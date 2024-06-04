https://ukraina.ru/20240604/1055481462.html

Трое пассажиров автобуса в Шебекино получили ранения из-за атаки дрона ВСУ

Трое пассажиров автобуса в Шебекино получили ранения из-за атаки дрона ВСУ - 04.06.2024 Украина.ру

Трое пассажиров автобуса в Шебекино получили ранения из-за атаки дрона ВСУ

Работники сельскохозяйственного предприятия в Шебекино вновь подверглись нападению украинской армии, когда ехали в автобусе. Три человека пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-06-04T22:55

2024-06-04T22:55

2024-06-04T23:00

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шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

сво

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В своем телеграм-канале он опубликовал фото автобуса с пробитой крышей. "У одной женщины осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй - осколочное ранение правого бедра. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу. Третья пострадавшая покинула место происшествия, но, добравшись домой, почувствовала ухудшение состояния. (...) У нее сотрясение головного мозга и контузия", – сказано в телеграм-канале главы региона. Гладков уточнил, что всем пострадавшим оказывают помощь специалисты. Оперативные службы работают на месте происшествия. Ранее в этот же день водитель грузовика в Шебекино пострадал в результате атаки украинского дрона. Вооруженные силы Украины также направили беспилотник самолетного типа на здание штаба по восстановлению жилья, где принимали мирных жителей. Женщина и заместитель главы администрации Грайворонского городского округа получили ранения.Украинская сторона сообщала, что в Харьковскую область противостоять российским авиабомбам командование бросило батальон БПЛА.

https://ukraina.ru/20240320/1053999466.html

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новости, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво