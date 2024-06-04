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Водитель грузовика в Шебекино пострадал в результате атаки украинского дрона
Водитель грузовика в Шебекино пострадал в результате атаки украинского дрона - 04.06.2024 Украина.ру
Водитель грузовика в Шебекино пострадал в результате атаки украинского дрона
Военнослужащие украинской армии дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия в Шебекино с помощью беспилотника, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения, сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-06-04T16:32
2024-06-04T16:32
2024-06-04T17:07
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Он уточнил, что пострадавший самостоятельно обратился в больницу, специалисты оценивают его состояние как средней степени тяжести, вся необходимая помощь оказывается. "После обработки ран пострадавший будет переведен для дальнейшего лечения в больницу № 2 города Белгорода. В результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания", – сказано в телеграм-канале главы региона. Позже ВСУ с помощью FPV-дронов повредили линии водо- и электроснабжения в поселке Октябрьский. Без электроэнергии временно остались жители 14 населенных пунктов Белгородского района. Ранее в этот же день дрон украинской армии угодил в служебный автобус сельскохозяйственного предприятия в селе Байцуры. Водитель получил контузию.Военный эксперт в интервью Украина. ру объяснил, почему атаки на Белгородскую область – это только отвлечение от главного удара ВСУ
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новости, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво
Новости, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, СВО
Водитель грузовика в Шебекино пострадал в результате атаки украинского дрона
16:32 04.06.2024 (обновлено: 17:07 04.06.2024)
Военнослужащие украинской армии дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия в Шебекино с помощью беспилотника, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения, сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Он уточнил, что пострадавший самостоятельно обратился в больницу, специалисты оценивают его состояние как средней степени тяжести, вся необходимая помощь оказывается.
"После обработки ран пострадавший будет переведен для дальнейшего лечения в больницу № 2 города Белгорода. В результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания", – сказано в телеграм-канале главы региона.
Позже ВСУ с помощью FPV-дронов повредили линии водо- и электроснабжения в поселке Октябрьский. Без электроэнергии временно остались жители 14 населенных пунктов Белгородского района.
"Оперативные и аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", – добавил Гладков.
Ранее в этот же день дрон украинской армии угодил в служебный автобус сельскохозяйственного предприятия в селе Байцуры. Водитель получил контузию.
Военный эксперт в интервью Украина. ру объяснил
, почему атаки на Белгородскую область – это только отвлечение от главного удара ВСУ