании - ФСБ РФПособник "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) подорвал себя при задержании российскими спецслужбами, сообщили 26 марта в Центре общественных связей ФСБ РФ
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияФСБВооруженные силы УкраинысхронВСУвооружениеоружиеНАТО
 
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